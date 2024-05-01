РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5884 посетителя онлайн
Новости Война
4 621 20

Наемники РФ из Непала массово дезертируют, их разыскивают на оккупированной Луганщине, - ГУР. ДОКУМЕНТ

Найманець РФ з Непалу

Граждане Непала, которых Россия завербовала для войны против Украины, массово дезертируют.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

"Побег наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызван огромными потерями в "мясных штурмах", жестоким отношением московитских полевых командиров, включая внесудебные казни за отказ от выполнения приказов идти на верную смерть, а также - невыплатой обещанных денег", - объяснили в разведке.

Так, группы военных РФ проводят активные поиски беглецов на оккупированных территориях Украины, в частности на Луганщине, где находился личный состав в/ч 29328. Однако результатов этот процесс не дает

"Главари российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах "наверх" объясняют дезертирство непальцев чушью о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения". Впрочем, попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно - дело не слишком легкое. К тому же за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности. В итоге желание заработать "легких" денег превратилось для непальских наемников в ловушку, безопасного выхода из которой не существует", - добавили в ГУР.

Читайте: Сообщено о подозрении 5 наемникам РФ, которые штурмовали Марьинку и Угледар, - СБУ

Россия вербует граждан Непала для войны против Украины

Власти Непала в январе 2024 года заявили, что РФ завербовала более 200 граждан на войну против Украины.

Впоследствии Непал прекратил выдачу разрешений на работу в России из-за вербовки своих солдат на войну.

Известно, что шестерых граждан Непала ликвидировали в Украине. Катманду призвало РФ выплатить компенсацию.

По данным SkyNews, Россия завербовала около 2 тыс. граждан Непала.

Читайте также: В оккупационных формированиях южного военного округа армии РФ процветает дезертирство, сбежало более 18 тыс. человек, - ГУР

Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують

Автор: 

Непал (92) дезертирство (330) наемники рф (2070) ГУР (412)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Непальці..
Це ті , що зроблені не палкою і не пальцем?
Чи як?
показать весь комментарий
01.05.2024 13:13
+4
Екзотичне добриво. Непальське.
Краще б на Джомолунгме убився б. Нах.р.
показать весь комментарий
01.05.2024 13:18
+3
нєпальскіє шахтёри можуть легко розчинитись серед літц не гонящик паражняк лугандоновців.
показать весь комментарий
01.05.2024 13:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Непальці..
Це ті , що зроблені не палкою і не пальцем?
Чи як?
показать весь комментарий
01.05.2024 13:13 Ответить
05.01.24. Непал припинив видачу дозволів на роботу в Росії через вербування своїх солдатів на війну Джерело:
показать весь комментарий
01.05.2024 13:42 Ответить
Перечитав список імен...
Кацапит таки їх поважають, раз дотошно кожне ФІО пишуть
Потрібно писати попроще, так як їх в окопі будуть поганяло:
мабута 1, мабута 2, мабута 3,...
показать весь комментарий
01.05.2024 15:20 Ответить
Москалі хитрі та підступні, хоча вони насправді можуть думати "мавпи якісь" але писатимуть - "з повагою" їхні "ФІО", розраховуючи на залучення наступних найманців, яким ці непальськи дурники розповідатимуть по мобілці, що "до нас тут ставляться з повагою". Але щось пішло нє па плану.
показать весь комментарий
01.05.2024 20:31 Ответить
то вони через сво в "загніваючу европу" тікали
показать весь комментарий
01.05.2024 13:14 Ответить
У степах їх шукати марно, вону у горах ховаються))) А от на третій фотці якесь обличчя знайоме))))
показать весь комментарий
01.05.2024 13:16 Ответить
Екзотичне добриво. Непальське.
Краще б на Джомолунгме убився б. Нах.р.
показать весь комментарий
01.05.2024 13:18 Ответить
1 мульйон руплів "підйомних" при укладанні контракту з армією пітьми на картку отримали, гроші перевели в кеш та обміняли на юані.
Тож, можна і в добру путь вирушати: через Казахстан і Китай на свою батьківщину.
показать весь комментарий
01.05.2024 13:18 Ответить
Далеченько якщо пішки. Поки до Казахстану доберуться переловлять.
показать весь комментарий
01.05.2024 14:02 Ответить
1 мільйон руплів видають на картку лише в Києві...
... короче затримають їх десь в напрямку Українського кордону
показать весь комментарий
01.05.2024 15:22 Ответить
нєпальскіє шахтёри можуть легко розчинитись серед літц не гонящик паражняк лугандоновців.
показать весь комментарий
01.05.2024 13:19 Ответить
По закону жанра. Как учит Голливуд.
Они должны были спрятаться у проститутки, а помощи попросить у священника
показать весь комментарий
01.05.2024 13:41 Ответить
Непогано було б якось допомогти їм зв'язатись з рідними, щоб горе-вояки розповіли про всі "прєлєсті" військової служби в руснявій армії. Непал - велике село, чутки розповзаються швидко.
показать весь комментарий
01.05.2024 13:22 Ответить
А должны были, как в индийской армии, хреном бананы околачиваться?
показать весь комментарий
01.05.2024 13:44 Ответить
Цікаві прізвища у рускага праваславнага воєнства. Тобто, наших ,,браццєв,,.
показать весь комментарий
01.05.2024 13:28 Ответить
а що можно за них виміняти у непальського уряду? хіба що голос у оонівській богадєльні...
показать весь комментарий
01.05.2024 13:32 Ответить
вояки засрані 🤬 лізьте в шахту,є шанс закосити під закоченого,п'яного,виваляного Ваньку з Кубані,він також як на п'ється мичить на незрозумілоій мові🤣
показать весь комментарий
01.05.2024 13:40 Ответить
І це при тому, що в Непалі середній вік населення становить 23,6 роки. Багато мабуть, коли вирішили понизити свою статистику в Україні?
показать весь комментарий
01.05.2024 13:40 Ответить
Расследование проводит полковник... Подвальный!!! 👍
показать весь комментарий
01.05.2024 13:59 Ответить
Одні "слов"яни"!!!
показать весь комментарий
01.05.2024 14:47 Ответить
 
 