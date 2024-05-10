Окупанти обстріляли Есманську громаду на Сумщині: загинула жінка, поранено 17-річну дівчину. ФОТО

Унаслідок обстрілу окупантами Есманської громади Шосткинського району Сумської області загинула 64-річна жінка. Її 17-річна онука зазнала поранення.

Про це повідомила обласна прокуратура Сумщини, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 10 травня 2024 року з 07:10 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району", - йдеться у повідомленні;

Унаслідок артобстрілу ворога загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука дістала поранення.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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