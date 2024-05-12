РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11791 посетитель онлайн
Новости Фото
1 636 6

Из приграничных населенных пунктов Харьковщины эвакуировали уже более 4500 жителей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Более двух суток продолжается эвакуация жителей приграничных населенных пунктов Харьковщины, где существенно обострилась ситуация. За это время удалось вывезти более 4500 человек.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эвакуация населения проводится под руководством Харьковской областной военной администрации, силами подразделений Нацполиции и ГСЧС? в сотрудничестве с местными органами исполнительной власти и самоуправления.

З прикордоння Харківщини за дві доби евакуювали 4,5 тисячі осіб

Жителей приграничья оповещают о необходимости эвакуироваться из своих населенных пунктов, после чего сопровождают их к промежуточным эвакопунктам. Кроме этого, на местах с людьми постоянно работают психологи ГСЧС.

З прикордоння Харківщини за дві доби евакуювали 4,5 тисячі осіб

"Сейчас из приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области совместными усилиями эвакуировано уже более 4500 жителей",- говорится в сообщении.

З прикордоння Харківщини за дві доби евакуювали 4,5 тисячі осіб

К слову, ранее Председатель UВА Волчанска Тамаз Гамбарашвили опроверг якобы заход российских оккупантов в город. Сейчас, по его словам, нет официально подтвержденной информации о пребывании российских захватчиков в Волчанске Харьковской области. Известно, что продолжаются постоянные обстрелы и бои.

Читайте также: На Харьковщине увеличилась "серая зона" и количество населенных пунктов, где продолжаются бои, - Синегубов

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2072) ГСЧС (4966)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого б це? Оборонні споруди збудовані, ми все знали за два тижні, всі готові... Чи нє?
показать весь комментарий
12.05.2024 20:18 Ответить
бідні люди...
оце так треба терпіти за злочинців, які ходили с колорадськими лєнточками і кликали руССкий мір в Харьків?
показать весь комментарий
12.05.2024 20:22 Ответить
В першу чергу аж бігом самоевакубвалися усі мусора, владна звиздоиа і інщі холуї системи... А де мінні поля довкола кордону, невже сам піздЗєлєнській розмінував?
показать весь комментарий
12.05.2024 20:23 Ответить
Верещучка з Стефанішиною, вивозять Українців, отими ШАТЛАМИ?
І знову, мін немає, як і на Півдні України, у переддень повномасштабної війни московитів?!
Співпадіння?
показать весь комментарий
12.05.2024 20:25 Ответить
В дитинстві їздили з батьком у Вовчарськ купляти полуницю. Потім бабуся варила з неї варення.
Ще у Вовчанську був автовокзал з великою вірандою. Автобуси у наші краї ходили дуже рідко, тому майже день чекали на тій віранді жовтий пазік, який довозив нас у село.
показать весь комментарий
12.05.2024 21:02 Ответить
❗️Шойгу йде у відставку

путін призначає білоусова міністром оборони замість шойгу - указ.
показать весь комментарий
12.05.2024 21:27 Ответить
 
 