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Кэмерон отреагировал на обострение в Харьковской области: Опасный момент. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам

кемерон,девід

Наступление российских войск в Харьковской области является опасным моментом. Поэтому союзники должны усилить помощь Украине, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

"Это только подчеркивает, что речь идет о необоснованном, незаконном вторжении Путина в независимую, суверенную страну. И сейчас он, как бы это сказать, снова вторгся в нее с севера от Харькова. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", - сказал Кэмерон.

Он также отметил важность предоставления Украине пакета помощи на 3 млрд фунтов стерлингов в год. Кэмерон также считает, что предоставление помощи от США может изменить ситуацию на поле боя. По его мнению, Вашингтону нужно было быстрее утверждать продолжение помощи Украине, ведь страна "страдала в сухопутной войне".

"Сейчас мы первые, кто сказал, что это пакет, который будет действовать не только в этом году, но и в следующем, и в последующих. Но американские деньги будут иметь значение - поэтому мы должны предоставить украинцам поддержку, в которой они нуждаются", - добавил британский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине оккупанты образовали два плацдарма, за двое суток захватили около 100 кв. км пограничной полосы, - Бутусов

Напомним, утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага. В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Сегодня, 12 мая, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на Харьковщине существенно обострилась. Бои продолжаются в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.

Автор: 

Кэмерон Дэвид (247) Харьковщина (5577) наступление (208)


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Топ комментарии
+7
Нам життево необхідне перемир"я аби змінити зелену шоблу у владі через вибори. Нічого що хтось не проголосує, в 19-тому ж провели. Можна для військових продовжити час голосування, тиждень-два, щоб через ротацію проголосувало якомога більше, влаштувати спец ротацію.

З цією владою нас чекає всіх смерть або окупація
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12.05.2024 15:10
+6
зепідорське шапіто ******** 2 роки на будівництво захисних споруд здовж кордону, а тепер укр довпойопи волають: "брітанія памагі".
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12.05.2024 15:19
+4
Знову серйозна стурбованість і бла бла бла бла….
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12.05.2024 14:59
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Знову серйозна стурбованість і бла бла бла бла….
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12.05.2024 14:59 Ответить
А що вони мають своїх солдат присилати відбивати Вовчанськ поки ти сидиш на дивані?
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12.05.2024 15:20 Ответить
А де ж наші укріпленння, де мінні загородження хрипатий наркаш ? Гроші виділили і розікрали ? Щоб ти втопився в крові наших військових, разом зі своїми вмплодками, навіки проклятий
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12.05.2024 15:33 Ответить
Як де? Бариґа- малодьор вкрав і через ліпєцку фабріку в опшори вивів.
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12.05.2024 15:38 Ответить
Не переживайте
У нас ЧЕРЧИЛЛЬ, МАКЕДОНСКИЙ и ЖАН МАРЕ в одном флаконе
Для тех ,кто не знает
Жан Маре - французский актер
Любимец женщин всех возрастов
Был гомосексуалистом
Не скрытым, как некоторые......
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12.05.2024 15:04 Ответить
У нас в тому флаконі також Ж.-К.Вам-дам-а-вам-не-дам і С.Стальоний.
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12.05.2024 15:38 Ответить
Да мне на них всех насрать
Они же в Черчилли не рвутся
Не корчат из себя Майнштейнов
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12.05.2024 15:48 Ответить
Временi на раскачку нед!
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12.05.2024 15:08 Ответить
Нам життево необхідне перемир"я аби змінити зелену шоблу у владі через вибори. Нічого що хтось не проголосує, в 19-тому ж провели. Можна для військових продовжити час голосування, тиждень-два, щоб через ротацію проголосувало якомога більше, влаштувати спец ротацію.

З цією владою нас чекає всіх смерть або окупація
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12.05.2024 15:10 Ответить
Вы не поняли главного
Зеля ведь не случайно подписал закон о мобилизации
Чтобы он вступил в силу 18 МАЯ!
За два дня до окончания его срока
Он до 18 мая заставил мужиков сидеть по хатах
Мовчки
Никаких тебе Майданов - НЕНАЧАСИ
А 18 мая , за два дня до окончания СРОКА ПРЕЗИДЕНТСТВА
Мужиков будут отлавливать на улице как зайцев
Полицейские
У них уже будет право на это
И они будут это делать завзято
А ЗЕЛЯ будет сидеть в кресле президента - и фиг вы его оттуда уберете
Я вам скажу - красиво он всех развел
Наперсточник он выдающийся
Я вам больше скажу
Он собирается править ,как и Путин
Долго
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12.05.2024 15:43 Ответить
'З цією владою нас чекає всіх смерть або окупація"
Так для 73% (зараз ніби то для 65%) "какаяразніца". Хіба що на смерть вони не розраховували, бо були впевнені, що "рускіє убівают тока біндєравцов".
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12.05.2024 15:45 Ответить
Хто хоче той допомагає, тільки не язиком
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12.05.2024 15:14 Ответить
Дурко, на днях Британія передала величезний пакет військової допомоги. Якої допомоги тобі ще не вистачає?
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12.05.2024 15:22 Ответить
зепідорське шапіто ******** 2 роки на будівництво захисних споруд здовж кордону, а тепер укр довпойопи волають: "брітанія памагі".
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12.05.2024 15:19 Ответить
Кэмерон по сравнению с Борисом Джонсоном просто балабол.
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12.05.2024 15:40 Ответить
Абаждите, не торопитесь!!! На каникулах, в отпусках уже все отгуляли??? Если не, то пусть догуливают, потом нада под чашечку кохфэ попротирать штаны в парламентах, а потом ужо можно и поговорить о посощи Украине.

УБЛЮДКИ, учитесь у жирного узкоглазого пельменя, как нужно союзничать!!!!
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12.05.2024 15:42 Ответить
"Союзнічать нада так штоби нєбило екскалациі!"
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12.05.2024 15:48 Ответить
Камертон , Томагавки давай !
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12.05.2024 15:48 Ответить
Ми повинні зробити все можливе


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12.05.2024 15:50 Ответить
Можливо, настав час нарешті надати зенітний ракетний комплекс Sky Sabre?
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12.05.2024 15:55 Ответить
Ну і як прибрати Зе-саботажників?
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12.05.2024 16:22 Ответить
Хорошо что хоть Камерон " отреагировал"
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12.05.2024 21:51 Ответить
 
 