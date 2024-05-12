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Новости
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На Харьковщине увеличилась "серая зона" и количество населенных пунктов, где продолжаются бои, - Синегубов

На Харківщині збільшилася «сіра зона» і кількість населених пунктів, де тривають бої, - Синєгубов

Российские захватчики продолжают свои попытки продвинуться вглубь Харьковской области. "Серая зона" и количество населенных пунктов, где идут бои, увеличивается.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишут "Буквы", передает Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что сейчас главная задача - обеспечить стабилизацию линии фронта.

"Враг продолжает свои попытки продвинуться вглубь Харьковской области. У нас действительно увеличилась "серая зона", увеличилось количество населенных пунктов, на территориях которых ведутся активные боевые действия", - заявил он.

По словам Синегубова, украинские защитники сейчас ведут тяжелые бои. Они пытаются удержаться на своих позициях и не дать врагу продвинуться вперед.

"Ситуация довольно тяжелая, но полностью контролируемая нашими военными", - сообщил председатель Харьковской ОВА.

Также читайте: РФ сосредотачивает свои усилия на севере Харьковщины, в районах пограничных сел продолжаются оборонные операции ВСУ, - ОСГВ "Хортиця"

Ситуация на севере Харьковщины

Ранее Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске остаются до 500 человек. Эвакуация гражданского населения продолжается. За последние двое суток из прифронтовых районов Харьковщины удалось эвакуировать более 4000 человек.

При этом враг продолжает обстреливать гражданское население приграничных населенных пунктов на севере Харьковщины. За последние сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось. В частности, такие населенные пункты, как Волчанск, Липцы и другие города и села приграничья практически круглосуточно - под вражеским огнем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кэмерон отреагировал на обострение в Харьковской области: Опасный момент. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам

Автор: 

обстрел (26975) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+44
Панове, це крах. На 3 році війни не замінувати підходи і дозволяти собі "нестабільний фронт" там де він глугим має бути? Це крах. Це відверта зрадонька. Поки є зелень, у нас немає майбутнього.
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12.05.2024 18:15
+32
Так Зеленский же уверял еще недавно что там все построено в три этажа под землю и там и муха не пролетит. Получается снова соврамши?
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12.05.2024 18:15
+24
Яка сіра зона?! Захвачено, окуповані українські землі!
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12.05.2024 18:17
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Панове, це крах. На 3 році війни не замінувати підходи і дозволяти собі "нестабільний фронт" там де він глугим має бути? Це крах. Це відверта зрадонька. Поки є зелень, у нас немає майбутнього.
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12.05.2024 18:15 Ответить
і прошлого
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12.05.2024 18:24 Ответить
Почему не коментируют ситуацию проффесиональные военные ? А то смотришь видео от наших солдат з передовой так не очень весело.
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12.05.2024 19:09 Ответить
А кто їх пускає в етер? До Червинського ніхто не хоче...
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12.05.2024 21:25 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text

