В Волчанске на Харьковщине до сих пор остаются 500 гражданских, - Синегубов

В Волчанске, на севере Харьковщины, остается до 500 человек. Эвакуация гражданского населения не прекращается.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что российские захватчики продолжают обстреливать гражданское население приграничных населенных пунктов на севере Харьковщины. За последние сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось.

"Волчанск, Липцы и все пункты северного приграничья практически круглосуточно - под вражеским огнем. Ситуация сложная", - сообщил чиновник.

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Кроме этого, он добавил, что в воскресенье, 11 мая, поступила информация о двух пострадавших в Липцах и Волчанске - это женщина 46 лет и мужчина 74 лет.

По словам главы Харьковской ОВА, количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия увеличилось, сейчас наши защитники продолжают оборонительную операцию. Также продолжается эвакуация гражданского населения. По словам Синегубова, в Волчанске до сих пор остается до 500 человек.

За последние двое суток из прифронтовых районов Харьковщины удалось эвакуировать более 4 тысяч человек.

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Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортиця" подполковник Назар Волошин сообщил, что Силы обороны Украины ведут контрударные действия на Харьковском направлении в районах приграничных сел Стрилеча, Червоное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка.