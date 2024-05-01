Найманці РФ з Непалу масово дезертирують, їх розшукують на окупованій Луганщині, - ГУР. ДОКУМЕНТ

Громадяни Непалу, яких Росія завербувала для війни проти України, масово дезертирують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

"Втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 зс рф, спричинена величезними втратами у "м’ясних штурмах", жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також - невиплатою обіцяних грошей", - пояснили в розвідці.

Так, групи військових РФ проводять активні пошуки втікачів на окупованих територіях України, зокрема на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328. Проте результатів цей процес не дає

"Ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття до рідної країни через землетрус". Утім потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки ― справа не надто легка. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності. У підсумку бажання заробити "легких" грошей перетворилось для непальських найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує", - додали в ГУР.

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Росія вербує громадян Непалу для війни проти України

Влада Непалу у січні 2024 року заявила, що РФ завербувала понад 200 громадян на війну проти України.

Згодом Непал припинив видачу дозволів на роботу в Росії через вербування своїх солдатів на війну.

Відомо, що шістьох громадян Непалу ліквідували в Україні. Катманду закликало РФ виплатити компенсацію.

За даними SkyNews, Росія завербувала близько 2 тис. громадян Непалу.

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