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Новости Война
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Россия привлекает африканских наемников к боевым действиям на Харьковщине, - движение "Атеш"

РФ залучає африканських найманців до бойових дій на Харківщині

Россия привлекает наемников из африканских стран в наступлении на Харьковскую область. Россияне посылают их в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся со штурмов.

Об этом пишет партизанское движение "Атеш" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Партизаны отмечают, что африканские наемники не были готовы к такой войне. Они оказываются в передовых отрядах и несут большие потери.

По данным партизан, в Харьковской области есть и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии. Отмечается, что россияне вербуют и задействуют наемников из бедных стран. Так страна-агрессор пытается компенсировать свои потери на поле боя.

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Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортиця" подполковник Назар Волошин сообщил, что Силы обороны Украины ведут контрударные действия на Харьковском направлении в районах приграничных сел Стрила, Червоное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка.

Автор: 

Харьковщина (5577) наемники рф (2073)


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Топ комментарии
+5
вопрос не в том, что навоюют, а на себя они все равно боеприпасы, внимание дронов, арты оттянут. плюс может еще где то числом задавят. кроме того, та же ливия - это уже арабы. многие из которых наверняка в игил воевали. с боевым опытом. тем более если они дешевые. а за это время можно своих мобиков и контрактников обучить.
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12.05.2024 16:55
+4
А нам яка різниця - якого кольору буде шкіра у шматка м"яса, що гнитиме на наших полях?
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12.05.2024 16:47
+1
яке, представники негроїдної раси, мають відношення до фортифікації та мінування кордону?
вовчанськ!!!!
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12.05.2024 16:36
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Негри їм навоюють, еге ж, еге ж!
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12.05.2024 16:32 Ответить
вопрос не в том, что навоюют, а на себя они все равно боеприпасы, внимание дронов, арты оттянут. плюс может еще где то числом задавят. кроме того, та же ливия - это уже арабы. многие из которых наверняка в игил воевали. с боевым опытом. тем более если они дешевые. а за это время можно своих мобиков и контрактников обучить.
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12.05.2024 16:55 Ответить
Гроші роблять своє діло - от і набрали наиманців
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12.05.2024 16:34 Ответить
яке, представники негроїдної раси, мають відношення до фортифікації та мінування кордону?
вовчанськ!!!!
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12.05.2024 16:36 Ответить
Як слідує з https://t.me/supernova_plus/31309?single карти фортифікацій, намальованої безіменними експертами, нажаль, Вовчанськ знаходиться далеко поза тією лінією.
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12.05.2024 16:54 Ответить
А платять тим найманцям чим? Юанями чи так, на загальних засадах - в руплях?
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12.05.2024 16:39 Ответить
А нам яка різниця - якого кольору буде шкіра у шматка м"яса, що гнитиме на наших полях?
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12.05.2024 16:47 Ответить
Негри-шмегри... Результат на табло.
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12.05.2024 16:51 Ответить
Коли буде перший полонений чи 200-й негр тоді і повіримо
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12.05.2024 16:57 Ответить
Наші журналісти та "експерти" гірше кацапських. Краще б провели розслідування ,хто і скільки вкрав на фортифікації.
І провели розголос. Так ні, вони міфічних негрів обговорюють
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12.05.2024 17:00 Ответить
Вже проводили - мало кому цікаво ...((
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12.05.2024 17:02 Ответить
Декілька тижнів тому, в своєму місті, особисто бачив нєгра у формі ЗСУ. Не знаю, чи то доброволець чи іноземний інструктор.
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12.05.2024 17:01 Ответить
https://www.yapfiles.ru/show/3131092/d100cec74c890534c6febb82d6321011.mp4.html https://www.yapfiles.ru/show/3131092/d100cec74c890534c6febb82d6321011.mp4.html

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12.05.2024 17:04 Ответить
 
 