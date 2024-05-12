Из приграничных населенных пунктов Харьковщины эвакуировали уже более 4500 жителей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Более двух суток продолжается эвакуация жителей приграничных населенных пунктов Харьковщины, где существенно обострилась ситуация. За это время удалось вывезти более 4500 человек.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эвакуация населения проводится под руководством Харьковской областной военной администрации, силами подразделений Нацполиции и ГСЧС? в сотрудничестве с местными органами исполнительной власти и самоуправления.

Жителей приграничья оповещают о необходимости эвакуироваться из своих населенных пунктов, после чего сопровождают их к промежуточным эвакопунктам. Кроме этого, на местах с людьми постоянно работают психологи ГСЧС.

"Сейчас из приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области совместными усилиями эвакуировано уже более 4500 жителей",- говорится в сообщении.

К слову, ранее Председатель UВА Волчанска Тамаз Гамбарашвили опроверг якобы заход российских оккупантов в город. Сейчас, по его словам, нет официально подтвержденной информации о пребывании российских захватчиков в Волчанске Харьковской области. Известно, что продолжаются постоянные обстрелы и бои.

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