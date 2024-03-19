РФ завербувала близько 2 тис. громадян Непалу для війни проти України, - Sky News
Близько 2 тисяч громадян Непалу завербувала Росія для війни проти України.
Про це йдеться в матеріалі Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
"Цифра у 2000 осіб, призваних до російської армії, ґрунтується на свідченнях солдатів, які повернулися, а також на даних російської імміграції", - пише видання.
Дані також порівняли з оцінками, наданими активістами кампанії, які підтримують сім'ї тих, хто все ще служить або помер.
Багато непальців розповідають, що їм давали студентські або туристичні візи, щоб потрапити в Росію.
Раніше Непал припинив видачу дозволів на роботу в Росії через вербування своїх солдатів на війну.
Топ коментарі
+4 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар19.03.2024 13:31 Відповісти Посилання
+3 Trevo Trow
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+2 Maksim Perepelitca
показати весь коментар19.03.2024 13:48 Відповісти Посилання
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Памятник гуркхам в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне у здания Министерства обороны Великобритании
Самі ж азіати найманці жаліються що їх обдурили . Мовляв - при вербуванні їм говорять що вони поїдуть ледве не на сафарі , де можна пастрєлять звєрушек і тобі нічого за це не буде . Ще й грошей заробити .
Але коли вони попадають на фронт - під касетні снаряди , коли над головою гудуть десятки дронів а з окопу навіть голову не висунеш , і коли вони бачать сотні трупів навколо себе , їх войовничий запал різко кудись зникає .
Ги...
Це ті, що "не пальцем деланы"?
)))