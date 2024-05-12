Россия привлекает африканских наемников к боевым действиям на Харьковщине, - движение "Атеш"

Россия привлекает наемников из африканских стран в наступлении на Харьковскую область. Россияне посылают их в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся со штурмов.

Об этом пишет партизанское движение "Атеш" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Партизаны отмечают, что африканские наемники не были готовы к такой войне. Они оказываются в передовых отрядах и несут большие потери.

По данным партизан, в Харьковской области есть и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии. Отмечается, что россияне вербуют и задействуют наемников из бедных стран. Так страна-агрессор пытается компенсировать свои потери на поле боя.

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Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортиця" подполковник Назар Волошин сообщил, что Силы обороны Украины ведут контрударные действия на Харьковском направлении в районах приграничных сел Стрила, Червоное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка.