Ситуация на фронте остается обостренной. На четырех направлениях продолжаются горячие бои, противник не оставляет попыток захватить Часов Яр, - Сырский
Подразделения Сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских захватчиков прорвать оборону остановлены. На этой неделе обстановка на Харьковщине существенно обострилась.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей Facebook-странице главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
"Работает наша разведка, артиллерия, подразделения беспилотных систем. Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые", - говорится в заметке.
На Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка остается сложной, украинские защитники делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения.
"На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других - Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение", - отметил Сырский.
По его словам, на Краматорском направлении армия РФ не оставляет попыток овладеть городом Часов Яр.
"Враг продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещиевки", - добавил главнокомандующий ВСУ.
Сырский отметил, что несмотря на сложную ситуацию, на фронте проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановления боеспособности бригад.
Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что на Харьковщине оккупанты образовали два плацдарма. За двое суток враг захватил около 100 квадратных километров пограничной полосы вдоль границы
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А всё идёт к тому, что по Харькову снова начнёт бить артиллерия, как в 2022. 2 года мучений и всё впустую.
РФ стимулирует Украину перебрасывать подразделения в эти районы и отвлекает от сосредоточения на российских стратегических целях на Донбассе.
https://charter97.org/ru/news/2024/5/12/594800/
Пока нет доказательств того, что Москва собрала силы для штурма Харькова
як орки, за кілька годин пройшли 3-4 км по замінованій території в глиб. харківщини???
як змогли за кілька годин, пробігшись по мінах, захопити 4 населених пункта????
чи вже й на півночі "зробили" південь???
де з 10,05,2024го знаходиться поліція того району, тцк, сбу, всі силовики???
боронять свою землю, чи здриснули як з чернігова, сум???
За 2-3 дні до ... уже "здриснули" як і не було їх там!
питання, куда вони поділися??????
орки ходили пішки в повний зріст на деяких напрямках.
це відеофакт!
бо знали де і коли треба йти!!!
кирюща тимошєнко, нехіло так, освоїв 7 млрд.
централаСирка все за планом.
Зєля захоплення 100 кв. км. території у вечірньому відосику виставить як "динамічні події на фронті".