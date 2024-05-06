Удар РФ по энергоинфраструктуре Сумщины: В Сумах частично восстановлено электроснабжение, критическая инфраструктура работает на аварийном питании

После российского удара по энергетической инфраструктуре Сумщины принято решение о восстановлении работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

В ОВА напоминают, что в ночь на 6 мая войска РФ нанесли авиационные удары по энергетической системе Сумщины.

"Силами подразделений противовоздушной обороны ВСУ было сбито 12 ударных БпЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийных служб, энергетиков, ночью электроснабжение в пострадавших районах, и частично в городе Сумы было восстановлено. Работы продолжаются.

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В экстренном порядке была созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которой приняты решения по восстановлению работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания", - говорится в сообщении.

Развернуты и готовы оказывать помощь пункты несокрушимости.

Атака РФ на энергетическую инфраструктуру Сумщины

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате атаки "шахедов" в Сумах разворачивают пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание.