В течение дня оккупанты обстреляли 9 громад на Сумщине: один человек погиб, двое, в том числе ребенок, ранены
10 мая военные РФ совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 139 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в телеграм-канале Сумской ОВА.
В частности, обстрелам подверглись:
- Эсманская громада: враг ударил из артиллерии (21 взрыв). В результате обстрела была ранена несовершеннолетняя девушка и убита ее бабушка. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь.
- Великописаревская громада: осуществлены обстрелы из минометов (27 взрывов) и артиллерии (12 взрывов) и сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Хотинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (13 взрывов).
- Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов). В результате обстрела получила ранение местная жительница.
- Белопольская громада: были обстрелы из артиллерии (1 взрыв) и миномета (16 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (4 взрыва).
- Краснопольская громада: 20 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Шалыгинская громада: враг нанес удары FPV-дроном (4 взрыва).
- Глуховская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (1 взрыв).
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