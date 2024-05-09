РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11417 посетителей онлайн
Новости
3 803 39

ВСУ получают первую партию снарядов в рамках чешской инициативы в июне, - Павел

Чеська ініціатива: боєприпаси для України

Первая партия из почти 180 000 единиц боеприпасов будет доставлена в Украину в июне. Дальнейшие контракты будут заключены на пяти-шестизначное количество снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкому телеканалу ARD рассказал президент Чехии Петр Павел.

"Я и наш премьер-министр Петр Фиала предполагаем, что первая партия из почти 180 000 единиц боеприпасов будет доставлена в июне, а дальнейшие контракты будут заключены на пяти-шестизначное количество снарядов", - сказал Павел.

Что касается задержки, то, по мнению Павела, это произошло из-за конкуренции, которая возникла из-за того, что многие стороны знали об усилиях Чехии по срочному поиску снарядов. Партнерам Украины пришлось открыто говорить об этой инициативе, чтобы привлечь к этим усилиям как можно больше стран, пояснил Павел, но таким образом они также "раскрыли свои карты", чем воспользовалась Россия.

Россия намного сильнее Украины, и, несмотря на поддержку Запада, приближается момент, когда человеческие ресурсы ВСУ и поддержка среди украинского населения будут все больше ограничивать усилия Украины.

Читайте: Украина начала производить артиллерийские боеприпасы, но их недостаточно. Рассчитываем на поставки от партнеров, - Камышин

"В этой ситуации, и я уже давно об этом говорю, важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла дать понять российскому агрессору, что нет смысла продолжать войну, что Россия не достигнет никаких дальнейших военных успехов. Потому что пока у России есть хоть какая-то надежда на успех, у нее нет никаких оснований вести мирные переговоры", - считает чешский президент.

Напомним, ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что первые поставки боеприпасов, собранных по чешской инициативе, ожидаются в конце мая - начале июня текущего года.

Автор: 

боеприпасы (2332) Украина (44919) Чехия (1702) Павел Петр (121)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Наполегливість народонаселення в голосуванні за регіоналів, зелених та комуняк на виборах всіх рівнів вражає ще більше.
показать весь комментарий
09.05.2024 08:18
+5
"Не буди лихо, допоки воно спить тихо", але прутін з московитами, зі своїми понтами, це забули….
Дякуємо Чехії, за допомогу та підтримку України! Вони не чекають мовчки, дивлячись, як злодій московський, убиває сусідів Українців !!
Слава Україні!
показать весь комментарий
09.05.2024 08:17
+5
Он, як московське лайно, зашумувало у вигрібній ямі, гадять прямо під себе!!
І то не так, і там, не тут, і не вчасно, і довго….
Точна копія, дій Зеленського та приблуд95 з 2019 року!!
Співпадіння…. Чи за одними методиками ?
показать весь комментарий
09.05.2024 08:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швидкість допомоги від партнерів під час важкої повномасшабної війни продовжує вражати...
показать весь комментарий
09.05.2024 08:13 Ответить
Наполегливість народонаселення в голосуванні за регіоналів, зелених та комуняк на виборах всіх рівнів вражає ще більше.
показать весь комментарий
09.05.2024 08:18 Ответить
Пане, садитесь -вам двойка(за непонимание ситуации). Те, кто проголосовал за зебила , составляют 21% от имеющих право голоса. Проблема у нас - с не пришедшими на избирательный участок 79% инфантилами.
показать весь комментарий
09.05.2024 08:52 Ответить
Взагалі то згідно статистики по явці, вони складають не 21, а 44% відсотка від маючих право приймати участь у виборах, але це дійсно не більшість, особливо враховуючи результати першого туру, коли за Зеленського проголосувало загалом 30,24% виборців, отже він добирав вже з прихильників "руССкого мира" котрі голосували за таких як Бойко, Карамзін, Мороз...., та тих хто через брудну пропаганду були ПРОТИ Порошенко вважаючи що той "барига" та "збагатів на крові" (додам що є чимало тих хто й зараз "не в курсі", що усі ці звинувачення СПРОСТОВАНІ і вони продовжують перебувати в омані)!!!
показать весь комментарий
09.05.2024 09:30 Ответить
Та ну нах - іх мабуть Магелан на кораблях везе круг Землі
показать весь комментарий
09.05.2024 08:16 Ответить
Так. Як в народі кажуть: "Доки сонце зійде, то роса очі виїсть.".
Тож до кінця червня потрібні поставки *********** з інших джерел. Саме про це має боліти голова в зеленських і умєрових!
показать весь комментарий
09.05.2024 08:50 Ответить
рєзнікова не боліла то й умєрова не заболить.
показать весь комментарий
09.05.2024 09:15 Ответить
Шось вони дуже спішать, можна й пізніше це зробити.....
показать весь комментарий
09.05.2024 08:17 Ответить
та і в Україні швидкість виробництва ***********,
чи там броненехніки, підвищілася в рази.
вас не засмучює відсутніть цифр?
і ні - це не є державною таємницею,
бо партнери кажуть прямо з такої кількості
до такої за продовження такого то чясу.
а в нас з пів міни, умовно, на 10 за місяць так цеж вже в 20 разів!
і доповідь і локшина і державна таємниця!
показать весь комментарий
09.05.2024 08:30 Ответить
Тю, дык, в сравнении с производством в 1913 г це не то чтобы что-то, а це , просто, э-гэ-гэй...
показать весь комментарий
09.05.2024 08:47 Ответить
в буби три винуватих коня,
на яких він галопірує:
папередники,
*****(єдине що правда)
і захід...
і на цих конях він вас буде шпорити,
і ви будете бігти..
показать весь комментарий
09.05.2024 08:57 Ответить
https://youtu.be/NNcky0LHZgw Эгегей
показать весь комментарий
09.05.2024 08:59 Ответить
Это я про нашего дурiка. А ваапше-та у него не так уж и много шансов -

https://www.youtube.com/watch?v=-k5u-IRxqjs Черная метка Зеленскому из Иерусалима
показать весь комментарий
09.05.2024 09:01 Ответить
ви помиляєтесь, пан Саня - в нього всі шанси.
поки війна - незміняємий хто?
і да долбануті яки своїм голосом спровокували війну - не признаються ніколи в тому, що саме вони її спровокували...
показать весь комментарий
09.05.2024 09:08 Ответить
Тю, да он бессменный до тек пор , пока умные дяди не найдут выход из этого тупика. Кста в видяхе на это и акцент.
показать весь комментарий
09.05.2024 09:11 Ответить
ЗЫ... бо если Украина проиграет, то придется кирзовому амерсапогу ступить на многострадальные земли Европы и это будет ваш невозврат - 3-я мировая с ядерной зимой.
показать весь комментарий
09.05.2024 09:14 Ответить
вже стільки раз пералякалися, що дощь мене лякає більше - діти неодягнені на вулиці...
показать весь комментарий
09.05.2024 09:20 Ответить
К слову, F-16уже у наших границ переоборудуются под амер-французские в 2 000 кг планирующие бомбы. Румыния , возле балтии - мощныые контингенты амер-НАТО войск и сил немедленного реагирования. Ядерные НАТОвские и амер ядерные бомбы - уже у границ с мордоро-вейшнорией 3 минуты лету до москвы. Вооружением уже нас подзавалили , ща судорожно готовятся следующие партии. Вот с пополнением наших рядов новобранцами, зебил завалил программу. Не выправит в ближайшее время, считайте большие дяди найдут выход из этой зебилоситуйовины.
показать весь комментарий
09.05.2024 09:21 Ответить
Пробачте "alexandr shamov", але в країнах НАТО не виробляються та не використовуються авіабомби з таким потужним зарядом. Більше того, з ТАКОЮ бойовою частиною не має КАБів і в рашистів а номер бомби у назві означає її сукупну вагу, а не вагу боєзаряду! Тож бажання Ваші розділяю, але за фактом вони нездійсненні, та й поки носіями КАБів серед американських винищувачів були лише F-15 та F-18, а F-16 використовувались лише із ракетами!!!
показать весь комментарий
09.05.2024 09:41 Ответить
Кто бы спорил?
показать весь комментарий
09.05.2024 17:33 Ответить
ви бачите нормальних дядей? - я вже ні...
коли влада у ненормального дяді, нормальні або за гратами, а бо послами в Брітанію.
показать весь комментарий
09.05.2024 09:16 Ответить
А когда им припечет, а это мы уже наблюдаем, то дяди становятся нормальными, иначе это им самим вылезет боком. А этого даже ненормальный себе не пожелает.
показать весь комментарий
09.05.2024 09:22 Ответить
"А когда им припечет, а это мы уже наблюдаем, то дяди становятся нормальными"
впевнені? - ну чекайте...
показать весь комментарий
09.05.2024 09:25 Ответить
А где еще нормальности поискать, если дядина ядерка уже стоит под носом у муйла, всего за 3 минуты подлета(имеется ввиду бомба). Я уже не говорю о ракете.
показать весь комментарий
09.05.2024 09:41 Ответить
а ви не переймайтеся - все є надія і навіть ознаки,
шо ненормальний стане нормальним...
показать весь комментарий
09.05.2024 09:45 Ответить
Хто саме з "нормальних дядей" у в'язниці і в якій країні?! Перелік в студію будь ласка!
показать весь комментарий
09.05.2024 09:44 Ответить
Червінський...
посла в Британію назвати?
показать весь комментарий
