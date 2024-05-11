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Рашисты нанесли ракетный удар по инфраструктуре пригорода Сум: погибла женщина (обновлено)

Окупанти вдарили ракетою по передмістю Сум 11 травня

В субботу, 11 мая, российская армия ударила ракетой по инфраструктуре пригорода Сум.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 11 мая, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по энергоинфраструктуре Сумщины: В Сумах частично восстановлено электроснабжение, критическая инфраструктура работает на аварийном питании

Позже в ОВА сообщили, что в результате вражеского ракетного удара, нанесенного сегодня, 11 мая, по пригороду Сумы, погибла женщина 1987 года рождения, которая получила множественные ранения, несовместимые с жизнью.

Автор: 

Сумы (1074) атака (373)


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Топ комментарии
+3
Де ж ви в бюлетні, де потрібно було вибрати з двох граф "ЗА" знайшли ту, що "ПРОТИ"?
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11.05.2024 17:37
+3
Там в Сумах насиплють піздюлей. Там самі сумчани такі люди, що з ними краще не шуткувати!
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11.05.2024 17:56
+2
Боже Святий спаси та збережи Украiну, Сумщину, Суми i
всiх наших людей та наших Героев ЗСУ! 🙏🙏🙏
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11.05.2024 17:30
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11.05.2024 17:31 Ответить
Де ж ви в бюлетні, де потрібно було вибрати з двох граф "ЗА" знайшли ту, що "ПРОТИ"?
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11.05.2024 17:37 Ответить
Боже Святий спаси та збережи Украiну, Сумщину, Суми i
всiх наших людей та наших Героев ЗСУ! 🙏🙏🙏
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11.05.2024 17:30 Ответить
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11.05.2024 17:39 Ответить
Там в Сумах насиплють піздюлей. Там самі сумчани такі люди, що з ними краще не шуткувати!
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11.05.2024 17:56 Ответить
Та да.
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11.05.2024 18:00 Ответить
Тероборона міста Сум зупинила кацвпів перший раз. Та вони бігли як ошпарені. Отставні військові взяли оборону Сум у свої міцні руки.

Після цего кацапи мстят Сумщині -
кожен день та кожну ніч ******** її «на винищення».

Слава незламному народу України!
Разом до Перемоги!
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11.05.2024 18:19 Ответить
Волайте гучніше, мо він спить
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11.05.2024 18:44 Ответить
Може ви ще Мазепі пред'яву кинете?
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11.05.2024 22:16 Ответить
Дивна річ…? Усі винуваті- це президенти України.

А ху&ло навіть не згадуеться!
Ти, хлопчик, рибу їв? Чи так &$ев?
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11.05.2024 22:23 Ответить
 
 