Жителям Сумщини рекомендують не відвідувати цвинтарі у 10-кілометровій прикордонній зоні
Жителям Сумщини рекомендовано утримуватися від відвідування кладовищ у 10-кілометровій зоні від державного кордону.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
За словами Артюха, відповідне рішення ухвалено за підсумками роботи штабу з організації розмінування (очищення від вибухонебезпечних предметів) деокупованих територій Сумської області.
"Рекомендуємо жителям Сумщини утриматися від відвідування кладовищ у прикордонні - у 5-10 кілометрів від державного кордону. Адже це може бути небезпечно. Знаємо, що у ворога немає нічого святого. Тому можуть бути обстріли, провокації з боку ДРГ і навіть замінування території", - підкреслив очільник області.
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про що спорити, це ж логіка? До речі, ракета в Одесі де Зеля був, то він навіть наповнив штани і, увага, сказав - Оні нє контроліруют собствєнную армію.
тобто, Зеля має гарантії. інакше(ото дивовижа!!) ніяк це не протрактувати!
затримають мусора "неугодного" журналіста, "перевірять" телефон - ОП! - і "знайшли" в ньому фотографії якісь = Він замахувався на Зеленосяйного лідара! ату його! вішать, нєпрємєнно вішать.
Так? Все чинно - ми йдемо в Європу. Все ж законно?