На Харьковщине увеличилась "серая зона" и количество населенных пунктов, где продолжаются бои, - Синегубов

Российские захватчики продолжают свои попытки продвинуться вглубь Харьковской области. "Серая зона" и количество населенных пунктов, где идут бои, увеличивается.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишут "Буквы", передает Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что сейчас главная задача - обеспечить стабилизацию линии фронта.

"Враг продолжает свои попытки продвинуться вглубь Харьковской области. У нас действительно увеличилась "серая зона", увеличилось количество населенных пунктов, на территориях которых ведутся активные боевые действия", - заявил он.

По словам Синегубова, украинские защитники сейчас ведут тяжелые бои. Они пытаются удержаться на своих позициях и не дать врагу продвинуться вперед.

"Ситуация довольно тяжелая, но полностью контролируемая нашими военными", - сообщил председатель Харьковской ОВА.

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Ситуация на севере Харьковщины

Ранее Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске остаются до 500 человек. Эвакуация гражданского населения продолжается. За последние двое суток из прифронтовых районов Харьковщины удалось эвакуировать более 4000 человек.

При этом враг продолжает обстреливать гражданское население приграничных населенных пунктов на севере Харьковщины. За последние сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось. В частности, такие населенные пункты, как Волчанск, Липцы и другие города и села приграничья практически круглосуточно - под вражеским огнем.

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