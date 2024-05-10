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Оккупанты обстреляли Эсманьскую громаду на Сумщине: погибла женщина, ранена 17-летняя девушка. ФОТО

В результате обстрела оккупантами Эсманьской громады Шосткинского района Сумской области погибла 64-летняя женщина. Ее 17-летняя внучка получила ранения.

Об этом сообщила областная прокуратура Сумщины, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 10 мая 2024 года с 07:10, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты в течение часа из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Эсманьской громады Шосткинского района", - говорится в сообщении.

В результате артобстрела врага погибла 64-летняя женщина, ее 17-летняя внучка получила ранения.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленными убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Наслідки обстрілів Сумщини 10 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Сумщини 10 травня 2024 року

Автор: 

обстрел (27129) Сумская область (3125)


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