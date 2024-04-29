В окупаційних формуваннях південного військового округу армії РФ процвітає дезертирство, втекло понад 18 тис. осіб, - ГУР

Наразі у збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії процвітає дезертирство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.

"Левова частка - близько 12 тисяч утікачів - припадає на 8-му загальновійськову армію ЗС РФ, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі - контрактники", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що у 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.

Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку російські окупанти починають бунтувати і тікають з окопів.