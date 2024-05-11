Президент Чехии Павел: Нужно установить четкие границы для России, она не удовлетворится Украиной

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией, но она не обязательно будет военной.

Об этом он сказал в интервью Die Presse, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, если страны Европы хотят поддерживать собственную безопасность и процветание, они должны установить четкие границы для России.

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"Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем", - отметил Павел, добавив, что мира с РФ нельзя достичь путем принятия ее целей.

Он подчеркнул, что Москва хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, о чем Россия говорит открыто.

"Мы должны готовиться к тому, что РФ не будет мирным партнером... Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", - указал президент, отметив, что поддерживая Украину, европейцы также поддерживают собственную безопасность.

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По мнению чешского лидера, все еще существует вероятность того, что РФ увидит, что она не может достичь военного успеха в Украине, что может привести к дипломатическим переговорам вместо "бессмысленной траты ресурсов и человеческих жизней".

В то же время он считает маловероятным, что Киев вернет себе всю свою территорию в обозримом будущем. Павел также заявил, что никто не отрицает будущего членства Украины в НАТО, но Москве нужно дать понять, что это не будет представлять для нее никакой прямой угрозы.

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Комментируя возможность избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов, президент сказал, что Европа долгое время вела себя по отношению к США как "избалованный ребенок", поэтому должна быть готова к этому и взять на себя больше ответственности в сфере безопасности.