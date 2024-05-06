Удар РФ по энергоинфраструктуре Сумщины: В Сумах частично восстановлено электроснабжение, критическая инфраструктура работает на аварийном питании
После российского удара по энергетической инфраструктуре Сумщины принято решение о восстановлении работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
В ОВА напоминают, что в ночь на 6 мая войска РФ нанесли авиационные удары по энергетической системе Сумщины.
"Силами подразделений противовоздушной обороны ВСУ было сбито 12 ударных БпЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийных служб, энергетиков, ночью электроснабжение в пострадавших районах, и частично в городе Сумы было восстановлено. Работы продолжаются.
В экстренном порядке была созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которой приняты решения по восстановлению работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания", - говорится в сообщении.
Развернуты и готовы оказывать помощь пункты несокрушимости.
Атака РФ на энергетическую инфраструктуру Сумщины
Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате атаки "шахедов" в Сумах разворачивают пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание.
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Бо той расстроіцца?
Щось не дуже сходиться. Із-за одного шахеда без електрики залишились Суми, Сумський, Охтирський і Роменський райони?
в ночь на 6 мая войска РФ нанесли авиационные удары по энергетической системе Сумщины. Источник: