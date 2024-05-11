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Жителям Сумщины рекомендуют не посещать кладбища в 10-километровой приграничной зоне

цвинтар

Жителям Сумщины рекомендовано воздерживаться от посещения кладбищ в 10 километровой зоне от государственной границы.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

По словам Артюха, соответствующее решение принято по итогам работы штаба по организации разминирования (очистки от взрывоопасных предметов) деоккупированных территорий Сумской области.

"Рекомендуем жителям Сумщины воздержаться от посещения кладбищ в приграничье - в 5-10 километрах от государственной границы. Ведь это может быть опасно. Знаем, что у врага нет ничего святого. Поэтому могут быть обстрелы, провокации со стороны ДРГ и даже заминирование территории", - подчеркнул глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня оккупанты обстреляли 9 громад на Сумщине: один человек погиб, двое, в том числе ребенок, ранены

Автор: 

кладбище (279) Сумская область (3017)


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І тут знову все розмінували ,тепер зрозуміло чому кацапи швидко захопили прикордонні села на Харківщині.
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11.05.2024 11:34 Ответить
після новини про "подвиги" ТЦК читається трохи по-іншому, але аж коли доходить до причини не відвідувати, то думається - Слава Сварогу, тцк-шніки зас*уть вештатись цвинтарем через загрозу кацапів, тож на цвинтарі безпечно(подумали чуваки в футболках з написами "ухилянт" і побігли на цвинтар тусуватись)
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11.05.2024 11:36 Ответить
мокшанські п@дари 100відсотково будуть по кладовищам лупити..
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11.05.2024 11:58 Ответить
ммм, не будуть, якщо на кладовищі ухилянти(до речі тільки суд може визнати такими), то оркам вигідно їх не чіпати. Як Зелю не чіпали в Херсоні, навіть виклали з дрона відео кортежу, з натяком, ну, саме ж викладення - хотіли б знищити, то поминали б зараз Зелю якимось словом.
про що спорити, це ж логіка? До речі, ракета в Одесі де Зеля був, то він навіть наповнив штани і, увага, сказав - Оні нє контроліруют собствєнную армію.
тобто, Зеля має гарантії. інакше(ото дивовижа!!) ніяк це не протрактувати!
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11.05.2024 12:09 Ответить
Та на кладовищах будуть переважно люди похилого віку та жінки з дітьми..мої сьогодні поїхали на одне, завтра на друге поїдуть. Орки ******* по мирним людям бити..не вдасться в нас замутити - то у себе підірвуть щось, імбіцили.
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11.05.2024 12:36 Ответить
Також рекомендую від себе особисто відловлювати сволоту, яка здає позиції Українських військ і структурних об'єктів, і не закопувати на цвинтарях, а вішати на деревах або стовпах.
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11.05.2024 11:43 Ответить
підтримую!
затримають мусора "неугодного" журналіста, "перевірять" телефон - ОП! - і "знайшли" в ньому фотографії якісь = Він замахувався на Зеленосяйного лідара! ату його! вішать, нєпрємєнно вішать.
Так? Все чинно - ми йдемо в Європу. Все ж законно?
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11.05.2024 11:51 Ответить
 
 