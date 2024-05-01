Наемники РФ из Непала массово дезертируют, их разыскивают на оккупированной Луганщине, - ГУР. ДОКУМЕНТ
Граждане Непала, которых Россия завербовала для войны против Украины, массово дезертируют.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.
"Побег наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызван огромными потерями в "мясных штурмах", жестоким отношением московитских полевых командиров, включая внесудебные казни за отказ от выполнения приказов идти на верную смерть, а также - невыплатой обещанных денег", - объяснили в разведке.
Так, группы военных РФ проводят активные поиски беглецов на оккупированных территориях Украины, в частности на Луганщине, где находился личный состав в/ч 29328. Однако результатов этот процесс не дает
"Главари российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах "наверх" объясняют дезертирство непальцев чушью о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения". Впрочем, попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно - дело не слишком легкое. К тому же за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности. В итоге желание заработать "легких" денег превратилось для непальских наемников в ловушку, безопасного выхода из которой не существует", - добавили в ГУР.
Россия вербует граждан Непала для войны против Украины
Власти Непала в январе 2024 года заявили, что РФ завербовала более 200 граждан на войну против Украины.
Впоследствии Непал прекратил выдачу разрешений на работу в России из-за вербовки своих солдат на войну.
Известно, что шестерых граждан Непала ликвидировали в Украине. Катманду призвало РФ выплатить компенсацию.
По данным SkyNews, Россия завербовала около 2 тыс. граждан Непала.
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Це ті , що зроблені не палкою і не пальцем?
Чи як?
Кацапит таки їх поважають, раз дотошно кожне ФІО пишуть
Потрібно писати попроще, так як їх в окопі будуть поганяло:
мабута 1, мабута 2, мабута 3,...
Краще б на Джомолунгме убився б. Нах.р.
Тож, можна і в добру путь вирушати: через Казахстан і Китай на свою батьківщину.
... короче затримають їх десь в напрямку Українського кордону
Они должны были спрятаться у проститутки, а помощи попросить у священника