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В Волчанске на Харьковщине до сих пор остаются 500 гражданских, - Синегубов

У Вовчанську досі залишаються 500 цивільних, - Синєгубов

В Волчанске, на севере Харьковщины, остается до 500 человек. Эвакуация гражданского населения не прекращается.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что российские захватчики продолжают обстреливать гражданское население приграничных населенных пунктов на севере Харьковщины. За последние сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось.

"Волчанск, Липцы и все пункты северного приграничья практически круглосуточно - под вражеским огнем. Ситуация сложная", - сообщил чиновник.

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Кроме этого, он добавил, что в воскресенье, 11 мая, поступила информация о двух пострадавших в Липцах и Волчанске - это женщина 46 лет и мужчина 74 лет.

По словам главы Харьковской ОВА, количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия увеличилось, сейчас наши защитники продолжают оборонительную операцию. Также продолжается эвакуация гражданского населения. По словам Синегубова, в Волчанске до сих пор остается до 500 человек.

За последние двое суток из прифронтовых районов Харьковщины удалось эвакуировать более 4 тысяч человек.

Читайте также: РФ сосредотачивает свои усилия на севере Харьковщины, в районах пограничных сел продолжаются оборонные операции ВСУ, - ОСУВ "Хортица"

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортиця" подполковник Назар Волошин сообщил, что Силы обороны Украины ведут контрударные действия на Харьковском направлении в районах приграничных сел Стрилеча, Червоное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка.

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2068) Синегубов Олег (559) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+11
чому тебе там нема ,***** ? де мінні загородження, де укріплення тварюка зелена
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12.05.2024 17:00
+6
Ну да, наступления не будет. Все охраняется, минные поля и укрепсооуружения, у них не хватит сил, ракеты закончились, техника на исходе. Как же все за..бало......
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12.05.2024 17:04
+5
Он як. Це виявляється були потужні укріплення...
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12.05.2024 17:11
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чому тебе там нема ,***** ? де мінні загородження, де укріплення тварюка зелена
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12.05.2024 17:00 Ответить
Цє всьо порошенко винний. А бубочка просто вечірній відіоблохєр, який тимчасово на посаді. І взагалі він не втік, і вже хєрой😁
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12.05.2024 17:07 Ответить
Не розумію людей які мають претензії до Зеленського. Він те що обіцяв перед виборами те й робить. І якраз за ті обіцянки його обрали.
А копать окопи обіцяв інший дядя, за шо й був кишнутий...
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12.05.2024 17:15 Ответить
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12.05.2024 17:07 Ответить
Он як. Це виявляється були потужні укріплення...
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12.05.2024 17:11 Ответить
на картах, так.
там стрілочки сині і червоні.
дуже презентабельно.
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12.05.2024 17:15 Ответить
Вчора писали про 700 ...
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12.05.2024 17:00 Ответить
Може мені хтось пояснити: куди людям виїжджати? Може зепідри підготували для них якісь общаги чи тимчасові містечка де вони якось можуть жити якийсь час?
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12.05.2024 17:04 Ответить
до львова не можна! там фаріон!
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12.05.2024 17:16 Ответить
судячи з того скільки до Львова приїхало, фаріоншу не дуже лякаються
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12.05.2024 17:37 Ответить
Ну да, наступления не будет. Все охраняется, минные поля и укрепсооуружения, у них не хватит сил, ракеты закончились, техника на исходе. Как же все за..бало......
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12.05.2024 17:04 Ответить
А ти себе до людей не відносиш ?
Чи надії на перемогу не маєш ?!
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12.05.2024 17:08 Ответить
саме ЬІ робить з тебе, того самого, в сралніке утопленого.
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12.05.2024 17:20 Ответить
Одразу всі ознаки кацапа - матюки , вважають себе "рассой повишє" , ненавидять українців
Ти що тут забув , кацапчег ?!
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12.05.2024 17:21 Ответить
Понаставляли якихось одоробл - ні за шо не відповідають - а навіть і знімуть - то послом - за це шо вони за день стільки проишли - під суд
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12.05.2024 17:07 Ответить
Схоже, Вовчанську хана.
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12.05.2024 17:32 Ответить
Ні
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12.05.2024 20:02 Ответить
Роман Доник
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12.05.2024 17:43 Ответить
Шо там "укріплення"... Десятки а то й сотні тисяч моляться, щоб всю Україну захопили росіяни. Щоб ніяких ні доказів, ані експертиз не було...
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12.05.2024 18:01 Ответить
Все було СПІЗДЖЕННО ШАШЛИЧЧНИКОМ, та Вовчаньку ХАНА вже
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12.05.2024 19:22 Ответить
Кацапськи наступальні операції вздовж кордону України та рф у районі Харківської області, ймовірно, мають стратегічну мету - скувати українські сили на цьому напрямку, щоб забезпечити наступ в інших районах східної України.

Русняви війська прагнули скористатися можливостями для просування на кількох ділянках лінії фронту на сході України через нестачу українських сил і техніки в останні тижні, досягнувши тактичних успіхів на північний захід і захід від Авдіївки, а також активізувавши зусилля у напрямку Часового Яру
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12.05.2024 20:12 Ответить
 
 