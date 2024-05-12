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Новини Війна
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Росія залучає африканських найманців до бойових дій на Харківщині, - рух "Атеш"

РФ залучає африканських найманців до бойових дій на Харківщині

Росія залучає найманців із африканських країн у наступі на Харківську область. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.

Про це пише партизанський рух "Атеш" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Партизани зазначають, що африканські найманці не були готові до такої війни. Вони опиняються у передових загонах та зазнають великих втрат.

За даними партизанів, у Харківській області є й найманці, які вже воювали в Малі та Лівії. Зазначається, що росіяни вербують і задіюють найманців з бідних країн. Так країна-агресорка намагається компенсувати свої втрати на полі бою.

Читайте також: РФ зосереджує свої зусилля на півночі Харківщини, в районах прикордонних сіл тривають оборонні операції ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що Сили оборони України ведуть контрударні дії на Харківському напрямку в районах прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище і Плетенівка.

Автор: 

Харківщина (6054) найманці рф (2047)


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Топ коментарі
+5
вопрос не в том, что навоюют, а на себя они все равно боеприпасы, внимание дронов, арты оттянут. плюс может еще где то числом задавят. кроме того, та же ливия - это уже арабы. многие из которых наверняка в игил воевали. с боевым опытом. тем более если они дешевые. а за это время можно своих мобиков и контрактников обучить.
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12.05.2024 16:55
+4
А нам яка різниця - якого кольору буде шкіра у шматка м"яса, що гнитиме на наших полях?
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12.05.2024 16:47
+1
яке, представники негроїдної раси, мають відношення до фортифікації та мінування кордону?
вовчанськ!!!!
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12.05.2024 16:36
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Негри їм навоюють, еге ж, еге ж!
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12.05.2024 16:32 Відповісти
вопрос не в том, что навоюют, а на себя они все равно боеприпасы, внимание дронов, арты оттянут. плюс может еще где то числом задавят. кроме того, та же ливия - это уже арабы. многие из которых наверняка в игил воевали. с боевым опытом. тем более если они дешевые. а за это время можно своих мобиков и контрактников обучить.
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12.05.2024 16:55 Відповісти
Гроші роблять своє діло - от і набрали наиманців
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12.05.2024 16:34 Відповісти
яке, представники негроїдної раси, мають відношення до фортифікації та мінування кордону?
вовчанськ!!!!
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12.05.2024 16:36 Відповісти
Як слідує з https://t.me/supernova_plus/31309?single карти фортифікацій, намальованої безіменними експертами, нажаль, Вовчанськ знаходиться далеко поза тією лінією.
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12.05.2024 16:54 Відповісти
А платять тим найманцям чим? Юанями чи так, на загальних засадах - в руплях?
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12.05.2024 16:39 Відповісти
А нам яка різниця - якого кольору буде шкіра у шматка м"яса, що гнитиме на наших полях?
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12.05.2024 16:47 Відповісти
Негри-шмегри... Результат на табло.
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12.05.2024 16:51 Відповісти
Коли буде перший полонений чи 200-й негр тоді і повіримо
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12.05.2024 16:57 Відповісти
Наші журналісти та "експерти" гірше кацапських. Краще б провели розслідування ,хто і скільки вкрав на фортифікації.
І провели розголос. Так ні, вони міфічних негрів обговорюють
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12.05.2024 17:00 Відповісти
Вже проводили - мало кому цікаво ...((
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12.05.2024 17:02 Відповісти
Декілька тижнів тому, в своєму місті, особисто бачив нєгра у формі ЗСУ. Не знаю, чи то доброволець чи іноземний інструктор.
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12.05.2024 17:01 Відповісти
https://www.yapfiles.ru/show/3131092/d100cec74c890534c6febb82d6321011.mp4.html https://www.yapfiles.ru/show/3131092/d100cec74c890534c6febb82d6321011.mp4.html

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12.05.2024 17:04 Відповісти
 
 