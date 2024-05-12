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З прикордонних населених пунктів Харківщини евакуювали вже понад 4500 мешканців, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Понад дві доби триває евакуація мешканців прикордонних населених пунктів Харківщини, де суттєво загострилася ситуація. За цей час вдалося вивезти понад 4500 осіб.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що евакуація населення проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, силами підрозділів Нацполіції і ДСНС у співпраці з місцевими органами виконавчої влади і самоврядування.Також до евакуації мешканців Харківщини залучені волонтери.

З прикордоння Харківщини за дві доби евакуювали 4,5 тисячі осіб

Жителів прикордоння оповіщують про необхідність евакуюватись зі своїх населених пунктів, після чого супроводжують їх до проміжних евакопунктів. Крім цього, на місцях з людьми постійно працюють психологи ДСНС.

З прикордоння Харківщини за дві доби евакуювали 4,5 тисячі осіб

 "Наразі з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 4500 жителів",- йдеться у повідомленні.

З прикордоння Харківщини за дві доби евакуювали 4,5 тисячі осіб

До слова, раніше Голова МВА Вовчанська Тамаз Гамбарашвілі спростував нібито захід російських окупантів у місто. Наразі, за його словами, немає офіційно підтвердженої інформації про перебування російських загарбників у Вовчанську Харківської області. Відомо, що тривають постійні обстріли й бої.

Читайте також: На Харківщині збільшилася "сіра зона" і кількість населених пунктів, де тривають бої, - Синєгубов

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2312) ДСНС (5105)


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Чого б це? Оборонні споруди збудовані, ми все знали за два тижні, всі готові... Чи нє?
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12.05.2024 20:18 Відповісти
бідні люди...
оце так треба терпіти за злочинців, які ходили с колорадськими лєнточками і кликали руССкий мір в Харьків?
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12.05.2024 20:22 Відповісти
В першу чергу аж бігом самоевакубвалися усі мусора, владна звиздоиа і інщі холуї системи... А де мінні поля довкола кордону, невже сам піздЗєлєнській розмінував?
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12.05.2024 20:23 Відповісти
Верещучка з Стефанішиною, вивозять Українців, отими ШАТЛАМИ?
І знову, мін немає, як і на Півдні України, у переддень повномасштабної війни московитів?!
Співпадіння?
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12.05.2024 20:25 Відповісти
В дитинстві їздили з батьком у Вовчарськ купляти полуницю. Потім бабуся варила з неї варення.
Ще у Вовчанську був автовокзал з великою вірандою. Автобуси у наші краї ходили дуже рідко, тому майже день чекали на тій віранді жовтий пазік, який довозив нас у село.
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12.05.2024 21:02 Відповісти
❗️Шойгу йде у відставку

путін призначає білоусова міністром оборони замість шойгу - указ.
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12.05.2024 21:27 Відповісти
 
 