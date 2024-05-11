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Новини Війна
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Протягом дня росіяни обстріляли 10 громад на Сумщині: завдали ракетного удару, застосували міномет, РСЗВ і дрони. Одну жінку поранено

Обстріл Сумщини

11 травня російські окупанти здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), обстріли з мінометів (3 вибухи), артилерії (10 вибухів).
  • Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (19 вибухів).
  • Шалигинська громада: зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів).
  • Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів).
  • Миропільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Юнаківська громада: зафіксовано артобстріл (4 вибухи) та удар FPV дроном (1 вибух).
  • Сумська громада: ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі передмістя обласного центру. Внаслідок ворожого ракетного удару загинула жінка 1987 року народження, діставши множинні поранення несумісні з життям.
  • Хотінська громада: здійснено обстріл з РСЗВ обстріл (4 вибухи).

Також читайте: Жителям Сумщини рекомендують не відвідувати цвинтарі у 10-кілометровій прикордонній зоні

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обстріл (28296) Сумська область (3567) жертва (247)


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