Протягом дня окупанти обстріляли 9 громад на Сумщині: одна людина загинула, двох, зокрема дитину, поранено

10 травня військові РФ здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

Есманьська громада: ворог вдарив з артилерії (21 вибух). У результаті обстрілу було поранено неповнолітню дівчину і вбито її бабусю. Постраждалій надано необхідну медичну допомогу.

Великописарівська громада: здійснено обстріли з мінометів (27 вибухів) та артилерії (12 вибухів) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (13 вибухів).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів). В результаті обстрілу зазнала поранення місцева мешканка.

Білопільська громада: були обстріли з артилерії 1 вибух) та міномету (16 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).

Краснопільська громада: 20 мін скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: ворог завдав ударів FPV-дроном (4 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (1 вибух).

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