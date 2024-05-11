Жителям Сумщины рекомендуют не посещать кладбища в 10-километровой приграничной зоне

Жителям Сумщины рекомендовано воздерживаться от посещения кладбищ в 10 километровой зоне от государственной границы.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

По словам Артюха, соответствующее решение принято по итогам работы штаба по организации разминирования (очистки от взрывоопасных предметов) деоккупированных территорий Сумской области.

"Рекомендуем жителям Сумщины воздержаться от посещения кладбищ в приграничье - в 5-10 километрах от государственной границы. Ведь это может быть опасно. Знаем, что у врага нет ничего святого. Поэтому могут быть обстрелы, провокации со стороны ДРГ и даже заминирование территории", - подчеркнул глава области.

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