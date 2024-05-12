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Новости Война
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В течение дня россияне обстреляли 10 громад в Сумской области: нанесли ракетный удар, применили миномет, РСЗО и дроны. Одна женщина ранена

Обстріл Сумщини

11 мая российские оккупанты совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 93 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится на телеграмм-канале Сумской ОГА.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (10 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), обстрелы из минометов (3 взрыва), артиллерии (10 взрывов).
  • Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были артобстрелы (19 взрывов).
  • Шалигинская громада: зафиксированы минометные обстрелы (8 взрывов).
  • Эсманьская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).
  • Миропольская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва).
  • Середино-Будская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Юнаковская громада: зафиксирован артобстрел (4 взрыва) и удар FPV дроном (1 взрыв).
  • Сумская громада: враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра. В результате вражеского ракетного удара погибла женщина 1987 года рождения, получив множественные ранения несовместимые с жизнью.
  • Хотинская громада: осуществлен обстрел из РСЗО обстрел (4 взрыва).

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обстрел (26975) Сумская область (3019) жертва (296)


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