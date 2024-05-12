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Новини
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У Вовчанську на Харківщині досі залишаються 500 цивільних, - Синєгубов

У Вовчанську досі залишаються 500 цивільних, - Синєгубов

У Вовчанську, що на півночі Харківщини, залишаються до 500 осіб. Евакуація цивільного населення не припиняється.

Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що російські загарбники продовжують обстрілювати цивільне населення прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини. За останню добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. 

"Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння - практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна", - повідомив посадовець.

Читайте також: Понад 2,5 тисячі людей евакуювали з прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини

Крім цього, він додав, що у неділю, 11 травня, надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську – це жінка 46 років та чоловік 74 років. 

За словами очільника Харківської ОВА, кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії збільшилася, наразі наші захисники продовжують оборонну операцію. Також триває евакуація цивільного населення. За словами Синєгубова, у Вовчанську досі залишається до 500 осіб. 

За останні дві доби з прифронтових районів Харківщини вдалося евакуювати понад 4000 людей.

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Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що Сили оборони України ведуть контрударні дії на Харківському напрямку в районах прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище і Плетенівка. 

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2307) Синєгубов Олег (858) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+11
чому тебе там нема ,***** ? де мінні загородження, де укріплення тварюка зелена
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12.05.2024 17:00
+6
Ну да, наступления не будет. Все охраняется, минные поля и укрепсооуружения, у них не хватит сил, ракеты закончились, техника на исходе. Как же все за..бало......
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12.05.2024 17:04
+5
Он як. Це виявляється були потужні укріплення...
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12.05.2024 17:11
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чому тебе там нема ,***** ? де мінні загородження, де укріплення тварюка зелена
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12.05.2024 17:00 Відповісти
Цє всьо порошенко винний. А бубочка просто вечірній відіоблохєр, який тимчасово на посаді. І взагалі він не втік, і вже хєрой😁
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12.05.2024 17:07 Відповісти
Не розумію людей які мають претензії до Зеленського. Він те що обіцяв перед виборами те й робить. І якраз за ті обіцянки його обрали.
А копать окопи обіцяв інший дядя, за шо й був кишнутий...
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12.05.2024 17:15 Відповісти
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12.05.2024 17:07 Відповісти
Он як. Це виявляється були потужні укріплення...
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12.05.2024 17:11 Відповісти
на картах, так.
там стрілочки сині і червоні.
дуже презентабельно.
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12.05.2024 17:15 Відповісти
Вчора писали про 700 ...
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12.05.2024 17:00 Відповісти
Може мені хтось пояснити: куди людям виїжджати? Може зепідри підготували для них якісь общаги чи тимчасові містечка де вони якось можуть жити якийсь час?
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12.05.2024 17:04 Відповісти
до львова не можна! там фаріон!
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12.05.2024 17:16 Відповісти
судячи з того скільки до Львова приїхало, фаріоншу не дуже лякаються
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12.05.2024 17:37 Відповісти
Ну да, наступления не будет. Все охраняется, минные поля и укрепсооуружения, у них не хватит сил, ракеты закончились, техника на исходе. Как же все за..бало......
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12.05.2024 17:04 Відповісти
А ти себе до людей не відносиш ?
Чи надії на перемогу не маєш ?!
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12.05.2024 17:08 Відповісти
саме ЬІ робить з тебе, того самого, в сралніке утопленого.
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12.05.2024 17:20 Відповісти
Одразу всі ознаки кацапа - матюки , вважають себе "рассой повишє" , ненавидять українців
Ти що тут забув , кацапчег ?!
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12.05.2024 17:21 Відповісти
Понаставляли якихось одоробл - ні за шо не відповідають - а навіть і знімуть - то послом - за це шо вони за день стільки проишли - під суд
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12.05.2024 17:07 Відповісти
Схоже, Вовчанську хана.
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12.05.2024 17:32 Відповісти
Ні
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12.05.2024 20:02 Відповісти
Роман Доник
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12.05.2024 17:43 Відповісти
Шо там "укріплення"... Десятки а то й сотні тисяч моляться, щоб всю Україну захопили росіяни. Щоб ніяких ні доказів, ані експертиз не було...
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12.05.2024 18:01 Відповісти
Все було СПІЗДЖЕННО ШАШЛИЧЧНИКОМ, та Вовчаньку ХАНА вже
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12.05.2024 19:22 Відповісти
Кацапськи наступальні операції вздовж кордону України та рф у районі Харківської області, ймовірно, мають стратегічну мету - скувати українські сили на цьому напрямку, щоб забезпечити наступ в інших районах східної України.

Русняви війська прагнули скористатися можливостями для просування на кількох ділянках лінії фронту на сході України через нестачу українських сил і техніки в останні тижні, досягнувши тактичних успіхів на північний захід і захід від Авдіївки, а також активізувавши зусилля у напрямку Часового Яру
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12.05.2024 20:12 Відповісти
 
 