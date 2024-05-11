Президент Чехии Павел: Нужно установить четкие границы для России, она не удовлетворится Украиной
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией, но она не обязательно будет военной.
Об этом он сказал в интервью Die Presse, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, если страны Европы хотят поддерживать собственную безопасность и процветание, они должны установить четкие границы для России.
"Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем", - отметил Павел, добавив, что мира с РФ нельзя достичь путем принятия ее целей.
Он подчеркнул, что Москва хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, о чем Россия говорит открыто.
"Мы должны готовиться к тому, что РФ не будет мирным партнером... Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", - указал президент, отметив, что поддерживая Украину, европейцы также поддерживают собственную безопасность.
По мнению чешского лидера, все еще существует вероятность того, что РФ увидит, что она не может достичь военного успеха в Украине, что может привести к дипломатическим переговорам вместо "бессмысленной траты ресурсов и человеческих жизней".
В то же время он считает маловероятным, что Киев вернет себе всю свою территорию в обозримом будущем. Павел также заявил, что никто не отрицает будущего членства Украины в НАТО, но Москве нужно дать понять, что это не будет представлять для нее никакой прямой угрозы.
Комментируя возможность избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов, президент сказал, что Европа долгое время вела себя по отношению к США как "избалованный ребенок", поэтому должна быть готова к этому и взять на себя больше ответственности в сфере безопасности.
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Ну наче ж такий розумний та поміркований чолов'яга!
Не завадить також готуватися до протистояння із справжнім володарем росії - "комуністичним" Кєтаєм.
І є дозвіл на превентивне використання тактичної ядерної зброї
союзниками на території України для відсічі російській агресії.
Хоча, стривайте, стану війни немає, союзників немає, дозволу немає.
Сходимось посередині, як і обіцяли.
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Кацапи мають жити за Уралом. Там їхня Азія. Там їхні болота і тундра.
Подобається фінська пісня WWII, називається "За Урал", - в ній чітко розписано, куди повинні тікати орки.
https://www.youtube.com/watch?v=X_q_B41rTVI
Finnish military song - Uraliin | Субтитры на русском
Без освітніх закладів вище середньоі школи, щоб не мали змоги створити знову зброю.
Без володіння предметами, твердішими за олені роги та кістки.
Без права виходу на узбережжя океану.
Жорстокий контроль за торгівлею, щоб не купили чогось небезпечного або небезпечних знань.
Вся влада повинна належати виключно аборигенам : чукчам, ханти-мансям, ненцям тощо.
Ніякоі нафти\газу, Людство обійдеться без кацапів.
Як компенсацію Україна отримала від США кілька сот млн.дол на утилізацію ракет та ракетних пускових шахт, а від рф невелике списання газових боргів наших олігархів. Цю угоду можна порівняти з тим як плем'я індіанців продали свої землі на острові Манхеттен за кілька ножів,намисто та ром яке коштувало 1000дол.
да, на Украину давили со всех сторон ... и денег не было его содержать и кнопка была в Москве и срок его службы был около 20 лет ... а главное как всегда - нам же пообещали защиту и рашка и Сша ... и Ельцин тогда просыпался с утра и думал - что же я хорошего сделал для Украины ... но %уйло все перекроило
А тепер - гуляй рваніна, як не Україна, то буде Молдова, Грузія, країни Балтії (спочатку гібридно - пощупати НАТО за вим'я), і ультиматум ***** щодо НАТО до кордонів 97 року актуальний досі.
А у пана Петропавела каша у голові...
Він намагається говорити з європейськими толерастами !!
Зустріч на Ельбі-25 квітня 1945 року першим потис руку американцю офіцер із Полтавщини.