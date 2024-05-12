На фронте за прошедшие сутки произошло 155 боестолкновений. Больше всего на Покровском и Краматорском направлениях - Генштаб

Российские захватчики атакуют позиции ВСУ на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском, Времовском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Удары по Украине

Враг нанес 13 ракетных и 118 авиационных ударов, совершил 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Северском операционном районе, в Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе города Сумы.

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Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугруватка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое, Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 10 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадово, Терны Донецкой области.

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На Северском направлении Силами обороны отражено 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Раздоловка Донецкой области.

На Краматорском направлении нашими воинами отражено 27 атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григорьевка, Новый Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой области.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Калиновое, Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Карловка, Николаевка, Александрополь, Старая Николаевка, Прогресс, Новогродовка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Сладкое, Красногоровка, Водяное, где враг, при поддержке авиации, 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении нашими защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

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Ситуация на юге

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Работино Запорожской области. Также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Сторожевое Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 5 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

По уточненной информации, в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 зенитно-ракетным комплексам, 2 артиллерийским средствам, 2 радиолокационным станциям и 9 районам сосредоточения личного состава противника.