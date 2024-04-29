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Новини Війна
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В окупаційних формуваннях південного військового округу армії РФ процвітає дезертирство, втекло понад 18 тис. осіб, - ГУР

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Наразі у збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії процвітає дезертирство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.

"Левова частка - близько 12 тисяч утікачів - припадає на 8-му загальновійськову армію ЗС РФ, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі - контрактники", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що у 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.

Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку російські окупанти починають бунтувати і тікають з окопів.

Автор: 

армія рф (17196) дезертирство (294) ГУР (486)


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ого
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29.04.2024 12:50 Відповісти
Третій рік тікають і тікають мокші. В результаті кількість військ зросла з 300 тисяч до 500 тисяч.
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29.04.2024 13:03 Відповісти
ї банутись
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29.04.2024 12:52 Відповісти
Ну, в районі Очеретиного це їх якось не зупиняє.
Наганяють нових і нових, постійно.
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29.04.2024 12:55 Відповісти
а загранотряди куда дивляться ?
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29.04.2024 13:03 Відповісти
Підозрюю що кацапські "заградотряди" працюють за схемою українських прикордонників...
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29.04.2024 13:17 Відповісти
Очко нє желєзноє.
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29.04.2024 13:10 Відповісти
Знову розповзуться по посадках потім шукай їх.
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29.04.2024 13:17 Відповісти
 
 