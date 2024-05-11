Рашисти завдали ракетного удару по інфраструктурі передмістя Сум: загинула жінка (оновлено)

У суботу, 11 травня, російська армія вдарила ракетою по інфраструктурі передмістя Сум. Унаслідок обстрілу одна жінка загинула.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 11 травня, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі передмістя обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

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Пізніше в ОВА повідомили, що внаслідок ворожого ракетного удару, завданого сьогодні, 11 травня по передмістю Сум, загинула жінка 1987 року народження, яка зазнала множинних поранень, несумісних із життям.