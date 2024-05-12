З прикордонних населених пунктів Харківщини евакуювали вже понад 4500 мешканців, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Понад дві доби триває евакуація мешканців прикордонних населених пунктів Харківщини, де суттєво загострилася ситуація. За цей час вдалося вивезти понад 4500 осіб.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що евакуація населення проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, силами підрозділів Нацполіції і ДСНС у співпраці з місцевими органами виконавчої влади і самоврядування.Також до евакуації мешканців Харківщини залучені волонтери.

Жителів прикордоння оповіщують про необхідність евакуюватись зі своїх населених пунктів, після чого супроводжують їх до проміжних евакопунктів. Крім цього, на місцях з людьми постійно працюють психологи ДСНС.

"Наразі з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 4500 жителів",- йдеться у повідомленні.

До слова, раніше Голова МВА Вовчанська Тамаз Гамбарашвілі спростував нібито захід російських окупантів у місто. Наразі, за його словами, немає офіційно підтвердженої інформації про перебування російських загарбників у Вовчанську Харківської області. Відомо, що тривають постійні обстріли й бої.

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