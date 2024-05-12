Росія залучає африканських найманців до бойових дій на Харківщині, - рух "Атеш"

Росія залучає найманців із африканських країн у наступі на Харківську область. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.

Про це пише партизанський рух "Атеш" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Партизани зазначають, що африканські найманці не були готові до такої війни. Вони опиняються у передових загонах та зазнають великих втрат.

За даними партизанів, у Харківській області є й найманці, які вже воювали в Малі та Лівії. Зазначається, що росіяни вербують і задіюють найманців з бідних країн. Так країна-агресорка намагається компенсувати свої втрати на полі бою.

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Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що Сили оборони України ведуть контрударні дії на Харківському напрямку в районах прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище і Плетенівка.