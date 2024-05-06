Удар РФ по енергоінфраструктурі Сумщини: У Сумах частково відновлено електропостачання, критична інфраструктура працює на аварійному живленні

Після російського удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини ухвалено рішення щодо відновлення роботи об’єктів критичної інфраструктури за рахунок аварійних джерел живлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

В ОВА нагадують, що у ніч на 6 травня війська РФ завдали авіаційних ударів по енергетичній системі Сумщини.

"Силами підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ було збито 12 ударних БпЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів.

"Завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків, вночі електропостачання у постраждалих районах, та частково у місті Суми було відновлено. Роботи тривають.

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В екстреному порядку було скликано комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якої ухвалені рішення щодо відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури за рахунок аварійних джерел живлення", - йдеться у повідомленні.

Розгорнуті та готові надавати допомогу пункти незламності.

Атака РФ на енергетичну інфраструктуру Сумщини

Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок атаки "шахедів" у Сумах розгортають пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.