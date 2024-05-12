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Новини
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Кемерон відреагував на загострення на Харківщині: Небезпечний момент. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям

кемерон,девід

Наступ російських військ у Харківській області є небезпечним моментом. Тому союзники мають посилити допомогу Україні, заявив глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

"Це тільки підкреслює, що йдеться про необґрунтоване, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну. І зараз він, як би це сказати, знову вторгся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", – сказав Кемерон.

Він також наголосив на важливості надання Україні пакета допомоги на 3 млрд фунтів стерлінгів на рік. Кемерон також вважає, що надання допомоги від США може змінити ситуацію на полі бою. На його думку, Вашингтону потрібно було швидше затверджувати продовження допомоги Україні, адже країна "страждала в сухопутній війні".

"Зараз ми перші, хто сказав, що це пакет, який діятиме не тільки цього року, а й наступного, і в наступних. Але американські гроші матимуть значення – тож ми маємо надати українцям підтримку, якої вони потребують", – додав британський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині окупанти утворили два плацдарми, за дві доби захопили близько 100 кв. км прикордонної смуги, - Бутусов

Нагадаємо, вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога. У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Сьогодні, 12 травня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що обстановка на Харківщині суттєво загострилась.  Бої тривають у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.

Автор: 

Кемерон Девід (110) Харківщина (6054) наступ (229)


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Топ коментарі
+7
Нам життево необхідне перемир"я аби змінити зелену шоблу у владі через вибори. Нічого що хтось не проголосує, в 19-тому ж провели. Можна для військових продовжити час голосування, тиждень-два, щоб через ротацію проголосувало якомога більше, влаштувати спец ротацію.

З цією владою нас чекає всіх смерть або окупація
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12.05.2024 15:10
+6
зепідорське шапіто ******** 2 роки на будівництво захисних споруд здовж кордону, а тепер укр довпойопи волають: "брітанія памагі".
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12.05.2024 15:19
+4
Знову серйозна стурбованість і бла бла бла бла….
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12.05.2024 14:59
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Знову серйозна стурбованість і бла бла бла бла….
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12.05.2024 14:59 Відповісти
А що вони мають своїх солдат присилати відбивати Вовчанськ поки ти сидиш на дивані?
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12.05.2024 15:20 Відповісти
А де ж наші укріпленння, де мінні загородження хрипатий наркаш ? Гроші виділили і розікрали ? Щоб ти втопився в крові наших військових, разом зі своїми вмплодками, навіки проклятий
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12.05.2024 15:33 Відповісти
Як де? Бариґа- малодьор вкрав і через ліпєцку фабріку в опшори вивів.
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12.05.2024 15:38 Відповісти
Не переживайте
У нас ЧЕРЧИЛЛЬ, МАКЕДОНСКИЙ и ЖАН МАРЕ в одном флаконе
Для тех ,кто не знает
Жан Маре - французский актер
Любимец женщин всех возрастов
Был гомосексуалистом
Не скрытым, как некоторые......
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12.05.2024 15:04 Відповісти
У нас в тому флаконі також Ж.-К.Вам-дам-а-вам-не-дам і С.Стальоний.
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12.05.2024 15:38 Відповісти
Да мне на них всех насрать
Они же в Черчилли не рвутся
Не корчат из себя Майнштейнов
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12.05.2024 15:48 Відповісти
Временi на раскачку нед!
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12.05.2024 15:08 Відповісти
Нам життево необхідне перемир"я аби змінити зелену шоблу у владі через вибори. Нічого що хтось не проголосує, в 19-тому ж провели. Можна для військових продовжити час голосування, тиждень-два, щоб через ротацію проголосувало якомога більше, влаштувати спец ротацію.

З цією владою нас чекає всіх смерть або окупація
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12.05.2024 15:10 Відповісти
Вы не поняли главного
Зеля ведь не случайно подписал закон о мобилизации
Чтобы он вступил в силу 18 МАЯ!
За два дня до окончания его срока
Он до 18 мая заставил мужиков сидеть по хатах
Мовчки
Никаких тебе Майданов - НЕНАЧАСИ
А 18 мая , за два дня до окончания СРОКА ПРЕЗИДЕНТСТВА
Мужиков будут отлавливать на улице как зайцев
Полицейские
У них уже будет право на это
И они будут это делать завзято
А ЗЕЛЯ будет сидеть в кресле президента - и фиг вы его оттуда уберете
Я вам скажу - красиво он всех развел
Наперсточник он выдающийся
Я вам больше скажу
Он собирается править ,как и Путин
Долго
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12.05.2024 15:43 Відповісти
'З цією владою нас чекає всіх смерть або окупація"
Так для 73% (зараз ніби то для 65%) "какаяразніца". Хіба що на смерть вони не розраховували, бо були впевнені, що "рускіє убівают тока біндєравцов".
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12.05.2024 15:45 Відповісти
Хто хоче той допомагає, тільки не язиком
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12.05.2024 15:14 Відповісти
Дурко, на днях Британія передала величезний пакет військової допомоги. Якої допомоги тобі ще не вистачає?
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12.05.2024 15:22 Відповісти
зепідорське шапіто ******** 2 роки на будівництво захисних споруд здовж кордону, а тепер укр довпойопи волають: "брітанія памагі".
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12.05.2024 15:19 Відповісти
Кэмерон по сравнению с Борисом Джонсоном просто балабол.
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12.05.2024 15:40 Відповісти
Абаждите, не торопитесь!!! На каникулах, в отпусках уже все отгуляли??? Если не, то пусть догуливают, потом нада под чашечку кохфэ попротирать штаны в парламентах, а потом ужо можно и поговорить о посощи Украине.

УБЛЮДКИ, учитесь у жирного узкоглазого пельменя, как нужно союзничать!!!!
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12.05.2024 15:42 Відповісти
"Союзнічать нада так штоби нєбило екскалациі!"
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12.05.2024 15:48 Відповісти
Камертон , Томагавки давай !
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12.05.2024 15:48 Відповісти
Ми повинні зробити все можливе


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12.05.2024 15:50 Відповісти
Можливо, настав час нарешті надати зенітний ракетний комплекс Sky Sabre?
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12.05.2024 15:55 Відповісти
Ну і як прибрати Зе-саботажників?
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12.05.2024 16:22 Відповісти
Хорошо что хоть Камерон " отреагировал"
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12.05.2024 21:51 Відповісти
 
 