Кемерон відреагував на загострення на Харківщині: Небезпечний момент. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям

Наступ російських військ у Харківській області є небезпечним моментом. Тому союзники мають посилити допомогу Україні, заявив глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

"Це тільки підкреслює, що йдеться про необґрунтоване, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну. І зараз він, як би це сказати, знову вторгся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", – сказав Кемерон.

Він також наголосив на важливості надання Україні пакета допомоги на 3 млрд фунтів стерлінгів на рік. Кемерон також вважає, що надання допомоги від США може змінити ситуацію на полі бою. На його думку, Вашингтону потрібно було швидше затверджувати продовження допомоги Україні, адже країна "страждала в сухопутній війні".

"Зараз ми перші, хто сказав, що це пакет, який діятиме не тільки цього року, а й наступного, і в наступних. Але американські гроші матимуть значення – тож ми маємо надати українцям підтримку, якої вони потребують", – додав британський міністр.

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Нагадаємо, вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога. У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Сьогодні, 12 травня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що обстановка на Харківщині суттєво загострилась. Бої тривають у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.