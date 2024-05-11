Жителям Сумщини рекомендують не відвідувати цвинтарі у 10-кілометровій прикордонній зоні

Жителям Сумщини рекомендовано утримуватися від відвідування кладовищ у 10-кілометровій зоні від державного кордону.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

За словами Артюха, відповідне рішення ухвалено за підсумками роботи штабу з організації розмінування (очищення від вибухонебезпечних предметів) деокупованих територій Сумської області.

"Рекомендуємо жителям Сумщини утриматися від відвідування кладовищ у прикордонні - у 5-10 кілометрів від державного кордону. Адже це може бути небезпечно. Знаємо, що у ворога немає нічого святого. Тому можуть бути обстріли, провокації з боку ДРГ і навіть замінування території", - підкреслив очільник області.

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