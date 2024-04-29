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Новости Война
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В оккупационных формированиях южного военного округа армии РФ процветает дезертирство, сбежало более 18 тыс. человек, - ГУР

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Сейчас в вооруженных формированиях южного военного округа оккупационной российской армии процветает дезертирство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, всего в боевых подразделениях округа самовольно оставили службу более 18 тысяч российских военных.

"Львиная доля - около 12 тысяч беглецов - приходится на 8-ю общевойсковую армию ВС РФ, которую враг постоянно задействует в боевых действиях на востоке Украины. Ориентировочно 10 тысяч из них призваны москвой через мобилизацию. Остальные 2 тысячи - контрактники", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в 58-й общевойсковой армии, которая также входит в южный округ армии государства-агрессора, уровень дезертирства составляет около 2500 человек.

Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении российские оккупанты начинают бунтовать и убегают из окопов.

Автор: 

армия РФ (19047) дезертирство (330) ГУР (412)


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ого
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29.04.2024 12:50 Ответить
Третій рік тікають і тікають мокші. В результаті кількість військ зросла з 300 тисяч до 500 тисяч.
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29.04.2024 13:03 Ответить
ї банутись
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29.04.2024 12:52 Ответить
Ну, в районі Очеретиного це їх якось не зупиняє.
Наганяють нових і нових, постійно.
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29.04.2024 12:55 Ответить
а загранотряди куда дивляться ?
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29.04.2024 13:03 Ответить
Підозрюю що кацапські "заградотряди" працюють за схемою українських прикордонників...
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29.04.2024 13:17 Ответить
Очко нє желєзноє.
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29.04.2024 13:10 Ответить
Знову розповзуться по посадках потім шукай їх.
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29.04.2024 13:17 Ответить
 
 