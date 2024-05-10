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Новости Война
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В течение дня оккупанты обстреляли 9 громад на Сумщине: один человек погиб, двое, в том числе ребенок, ранены

Обстріл Есманської громади на Сумщині 10 травня 2024 року

10 мая военные РФ совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 139 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Эсманская громада: враг ударил из артиллерии (21 взрыв). В результате обстрела была ранена несовершеннолетняя девушка и убита ее бабушка. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь.
  • Великописаревская громада: осуществлены обстрелы из минометов (27 взрывов) и артиллерии (12 взрывов) и сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
  • Хотинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (13 взрывов).
  • Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов). В результате обстрела получила ранение местная жительница.
  • Белопольская громада: были обстрелы из артиллерии (1 взрыв) и миномета (16 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: 20 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Шалыгинская громада: враг нанес удары FPV-дроном (4 взрыва).
  • Глуховская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (1 взрыв).

Читайте также: Российские войска совершили 60 обстрелов Сумщины в течение дня. Оккупанты атаковали 11 громад, - ОВА

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обстрел (26961) Сумская область (3017) жертвы (2064)


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