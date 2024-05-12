Ситуація на фронті залишається загостреною. На чотирьох напрямках тривають гарячі бої, противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, - Сирський
Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських загарбників прорвати оборону зупинені. Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй Facebook-сторінці головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем. Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові", - йдеться в дописі.
На Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка залишається складною, українські захисники роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження.
"На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення", - зазначив Сирський.
За його словами, на Краматорському напрямку армія РФ не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр.
"Ворог продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Сирський зазначив, що попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад.
Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що на Харківщині окупанти утворили два плацдарми. За дві доби ворог захопив біля 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги вздовж кордону
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А всё идёт к тому, что по Харькову снова начнёт бить артиллерия, как в 2022. 2 года мучений и всё впустую.
РФ стимулирует Украину перебрасывать подразделения в эти районы и отвлекает от сосредоточения на российских стратегических целях на Донбассе.
https://charter97.org/ru/news/2024/5/12/594800/
Пока нет доказательств того, что Москва собрала силы для штурма Харькова
як орки, за кілька годин пройшли 3-4 км по замінованій території в глиб. харківщини???
як змогли за кілька годин, пробігшись по мінах, захопити 4 населених пункта????
чи вже й на півночі "зробили" південь???
де з 10,05,2024го знаходиться поліція того району, тцк, сбу, всі силовики???
боронять свою землю, чи здриснули як з чернігова, сум???
За 2-3 дні до ... уже "здриснули" як і не було їх там!
питання, куда вони поділися??????
орки ходили пішки в повний зріст на деяких напрямках.
це відеофакт!
бо знали де і коли треба йти!!!
кирюща тимошєнко, нехіло так, освоїв 7 млрд.
централаСирка все за планом.
Зєля захоплення 100 кв. км. території у вечірньому відосику виставить як "динамічні події на фронті".