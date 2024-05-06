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Удар РФ по энергоинфраструктуре Сумщины: В Сумах частично восстановлено электроснабжение, критическая инфраструктура работает на аварийном питании

енергетика,електропідстанція

После российского удара по энергетической инфраструктуре Сумщины принято решение о восстановлении работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

В ОВА напоминают, что в ночь на 6 мая войска РФ нанесли авиационные удары по энергетической системе Сумщины.

"Силами подразделений противовоздушной обороны ВСУ было сбито 12 ударных БпЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийных служб, энергетиков, ночью электроснабжение в пострадавших районах, и частично в городе Сумы было восстановлено. Работы продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть громад Сумщины находились под обстрелами оккупантов в течение дня

В экстренном порядке была созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которой приняты решения по восстановлению работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания", - говорится в сообщении.

Развернуты и готовы оказывать помощь пункты несокрушимости.

Атака РФ на энергетическую инфраструктуру Сумщины

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате атаки "шахедов" в Сумах разворачивают пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание.

Автор: 

Сумская область (3011) Сумы (1073) энергетика (2552)


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Сирник, чому НПЗ не атаковані, Шторм шедоу тобі дали - невже агент козир не дозволяє бити по історічєской родінкє напередодні свята диктатора?
Бо той расстроіцца?
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06.05.2024 09:04 Ответить
ППО знищила 12 ударних БпЛА з 13, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА Джерело:

Щось не дуже сходиться. Із-за одного шахеда без електрики залишились Суми, Сумський, Охтирський і Роменський райони?
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06.05.2024 09:04 Ответить
Читайте уважно -
в ночь на 6 мая войска РФ нанесли авиационные удары по энергетической системе Сумщины. Источник:
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06.05.2024 11:22 Ответить
 
 