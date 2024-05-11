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Рашисти завдали ракетного удару по інфраструктурі передмістя Сум: загинула жінка (оновлено)

Окупанти вдарили ракетою по передмістю Сум 11 травня

У суботу, 11 травня, російська армія вдарила ракетою по інфраструктурі передмістя Сум. Унаслідок обстрілу одна жінка загинула.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 11 травня, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі передмістя обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по енергоінфраструктурі Сумщини: У Сумах частково відновлено електропостачання, критична інфраструктура працює на аварійному живленні

Пізніше в ОВА повідомили, що внаслідок ворожого ракетного удару, завданого сьогодні, 11 травня по передмістю Сум, загинула жінка 1987 року народження, яка зазнала множинних  поранень, несумісних із життям.

Автор: 

Суми (811) атака (338)


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Топ коментарі
+3
Де ж ви в бюлетні, де потрібно було вибрати з двох граф "ЗА" знайшли ту, що "ПРОТИ"?
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11.05.2024 17:37
+3
Там в Сумах насиплють піздюлей. Там самі сумчани такі люди, що з ними краще не шуткувати!
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11.05.2024 17:56
+2
Боже Святий спаси та збережи Украiну, Сумщину, Суми i
всiх наших людей та наших Героев ЗСУ! 🙏🙏🙏
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11.05.2024 17:30
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11.05.2024 17:31 Відповісти
Де ж ви в бюлетні, де потрібно було вибрати з двох граф "ЗА" знайшли ту, що "ПРОТИ"?
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11.05.2024 17:37 Відповісти
Боже Святий спаси та збережи Украiну, Сумщину, Суми i
всiх наших людей та наших Героев ЗСУ! 🙏🙏🙏
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11.05.2024 17:30 Відповісти
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11.05.2024 17:39 Відповісти
Там в Сумах насиплють піздюлей. Там самі сумчани такі люди, що з ними краще не шуткувати!
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11.05.2024 17:56 Відповісти
Та да.
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11.05.2024 18:00 Відповісти
Тероборона міста Сум зупинила кацвпів перший раз. Та вони бігли як ошпарені. Отставні військові взяли оборону Сум у свої міцні руки.

Після цего кацапи мстят Сумщині -
кожен день та кожну ніч ******** її «на винищення».

Слава незламному народу України!
Разом до Перемоги!
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11.05.2024 18:19 Відповісти
Волайте гучніше, мо він спить
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11.05.2024 18:44 Відповісти
Може ви ще Мазепі пред'яву кинете?
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11.05.2024 22:16 Відповісти
Дивна річ…? Усі винуваті- це президенти України.

А ху&ло навіть не згадуеться!
Ти, хлопчик, рибу їв? Чи так &$ев?
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11.05.2024 22:23 Відповісти
 
 