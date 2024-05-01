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Новини Війна
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Найманці РФ з Непалу масово дезертирують, їх розшукують на окупованій Луганщині, - ГУР. ДОКУМЕНТ

Найманець РФ з Непалу

Громадяни Непалу, яких Росія завербувала для війни проти України, масово дезертирують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

"Втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 зс рф, спричинена величезними втратами у "м’ясних штурмах", жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також - невиплатою обіцяних грошей", - пояснили в розвідці.

Так, групи військових РФ проводять активні пошуки втікачів на окупованих територіях України, зокрема на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328. Проте результатів цей процес не дає

"Ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття до рідної країни через землетрус". Утім потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки ― справа не надто легка. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності. У підсумку бажання заробити "легких" грошей перетворилось для непальських найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує", - додали в ГУР.

Читайте: Повідомлено про підозру 5 найманцям РФ, які штурмували Мар’їнку та Вугледар, - СБУ

Росія вербує громадян Непалу для війни проти України

Влада Непалу у січні 2024 року заявила, що РФ завербувала понад 200 громадян на війну проти України. 

Згодом Непал припинив видачу дозволів на роботу в Росії через вербування своїх солдатів на війну.

Відомо, що шістьох громадян Непалу ліквідували в Україні. Катманду закликало РФ виплатити компенсацію.

За даними SkyNews, Росія завербувала близько 2 тис. громадян Непалу.

Читайте також: В окупаційних формуваннях південного військового округу армії РФ процвітає дезертирство, втекло понад 18 тис. осіб, - ГУР

Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують
Найманці РФ з Непалу масово дезертирують

Автор: 

Непал (23) дезертирство (294) найманці рф (2043) ГУР (486)


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Топ коментарі
+6
Непальці..
Це ті , що зроблені не палкою і не пальцем?
Чи як?
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01.05.2024 13:13
+4
Екзотичне добриво. Непальське.
Краще б на Джомолунгме убився б. Нах.р.
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01.05.2024 13:18
+3
нєпальскіє шахтёри можуть легко розчинитись серед літц не гонящик паражняк лугандоновців.
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01.05.2024 13:19
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Непальці..
Це ті , що зроблені не палкою і не пальцем?
Чи як?
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01.05.2024 13:13 Відповісти
05.01.24. Непал припинив видачу дозволів на роботу в Росії через вербування своїх солдатів на війну Джерело:
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01.05.2024 13:42 Відповісти
Перечитав список імен...
Кацапит таки їх поважають, раз дотошно кожне ФІО пишуть
Потрібно писати попроще, так як їх в окопі будуть поганяло:
мабута 1, мабута 2, мабута 3,...
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01.05.2024 15:20 Відповісти
Москалі хитрі та підступні, хоча вони насправді можуть думати "мавпи якісь" але писатимуть - "з повагою" їхні "ФІО", розраховуючи на залучення наступних найманців, яким ці непальськи дурники розповідатимуть по мобілці, що "до нас тут ставляться з повагою". Але щось пішло нє па плану.
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01.05.2024 20:31 Відповісти
то вони через сво в "загніваючу европу" тікали
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01.05.2024 13:14 Відповісти
У степах їх шукати марно, вону у горах ховаються))) А от на третій фотці якесь обличчя знайоме))))
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01.05.2024 13:16 Відповісти
Екзотичне добриво. Непальське.
Краще б на Джомолунгме убився б. Нах.р.
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01.05.2024 13:18 Відповісти
1 мульйон руплів "підйомних" при укладанні контракту з армією пітьми на картку отримали, гроші перевели в кеш та обміняли на юані.
Тож, можна і в добру путь вирушати: через Казахстан і Китай на свою батьківщину.
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01.05.2024 13:18 Відповісти
Далеченько якщо пішки. Поки до Казахстану доберуться переловлять.
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01.05.2024 14:02 Відповісти
1 мільйон руплів видають на картку лише в Києві...
... короче затримають їх десь в напрямку Українського кордону
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01.05.2024 15:22 Відповісти
нєпальскіє шахтёри можуть легко розчинитись серед літц не гонящик паражняк лугандоновців.
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01.05.2024 13:19 Відповісти
По закону жанра. Как учит Голливуд.
Они должны были спрятаться у проститутки, а помощи попросить у священника
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01.05.2024 13:41 Відповісти
Непогано було б якось допомогти їм зв'язатись з рідними, щоб горе-вояки розповіли про всі "прєлєсті" військової служби в руснявій армії. Непал - велике село, чутки розповзаються швидко.
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01.05.2024 13:22 Відповісти
А должны были, как в индийской армии, хреном бананы околачиваться?
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01.05.2024 13:44 Відповісти
Цікаві прізвища у рускага праваславнага воєнства. Тобто, наших ,,браццєв,,.
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01.05.2024 13:28 Відповісти
а що можно за них виміняти у непальського уряду? хіба що голос у оонівській богадєльні...
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01.05.2024 13:32 Відповісти
вояки засрані 🤬 лізьте в шахту,є шанс закосити під закоченого,п'яного,виваляного Ваньку з Кубані,він також як на п'ється мичить на незрозумілоій мові🤣
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01.05.2024 13:40 Відповісти
І це при тому, що в Непалі середній вік населення становить 23,6 роки. Багато мабуть, коли вирішили понизити свою статистику в Україні?
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01.05.2024 13:40 Відповісти
Расследование проводит полковник... Подвальный!!! 👍
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01.05.2024 13:59 Відповісти
Одні "слов"яни"!!!
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01.05.2024 14:47 Відповісти
 
 