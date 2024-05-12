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Новости Война
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Ситуация на фронте остается обостренной. На четырех направлениях продолжаются горячие бои, противник не оставляет попыток захватить Часов Яр, - Сырский

Ситуація на фронті 12 травня

Подразделения Сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских захватчиков прорвать оборону остановлены. На этой неделе обстановка на Харьковщине существенно обострилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей Facebook-странице главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Работает наша разведка, артиллерия, подразделения беспилотных систем. Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые", - говорится в заметке.

На Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка остается сложной, украинские защитники делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения.

"На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других - Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение", - отметил Сырский.

По его словам, на Краматорском направлении армия РФ не оставляет попыток овладеть городом Часов Яр.

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"Враг продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещиевки", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Сырский отметил, что несмотря на сложную ситуацию, на фронте проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановления боеспособности бригад.

Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что на Харьковщине оккупанты образовали два плацдарма. За двое суток враг захватил около 100 квадратных километров пограничной полосы вдоль границы

Автор: 

боевые действия (3967) Александр Сырский (578)


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Топ комментарии
+22
пане Сирський!!!!
як орки, за кілька годин пройшли 3-4 км по замінованій території в глиб. харківщини???
як змогли за кілька годин, пробігшись по мінах, захопити 4 населених пункта????
чи вже й на півночі "зробили" південь???
де з 10,05,2024го знаходиться поліція того району, тцк, сбу, всі силовики???
боронять свою землю, чи здриснули як з чернігова, сум???
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12.05.2024 12:58
+17
Хтось пам'ятає, чи Залужний так часто патякав, як Сирський? Мені здається, що ні. Менше слів, більше діла!
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12.05.2024 12:42
+15
тобто, на кордоні з кацапами, жодної міни? жодного рва?
кирюща тимошєнко, нехіло так, освоїв 7 млрд.
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12.05.2024 13:02
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Хтось пам'ятає, чи Залужний так часто патякав, як Сирський? Мені здається, що ні. Менше слів, більше діла!
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12.05.2024 12:42 Ответить
то другоє! засирський - типовий радянський совок-підлабузник.... чтого ви від нікчеми очікуєте? його программа - набрати якмога більше мЇяся на штурми, бравурні відгуки херпіду, перкласти відповідальність на когось іншого та здриснути якщо щось загрожує йому персонально.
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12.05.2024 13:59 Ответить
Не зчуєтися, як Засирський за півроку здасть всю Україну , на радість земерзоті. Хоть щось чули про харківщину в дебіломарафоні ? Ні пари з вуст. Бравурні марші і пес Патрон буде танцювати аж поки ворог знов буде під Київом . А хрипатий наркаш буде вже з Польші віщати про безпекові угоди. Дорого заплатите за розіп'яття Залужного.....
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12.05.2024 14:17 Ответить
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12.05.2024 17:16 Ответить
Доповідач хренов.
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12.05.2024 14:31 Ответить
Сирок! Що там із плацдармами біля Харкова?
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12.05.2024 12:42 Ответить
Шурік, може відосік запиляєш?
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12.05.2024 12:43 Ответить
Ещё одна порция "перемог". А кто-то там кудахтал про "2023 - рік перемоги"!
А всё идёт к тому, что по Харькову снова начнёт бить артиллерия, как в 2022. 2 года мучений и всё впустую.
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12.05.2024 12:52 Ответить
можна тепер на ворога списати спіз@і мільярди!
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12.05.2024 12:53 Ответить
Forbes: Россия может обманывать ВСУ фальшивым наступлением https://charter97.org/ru/news/2024/5/12/594800/comments/#comments
РФ стимулирует Украину перебрасывать подразделения в эти районы и отвлекает от сосредоточения на российских стратегических целях на Донбассе.
https://charter97.org/ru/news/2024/5/12/594800/
Пока нет доказательств того, что Москва собрала силы для штурма Харькова
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12.05.2024 12:54 Ответить
Не пишіть куйні! При наявних засобах розвідки не існує способу створити неочікуваний масштабний маневр.
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12.05.2024 15:26 Ответить
це куйня,а інформація
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12.05.2024 16:54 Ответить
пане Сирський!!!!
як орки, за кілька годин пройшли 3-4 км по замінованій території в глиб. харківщини???
як змогли за кілька годин, пробігшись по мінах, захопити 4 населених пункта????
чи вже й на півночі "зробили" південь???
де з 10,05,2024го знаходиться поліція того району, тцк, сбу, всі силовики???
боронять свою землю, чи здриснули як з чернігова, сум???
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12.05.2024 12:58 Ответить
..... особливо цікаво за "силовиків"
За 2-3 дні до ... уже "здриснули" як і не було їх там!
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12.05.2024 13:14 Ответить
Там не було мін,та нашіх укріплень.Сірська зона.
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12.05.2024 14:33 Ответить
там БУЛИ міни!!!!!!
питання, куда вони поділися??????
орки ходили пішки в повний зріст на деяких напрямках.
це відеофакт!
бо знали де і коли треба йти!!!
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12.05.2024 15:58 Ответить
Вже шість н/п.
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12.05.2024 15:46 Ответить
тобто, на кордоні з кацапами, жодної міни? жодного рва?
кирюща тимошєнко, нехіло так, освоїв 7 млрд.
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12.05.2024 13:02 Ответить
кирюща вірив бАданову що "ударної группіровки" там немає....
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12.05.2024 13:15 Ответить
наскільки пам'ятаю, то депутати ВР були у відрадженнві саме з метою прискорення будівництва УРів. Але схоже на те, що депутати від СН та ОПЗЖ иконували наказ ***** та ФСБ по розвідці і саботажу обороних заходів
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12.05.2024 16:22 Ответить
Знали плани ворога - а рашковани на Харківщині пішли як сніг на голову - хотяби замінували кордон
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12.05.2024 13:16 Ответить
Напевне теж розмінували як і Чонгар.
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12.05.2024 13:22 Ответить
Міни були прострочені, не підірвались
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12.05.2024 13:36 Ответить
У Владімірского централа Сирка все за планом.

Зєля захоплення 100 кв. км. території у вечірньому відосику виставить як "динамічні події на фронті".
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12.05.2024 13:38 Ответить
сирок, твій шеф казав, що все стабілізовано й навіть краще!! ви там можете у себе нарешті визначитися? бо як у старому анекдоті "...тваєй жєнє нравітся, когда я прихожу в гості, тєбє нє нравітся. странниє ви, пєтрови... "
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12.05.2024 13:59 Ответить
А цей інтерв'ю роздає. Може ще мемуари пише.
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12.05.2024 14:22 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.05.2024 14:28 Ответить
А всього то потрібно два великокаліберні набої.
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12.05.2024 15:48 Ответить
 
 