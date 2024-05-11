Рашисты нанесли ракетный удар по инфраструктуре пригорода Сум: погибла женщина (обновлено)
В субботу, 11 мая, российская армия ударила ракетой по инфраструктуре пригорода Сум.
Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 11 мая, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Позже в ОВА сообщили, что в результате вражеского ракетного удара, нанесенного сегодня, 11 мая, по пригороду Сумы, погибла женщина 1987 года рождения, которая получила множественные ранения, несовместимые с жизнью.
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всiх наших людей та наших Героев ЗСУ! 🙏🙏🙏
Після цего кацапи мстят Сумщині -
кожен день та кожну ніч ******** її «на винищення».
Слава незламному народу України!
Разом до Перемоги!
А ху&ло навіть не згадуеться!
Ти, хлопчик, рибу їв? Чи так &$ев?