Реальні приклади, порушень від Зеленського, з 2019 року…
А він немало «начудив», на тому СТАДІОНІ у 2019, тепер його виборці, КРИВАВУ ЮШКУ сьорбають від московитів…, а він, он, голим животом, і прямо у якомусь окопі, сцену з ІНСПЕКЦІЄЮ, відробляє…
20 травня, на носі….
Західні Партнери, теж читали матеріали Конституційного Суду, а не оту маячню, «дивної особи», що сиділа на столі у Мін'юсті !!
Конституцію, ТРЕБА виконувати, отому «правознавцю», після ВИШУ.
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12.05.2024 20:21 Ответить
Так Зеленский же уверял еще недавно что там все построено в три этажа под землю и там и муха не пролетит. Получается снова соврамши?
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12.05.2024 18:15 Ответить
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12.05.2024 18:28 Ответить
Зе черговий раз збрехав,а це вартує життя людей
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12.05.2024 19:36 Ответить
Зауважте, шановне товариство, лінія оборони, побудована за "бариги" Порошенка трималася роками що у Мар'їнці, що у Авдіївці і трималася б перед Маріуполем, якби орки не зайшли з розмінованого Чонгару. Про лінію оборони вождя зеленошкірих, Того, Який Не Втік ніхто не чув поза єдиним тєлємарафоном і віжповідно нізто не бачив, ні наші воїни, ні навіть самі орки.
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12.05.2024 19:39 Ответить
Яка сіра зона?! Захвачено, окуповані українські землі!
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12.05.2024 18:17 Ответить
Та це щоб провал у обороні скрасити. Взагалі сіра зона повинна була б бути сірою від бетонних укріплень ...
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12.05.2024 19:33 Ответить
Це і є результат дій СРАТЬєха-ухилянта!!
Дивно, засунула язика в тепле місце, і ота безумна, з ВРУ!!
Зеленський, де План? Уже і не вищить, як навіжена ! Мабуть, її єрмак почув і дав їй, і план теж…
Затихла «запланована», а Харьківщина, без належних фортифікаційних споруд… із новими сірими зонами від СРАТЬєхів, - Стефанчука, Зеленського, шмигаля!! Єрмак може підтвердити …
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12.05.2024 18:17 Ответить
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12.05.2024 18:18 Ответить
Де ж та західна зброя та чеські снаряди?((Да літаки?(
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12.05.2024 18:20 Ответить
Я думаю, шо все это частично уже в Украине, но только предатели из опы затормозили, заныкали где-то на западе страны.
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12.05.2024 18:30 Ответить
а де мінні поля, де укріплення? де українська зброя, ракети, снаряди? де все це за 5 років найвеличнішого лідорства?
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12.05.2024 19:23 Ответить
Питання, єрмаку чи зеленському?
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12.05.2024 20:22 Ответить
В ГУР заявили что имели график наступления россиян на севере Харьковщины и все идет по графику, поэтому призвали оккупантов сдаваться в плен
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12.05.2024 18:21 Ответить
Посадовець зазначив, що наразі головне завдання - це забезпечити стабілізацію лінії фронту. Джерело:

головне щоб ви пішли за кораблем, тоді вже легше буде боронити державу.
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12.05.2024 18:22 Ответить
Зелені пиз**боли перевершили самих себе. Чесно кажучи, такого зашквару з обороною, я від них не чекала.
А тепер зауважте, що геть все, що зелені гниди нам втирали, це БРЕХНЯ!
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12.05.2024 18:23 Ответить
це тільки дебіли не розуміли ще в квітні 2019 року
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12.05.2024 18:38 Ответить
Доник-Нагадаю. Укріплення будують (крім першої лінії під вогнем) не військові. А будує ВЦА. Там де вказують військові. При чому не ті військові які будуть там воювати, а поважні пани з ОУВ. Тому якщо укріплення побудовані максимально тупо без врахування висот, рельєфу та доріг, це до тих військових які приїхали у відрядження на «поруліть».

