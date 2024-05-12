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Новини Війна
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Ситуація на фронті залишається загостреною. На чотирьох напрямках тривають гарячі бої, противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, - Сирський

Ситуація на фронті 12 травня

Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських загарбників прорвати оборону зупинені. Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй Facebook-сторінці головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем. Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові", - йдеться в дописі. 

На Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка залишається  складною, українські захисники роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження.

"На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення", - зазначив Сирський.

За його словами, на Краматорському напрямку армія РФ не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті минулої доби відбулося 155 боєзіткнень. Найбільше на Покровському та Краматорському напрямках, - Генштаб

"Ворог продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Сирський зазначив, що попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад.

Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що на Харківщині окупанти утворили два плацдарми. За дві доби ворог захопив біля 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги вздовж кордону

Автор: 

бойові дії (3722) Сирський Олександр (601)


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Топ коментарі
+22
пане Сирський!!!!
як орки, за кілька годин пройшли 3-4 км по замінованій території в глиб. харківщини???
як змогли за кілька годин, пробігшись по мінах, захопити 4 населених пункта????
чи вже й на півночі "зробили" південь???
де з 10,05,2024го знаходиться поліція того району, тцк, сбу, всі силовики???
боронять свою землю, чи здриснули як з чернігова, сум???
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12.05.2024 12:58
+17
Хтось пам'ятає, чи Залужний так часто патякав, як Сирський? Мені здається, що ні. Менше слів, більше діла!
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12.05.2024 12:42
+15
тобто, на кордоні з кацапами, жодної міни? жодного рва?
кирюща тимошєнко, нехіло так, освоїв 7 млрд.
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12.05.2024 13:02
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Хтось пам'ятає, чи Залужний так часто патякав, як Сирський? Мені здається, що ні. Менше слів, більше діла!
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12.05.2024 12:42 Відповісти
то другоє! засирський - типовий радянський совок-підлабузник.... чтого ви від нікчеми очікуєте? його программа - набрати якмога більше мЇяся на штурми, бравурні відгуки херпіду, перкласти відповідальність на когось іншого та здриснути якщо щось загрожує йому персонально.
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12.05.2024 13:59 Відповісти
Не зчуєтися, як Засирський за півроку здасть всю Україну , на радість земерзоті. Хоть щось чули про харківщину в дебіломарафоні ? Ні пари з вуст. Бравурні марші і пес Патрон буде танцювати аж поки ворог знов буде під Київом . А хрипатий наркаш буде вже з Польші віщати про безпекові угоди. Дорого заплатите за розіп'яття Залужного.....
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12.05.2024 14:17 Відповісти
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12.05.2024 17:16 Відповісти
Доповідач хренов.
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12.05.2024 14:31 Відповісти
Сирок! Що там із плацдармами біля Харкова?
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12.05.2024 12:42 Відповісти
Шурік, може відосік запиляєш?
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12.05.2024 12:43 Відповісти
Ещё одна порция "перемог". А кто-то там кудахтал про "2023 - рік перемоги"!
А всё идёт к тому, что по Харькову снова начнёт бить артиллерия, как в 2022. 2 года мучений и всё впустую.
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12.05.2024 12:52 Відповісти
можна тепер на ворога списати спіз@і мільярди!
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12.05.2024 12:53 Відповісти
Forbes: Россия может обманывать ВСУ фальшивым наступлением https://charter97.org/ru/news/2024/5/12/594800/comments/#comments
РФ стимулирует Украину перебрасывать подразделения в эти районы и отвлекает от сосредоточения на российских стратегических целях на Донбассе.
https://charter97.org/ru/news/2024/5/12/594800/
Пока нет доказательств того, что Москва собрала силы для штурма Харькова
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12.05.2024 12:54 Відповісти
Не пишіть куйні! При наявних засобах розвідки не існує способу створити неочікуваний масштабний маневр.
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12.05.2024 15:26 Відповісти
це куйня,а інформація
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12.05.2024 16:54 Відповісти
пане Сирський!!!!
як орки, за кілька годин пройшли 3-4 км по замінованій території в глиб. харківщини???
як змогли за кілька годин, пробігшись по мінах, захопити 4 населених пункта????
чи вже й на півночі "зробили" південь???
де з 10,05,2024го знаходиться поліція того району, тцк, сбу, всі силовики???
боронять свою землю, чи здриснули як з чернігова, сум???
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12.05.2024 12:58 Відповісти
..... особливо цікаво за "силовиків"
За 2-3 дні до ... уже "здриснули" як і не було їх там!
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12.05.2024 13:14 Відповісти
Там не було мін,та нашіх укріплень.Сірська зона.
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12.05.2024 14:33 Відповісти
там БУЛИ міни!!!!!!
питання, куда вони поділися??????
орки ходили пішки в повний зріст на деяких напрямках.
це відеофакт!
бо знали де і коли треба йти!!!
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12.05.2024 15:58 Відповісти
Вже шість н/п.
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12.05.2024 15:46 Відповісти
тобто, на кордоні з кацапами, жодної міни? жодного рва?
кирюща тимошєнко, нехіло так, освоїв 7 млрд.
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12.05.2024 13:02 Відповісти
кирюща вірив бАданову що "ударної группіровки" там немає....
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12.05.2024 13:15 Відповісти
наскільки пам'ятаю, то депутати ВР були у відрадженнві саме з метою прискорення будівництва УРів. Але схоже на те, що депутати від СН та ОПЗЖ иконували наказ ***** та ФСБ по розвідці і саботажу обороних заходів
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12.05.2024 16:22 Відповісти
Знали плани ворога - а рашковани на Харківщині пішли як сніг на голову - хотяби замінували кордон
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12.05.2024 13:16 Відповісти
Напевне теж розмінували як і Чонгар.
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12.05.2024 13:22 Відповісти
Міни були прострочені, не підірвались
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12.05.2024 13:36 Відповісти
У Владімірского централа Сирка все за планом.

Зєля захоплення 100 кв. км. території у вечірньому відосику виставить як "динамічні події на фронті".
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12.05.2024 13:38 Відповісти
сирок, твій шеф казав, що все стабілізовано й навіть краще!! ви там можете у себе нарешті визначитися? бо як у старому анекдоті "...тваєй жєнє нравітся, когда я прихожу в гості, тєбє нє нравітся. странниє ви, пєтрови... "
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12.05.2024 13:59 Відповісти
А цей інтерв'ю роздає. Може ще мемуари пише.
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12.05.2024 14:22 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.05.2024 14:28 Відповісти
А всього то потрібно два великокаліберні набої.
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12.05.2024 15:48 Відповісти
 
 