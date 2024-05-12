Кэмерон отреагировал на обострение в Харьковской области: Опасный момент. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам

Наступление российских войск в Харьковской области является опасным моментом. Поэтому союзники должны усилить помощь Украине, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

"Это только подчеркивает, что речь идет о необоснованном, незаконном вторжении Путина в независимую, суверенную страну. И сейчас он, как бы это сказать, снова вторгся в нее с севера от Харькова. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", - сказал Кэмерон.

Он также отметил важность предоставления Украине пакета помощи на 3 млрд фунтов стерлингов в год. Кэмерон также считает, что предоставление помощи от США может изменить ситуацию на поле боя. По его мнению, Вашингтону нужно было быстрее утверждать продолжение помощи Украине, ведь страна "страдала в сухопутной войне".

"Сейчас мы первые, кто сказал, что это пакет, который будет действовать не только в этом году, но и в следующем, и в последующих. Но американские деньги будут иметь значение - поэтому мы должны предоставить украинцам поддержку, в которой они нуждаются", - добавил британский министр.

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Напомним, утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага. В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Сегодня, 12 мая, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на Харьковщине существенно обострилась. Бои продолжаются в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.