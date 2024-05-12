Кемерон відреагував на загострення на Харківщині: Небезпечний момент. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям
Наступ російських військ у Харківській області є небезпечним моментом. Тому союзники мають посилити допомогу Україні, заявив глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.
"Це тільки підкреслює, що йдеться про необґрунтоване, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну. І зараз він, як би це сказати, знову вторгся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", – сказав Кемерон.
Він також наголосив на важливості надання Україні пакета допомоги на 3 млрд фунтів стерлінгів на рік. Кемерон також вважає, що надання допомоги від США може змінити ситуацію на полі бою. На його думку, Вашингтону потрібно було швидше затверджувати продовження допомоги Україні, адже країна "страждала в сухопутній війні".
"Зараз ми перші, хто сказав, що це пакет, який діятиме не тільки цього року, а й наступного, і в наступних. Але американські гроші матимуть значення – тож ми маємо надати українцям підтримку, якої вони потребують", – додав британський міністр.
Нагадаємо, вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога. У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.
Сьогодні, 12 травня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що обстановка на Харківщині суттєво загострилась. Бої тривають у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У нас ЧЕРЧИЛЛЬ, МАКЕДОНСКИЙ и ЖАН МАРЕ в одном флаконе
Для тех ,кто не знает
Жан Маре - французский актер
Любимец женщин всех возрастов
Был гомосексуалистом
Не скрытым, как некоторые......
Они же в Черчилли не рвутся
Не корчат из себя Майнштейнов
З цією владою нас чекає всіх смерть або окупація
Зеля ведь не случайно подписал закон о мобилизации
Чтобы он вступил в силу 18 МАЯ!
За два дня до окончания его срока
Он до 18 мая заставил мужиков сидеть по хатах
Мовчки
Никаких тебе Майданов - НЕНАЧАСИ
А 18 мая , за два дня до окончания СРОКА ПРЕЗИДЕНТСТВА
Мужиков будут отлавливать на улице как зайцев
Полицейские
У них уже будет право на это
И они будут это делать завзято
А ЗЕЛЯ будет сидеть в кресле президента - и фиг вы его оттуда уберете
Я вам скажу - красиво он всех развел
Наперсточник он выдающийся
Я вам больше скажу
Он собирается править ,как и Путин
Долго
Так для 73% (зараз ніби то для 65%) "какаяразніца". Хіба що на смерть вони не розраховували, бо були впевнені, що "рускіє убівают тока біндєравцов".
УБЛЮДКИ, учитесь у жирного узкоглазого пельменя, как нужно союзничать!!!!