Вони ж потім приймають ті укріплення у підрядчиків. І лише потім передають по актам бригадам, які заходять на ротацію та будуть там воювати. На цих етапах максимальна корупційна складова. Не завжди в грошах. Нагороди які лобіює голова ВЦА, квартири, звання почесних громадян і таке інше. Майже все набудоване по області, набудоване Синєгубовим з залученням техніки звідусіль. Угрупованням командував генерал Грицьков. Я писав недавно про нього. Заступником у нього був відряджений з ГІМО полковник. Відчуваєте які потужні фахівці і як відповідально вони до цього підійшли? Зараз Грицьков молиться, та ставить свічки, що його встигли перевести. До Галушкина є свої питання, тому і змінили Драпатим, але питання фонтифікації це точно не його. І саме головне, що генерал Грицьков зараз відповідає за індивідуальну підготовку людей з ТЦК по всім сухопутним військам. Але харківʼян (крім відданих Синєгубову людей з ВЦА)до контроля не допускали. Наприклад того ж начальника військвого гарнізону, тупо ігнорували і навіть забували покликати на наради з цього питання. Зараз всі ці люди моляться, щоб укріплення або те що повинно було там бути, захопили росіяни. Бо тоді ні доказів, ні експертиз не буде. Навіть якщо їх вибʼють через дві години, буде пояснення що окупанти все зруйнували та вивезли.
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12.05.2024 18:24 Ответить
Він ше шось балакає? - за такі проиоби вже потрібно тягнути до допру
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12.05.2024 18:24 Ответить
Що цей чмир там перевіряв ?
Де воно ?
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12.05.2024 18:27 Ответить
Я думав, що там безугла перевіряла. Ба як помилився. Тобто місяць назад там АУДИТ проводив особисто Верховний ? Якщо так, то його треба відправити ... НАХ...як той кацапський корабель.
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12.05.2024 21:33 Ответить
Як вбачається, може в найближчий тиждень статись так, що окреслена Сінєгубовим так звана "сіра зона", а направду - окупована українська територія, простягнеться до намальованої безіменними експертами лінії фортифікаційних укріплень, що позначені на https://t.me/supernova_plus/31309?single карті.
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12.05.2024 18:28 Ответить
Читайте що зелена ботва тринділа. Насцяли зебілам прямо в очі. Вже ж не вперше і не в останнє.
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12.05.2024 18:33 Ответить
Наступаем, правда отрицательно. ИзХарькова народ побежал уже?
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12.05.2024 18:36 Ответить
зелена шмаркля та його посіпаки здають Україну!
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12.05.2024 18:40 Ответить
Невже генерал Сініє Губи ******* вкраїнчиків ?
Не може такого бути.
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12.05.2024 18:42 Ответить
Зрадойоби, перестаньте верещати, не все легко, не все зроблено правильно, але основні лінії обороно не будуються на лінії кордону або фронту. Лінії оборони збудовані в глибині, щоб не допустити стратегічного прориву.Так #ідари пішли в наступ , і також в інформаційний наступ, і будуть розбиті. Не треба паніки, тримаймося, СлаваУкраїні.
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12.05.2024 18:45 Ответить
На якій відстані від кордону вони побудовані, оптиміст?
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12.05.2024 19:10 Ответить
владимир? ну тогда все ясно?
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12.05.2024 19:11 Ответить
Ага ...а мінуються підходи до Дніпра ...
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12.05.2024 19:40 Ответить
Нема слів. Казали що на Харків не підуть, бо нема сил у них, а зараз оце як..
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12.05.2024 18:48 Ответить
у москалей там ракеты еще в 2022-м закончились
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12.05.2024 19:12 Ответить
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12.05.2024 19:12 Ответить
Повний провал відносно ліній оборони. І це вже факт
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12.05.2024 19:17 Ответить
виходить що не Залужного треба було міняти а зєлєнского
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12.05.2024 19:19 Ответить
Фортифікації то саме собою, але навіть ті що є порожні.
Кацапи повільно просуваються лише тому що бояться мін. Але міни очевидно відсутні, за винятком їхніх же, ще з попереднього разу. Вони спокійно заходять а село, дорозвідують дорогу далі і заходять в наступне.
Ніяких боїв по суті нема, крім жалюгідних спроб атакувати дронами. Такого пистецю не було навіть в 22-му...
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12.05.2024 19:22 Ответить
Подивись карту укріплень #підарів на запоріжському напрямку, і все стане ясно,песиміст?
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12.05.2024 19:24 Ответить
Кто бы сомневался, будет такое как с Донбассом, ни дай бог, господи.
Эти зеленые скоты делают все. чтобы сдать страну.
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12.05.2024 19:25 Ответить
90% коментуючих зраду тут - ухилянти під різними прапорами.... так є проблеми, але не вам їх коментувати... так всещоневтік довбодятел але яке ви до нас не маєте відношення. вертайтеся беріть ак в руки та на нуль або заткните пельку
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12.05.2024 20:38 Ответить
До військових нижньої ланки немає жодних питань. Хиба що єдине, чому ви завжди мовчите, коли бачите що робить вищі офіцери? треба реформа ЗСУ, бо так Україна не встоїть
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12.05.2024 21:32 Ответить
Звісно. що жодного корупціонера з сьогодення, який краде мільярди на яйцях по 17 ,або на оборонних спорудах -не буде в СІЗО ,поки Зеля при владі.
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12.05.2024 21:22 Ответить
А нам брешуть із офісу президента, що ворог зайшов тільки в "сіру зону", а виходить, що він її розширює і діє по методиці молодого політика "отодвигает границу". Ну що, 73%, нічого не хочете сказати, де наші мінні поля і оборонні укріплення на 3-му році повномасштабного вторгнення?
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12.05.2024 22:48 Ответить
Той казнокрад і брехун солегубов вже зає...в!!!Таке саме як то зелене чучало гайдай,вже свою тушку в закарпаття перевіз.Те саме буде з тим субєктом,відправлять в чернівці або в коломию буде собі гуляти і горя не знати!
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12.05.2024 23:49 Ответить
 
 