Наемники РФ из Непала массово дезертируют, их разыскивают на оккупированной Луганщине, - ГУР. ДОКУМЕНТ

Граждане Непала, которых Россия завербовала для войны против Украины, массово дезертируют.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

"Побег наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызван огромными потерями в "мясных штурмах", жестоким отношением московитских полевых командиров, включая внесудебные казни за отказ от выполнения приказов идти на верную смерть, а также - невыплатой обещанных денег", - объяснили в разведке.

Так, группы военных РФ проводят активные поиски беглецов на оккупированных территориях Украины, в частности на Луганщине, где находился личный состав в/ч 29328. Однако результатов этот процесс не дает

"Главари российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах "наверх" объясняют дезертирство непальцев чушью о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения". Впрочем, попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно - дело не слишком легкое. К тому же за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности. В итоге желание заработать "легких" денег превратилось для непальских наемников в ловушку, безопасного выхода из которой не существует", - добавили в ГУР.

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Россия вербует граждан Непала для войны против Украины

Власти Непала в январе 2024 года заявили, что РФ завербовала более 200 граждан на войну против Украины.

Впоследствии Непал прекратил выдачу разрешений на работу в России из-за вербовки своих солдат на войну.

Известно, что шестерых граждан Непала ликвидировали в Украине. Катманду призвало РФ выплатить компенсацию.

По данным SkyNews, Россия завербовала около 2 тыс. граждан Непала.

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