В оккупационных формированиях южного военного округа армии РФ процветает дезертирство, сбежало более 18 тыс. человек, - ГУР
Сейчас в вооруженных формированиях южного военного округа оккупационной российской армии процветает дезертирство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, всего в боевых подразделениях округа самовольно оставили службу более 18 тысяч российских военных.
"Львиная доля - около 12 тысяч беглецов - приходится на 8-ю общевойсковую армию ВС РФ, которую враг постоянно задействует в боевых действиях на востоке Украины. Ориентировочно 10 тысяч из них призваны москвой через мобилизацию. Остальные 2 тысячи - контрактники", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в 58-й общевойсковой армии, которая также входит в южный округ армии государства-агрессора, уровень дезертирства составляет около 2500 человек.
Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении российские оккупанты начинают бунтовать и убегают из окопов.
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