Окупанти обстріляли Есманську громаду на Сумщині: загинула жінка, поранено 17-річну дівчину. ФОТО
Унаслідок обстрілу окупантами Есманської громади Шосткинського району Сумської області загинула 64-річна жінка. Її 17-річна онука зазнала поранення.
Про це повідомила обласна прокуратура Сумщини, передає Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, 10 травня 2024 року з 07:10 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району", - йдеться у повідомленні;
Унаслідок артобстрілу ворога загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука дістала поранення.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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