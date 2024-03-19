РФ завербувала близько 2 тис. громадян Непалу для війни проти України, - Sky News

Близько 2 тисяч громадян Непалу завербувала Росія для війни проти України.

Про це йдеться в матеріалі Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

"Цифра у 2000 осіб, призваних до російської армії, ґрунтується на свідченнях солдатів, які повернулися, а також на даних російської імміграції", - пише видання.

Дані також порівняли з оцінками, наданими активістами кампанії, які підтримують сім'ї тих, хто все ще служить або помер.

Багато непальців розповідають, що їм давали студентські або туристичні візи, щоб потрапити в Росію.

Раніше Непал припинив видачу дозволів на роботу в Росії через вербування своїх солдатів на війну.

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