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Жителям Сумщини рекомендують не відвідувати цвинтарі у 10-кілометровій прикордонній зоні

цвинтар

Жителям Сумщини рекомендовано утримуватися від відвідування кладовищ у 10-кілометровій зоні від державного кордону.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

За словами Артюха, відповідне рішення ухвалено за підсумками роботи штабу з організації розмінування (очищення від вибухонебезпечних предметів) деокупованих територій Сумської області.

"Рекомендуємо жителям Сумщини утриматися від відвідування кладовищ у прикордонні - у 5-10 кілометрів від державного кордону. Адже це може бути небезпечно. Знаємо, що у ворога немає нічого святого. Тому можуть бути обстріли, провокації з боку ДРГ і навіть замінування території", - підкреслив очільник області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом дня окупанти обстріляли 9 громад на Сумщині: одна людина загинула, двох, зокрема дитину, поранено

Автор: 

цвинтар (192) Сумська область (3565)


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І тут знову все розмінували ,тепер зрозуміло чому кацапи швидко захопили прикордонні села на Харківщині.
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11.05.2024 11:34 Відповісти
після новини про "подвиги" ТЦК читається трохи по-іншому, але аж коли доходить до причини не відвідувати, то думається - Слава Сварогу, тцк-шніки зас*уть вештатись цвинтарем через загрозу кацапів, тож на цвинтарі безпечно(подумали чуваки в футболках з написами "ухилянт" і побігли на цвинтар тусуватись)
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11.05.2024 11:36 Відповісти
мокшанські п@дари 100відсотково будуть по кладовищам лупити..
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11.05.2024 11:58 Відповісти
ммм, не будуть, якщо на кладовищі ухилянти(до речі тільки суд може визнати такими), то оркам вигідно їх не чіпати. Як Зелю не чіпали в Херсоні, навіть виклали з дрона відео кортежу, з натяком, ну, саме ж викладення - хотіли б знищити, то поминали б зараз Зелю якимось словом.
про що спорити, це ж логіка? До речі, ракета в Одесі де Зеля був, то він навіть наповнив штани і, увага, сказав - Оні нє контроліруют собствєнную армію.
тобто, Зеля має гарантії. інакше(ото дивовижа!!) ніяк це не протрактувати!
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11.05.2024 12:09 Відповісти
Та на кладовищах будуть переважно люди похилого віку та жінки з дітьми..мої сьогодні поїхали на одне, завтра на друге поїдуть. Орки ******* по мирним людям бити..не вдасться в нас замутити - то у себе підірвуть щось, імбіцили.
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11.05.2024 12:36 Відповісти
Також рекомендую від себе особисто відловлювати сволоту, яка здає позиції Українських військ і структурних об'єктів, і не закопувати на цвинтарях, а вішати на деревах або стовпах.
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11.05.2024 11:43 Відповісти
підтримую!
затримають мусора "неугодного" журналіста, "перевірять" телефон - ОП! - і "знайшли" в ньому фотографії якісь = Він замахувався на Зеленосяйного лідара! ату його! вішать, нєпрємєнно вішать.
Так? Все чинно - ми йдемо в Європу. Все ж законно?
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11.05.2024 11:51 Відповісти
 
 