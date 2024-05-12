На Харьковщине увеличилась "серая зона" и количество населенных пунктов, где продолжаются бои, - Синегубов
Российские захватчики продолжают свои попытки продвинуться вглубь Харьковской области. "Серая зона" и количество населенных пунктов, где идут бои, увеличивается.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишут "Буквы", передает Цензор.НЕТ.
Чиновник отметил, что сейчас главная задача - обеспечить стабилизацию линии фронта.
"Враг продолжает свои попытки продвинуться вглубь Харьковской области. У нас действительно увеличилась "серая зона", увеличилось количество населенных пунктов, на территориях которых ведутся активные боевые действия", - заявил он.
По словам Синегубова, украинские защитники сейчас ведут тяжелые бои. Они пытаются удержаться на своих позициях и не дать врагу продвинуться вперед.
"Ситуация довольно тяжелая, но полностью контролируемая нашими военными", - сообщил председатель Харьковской ОВА.
Ситуация на севере Харьковщины
Ранее Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске остаются до 500 человек. Эвакуация гражданского населения продолжается. За последние двое суток из прифронтовых районов Харьковщины удалось эвакуировать более 4000 человек.
При этом враг продолжает обстреливать гражданское население приграничных населенных пунктов на севере Харьковщины. За последние сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось. В частности, такие населенные пункты, как Волчанск, Липцы и другие города и села приграничья практически круглосуточно - под вражеским огнем.
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Реальні приклади, порушень від Зеленського, з 2019 року…
А він немало «начудив», на тому СТАДІОНІ у 2019, тепер його виборці, КРИВАВУ ЮШКУ сьорбають від московитів…, а він, он, голим животом, і прямо у якомусь окопі, сцену з ІНСПЕКЦІЄЮ, відробляє…
20 травня, на носі….
Західні Партнери, теж читали матеріали Конституційного Суду, а не оту маячню, «дивної особи», що сиділа на столі у Мін'юсті !!
Конституцію, ТРЕБА виконувати, отому «правознавцю», після ВИШУ.
Дивно, засунула язика в тепле місце, і ота безумна, з ВРУ!!
Зеленський, де План? Уже і не вищить, як навіжена ! Мабуть, її єрмак почув і дав їй, і план теж…
Затихла «запланована», а Харьківщина, без належних фортифікаційних споруд… із новими сірими зонами від СРАТЬєхів, - Стефанчука, Зеленського, шмигаля!! Єрмак може підтвердити …
головне щоб ви пішли за кораблем, тоді вже легше буде боронити державу.
А тепер зауважте, що геть все, що зелені гниди нам втирали, це БРЕХНЯ!
Вони ж потім приймають ті укріплення у підрядчиків. І лише потім передають по актам бригадам, які заходять на ротацію та будуть там воювати. На цих етапах максимальна корупційна складова. Не завжди в грошах. Нагороди які лобіює голова ВЦА, квартири, звання почесних громадян і таке інше. Майже все набудоване по області, набудоване Синєгубовим з залученням техніки звідусіль. Угрупованням командував генерал Грицьков. Я писав недавно про нього. Заступником у нього був відряджений з ГІМО полковник. Відчуваєте які потужні фахівці і як відповідально вони до цього підійшли? Зараз Грицьков молиться, та ставить свічки, що його встигли перевести. До Галушкина є свої питання, тому і змінили Драпатим, але питання фонтифікації це точно не його. І саме головне, що генерал Грицьков зараз відповідає за індивідуальну підготовку людей з ТЦК по всім сухопутним військам. Але харківʼян (крім відданих Синєгубову людей з ВЦА)до контроля не допускали. Наприклад того ж начальника військвого гарнізону, тупо ігнорували і навіть забували покликати на наради з цього питання. Зараз всі ці люди моляться, щоб укріплення або те що повинно було там бути, захопили росіяни. Бо тоді ні доказів, ні експертиз не буде. Навіть якщо їх вибʼють через дві години, буде пояснення що окупанти все зруйнували та вивезли.
Де воно ?
Не може такого бути.
Кацапи повільно просуваються лише тому що бояться мін. Але міни очевидно відсутні, за винятком їхніх же, ще з попереднього разу. Вони спокійно заходять а село, дорозвідують дорогу далі і заходять в наступне.
Ніяких боїв по суті нема, крім жалюгідних спроб атакувати дронами. Такого пистецю не було навіть в 22-му...
Эти зеленые скоты делают все. чтобы сдать страну.