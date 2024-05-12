У Вовчанську на Харківщині досі залишаються 500 цивільних, - Синєгубов
У Вовчанську, що на півночі Харківщини, залишаються до 500 осіб. Евакуація цивільного населення не припиняється.
Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що російські загарбники продовжують обстрілювати цивільне населення прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини. За останню добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася.
"Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння - практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна", - повідомив посадовець.
Крім цього, він додав, що у неділю, 11 травня, надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську – це жінка 46 років та чоловік 74 років.
За словами очільника Харківської ОВА, кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії збільшилася, наразі наші захисники продовжують оборонну операцію. Також триває евакуація цивільного населення. За словами Синєгубова, у Вовчанську досі залишається до 500 осіб.
За останні дві доби з прифронтових районів Харківщини вдалося евакуювати понад 4000 людей.
Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що Сили оборони України ведуть контрударні дії на Харківському напрямку в районах прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище і Плетенівка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А копать окопи обіцяв інший дядя, за шо й був кишнутий...
там стрілочки сині і червоні.
дуже презентабельно.
Чи надії на перемогу не маєш ?!
Ти що тут забув , кацапчег ?!
Русняви війська прагнули скористатися можливостями для просування на кількох ділянках лінії фронту на сході України через нестачу українських сил і техніки в останні тижні, досягнувши тактичних успіхів на північний захід і захід від Авдіївки, а також активізувавши зусилля у напрямку Часового Яру