09.05.2024 09:46 Ответить
"Не буди лихо, допоки воно спить тихо", але прутін з московитами, зі своїми понтами, це забули….
Дякуємо Чехії, за допомогу та підтримку України! Вони не чекають мовчки, дивлячись, як злодій московський, убиває сусідів Українців !!
Слава Україні!
показать весь комментарий
09.05.2024 08:17 Ответить
Це дійсно дивує, бо всякий раз, як я був в Празі, мене неприємно вражала кількість кацапів і толерантне ставлення до них місцевого населення.
показать весь комментарий
09.05.2024 08:37 Ответить
Травень 2019 року, Прага, я є свідком того як якийсь неприглядного виду кацап чипляється до українських туристів, але майже миттєво отримує стусанів від двох чехів що на площі перед торгівельним центром у цей час розважали дітей великими мильними бульбашками а потім цього покидька ще й затримує поліція. Чи треба вважати це "толерантністю" до рашистів? Пригадую також екскурсію у один з чеських замків (на жаль назву зараз не згадаю) де екскурсовод розповідає про те що німці вважали чехів "штучним" народом і "штучною" вважали Чехію питаючи у українських туристів в присутності московитських (т.з. "роССійських") чи не бачать вони у цьому чогось схожого на ******* політику Кремля?! Тож чи каже це про те що чехі не знають як треба сприймати прихильників думок "руССкого миру"?! Отже я БАЧИВ що Ви "Onufri Zagloba", м'яко кажучи, не праві!
показать весь комментарий
09.05.2024 09:19 Ответить
тей самий випадок, коли швидкість прискорює результат!
показать весь комментарий
09.05.2024 08:18 Ответить
Он, як московське лайно, зашумувало у вигрібній ямі, гадять прямо під себе!!
І то не так, і там, не тут, і не вчасно, і довго….
Точна копія, дій Зеленського та приблуд95 з 2019 року!!
Співпадіння…. Чи за одними методиками ?
показать весь комментарий
09.05.2024 08:22 Ответить
Оказывается разведка ***** не так была далека от истины когда заявляла что Украину можно захватить за три дня а Европу за неделю. Просто нужно было наступать не через Мариуполь а через Польшу и захватывать сначала Европу.
показать весь комментарий
09.05.2024 08:33 Ответить
А за какие заказанные снаряды чехи прессингуют зебила, чтобы все же забрал, а то перепродадут кому-нить.
показать весь комментарий
09.05.2024 08:44 Ответить
Дякуємо, друзі!
показать весь комментарий
09.05.2024 08:44 Ответить
А коли до нашого війська надійдуть снаряди, закуплені Найвєлічайшим, ну тим, хто б мав це робити на протязі свого президентава.
показать весь комментарий
09.05.2024 08:51 Ответить
Рашисти ******* про себе казати що вони "довго запрягають та швидко їдуть", але ця приказка швидше якраз не про них, а про країни Європи, бо ТАК ДОВГО ЗАПРЯГАЮТЬ, як виявилось на практиці, саме європейці. Сподіваюсь що й швидко їздити вони теж вміють!!!
показать весь комментарий
09.05.2024 09:07 Ответить
Невже є ще такі, які в це вірять? Ці снаряди це морквина перед нашим носом. Як і Ф-16. Не буде ні першого ні другого. В крайньому випадку сунуть 1-2 тис. снарядів і 2-3 Ф-16. А крику про поставки буде до небес.
показать весь комментарий
09.05.2024 10:18 Ответить
Будем чешские снаряды ждать, как ф16. Фуфло короче
показать весь комментарий
09.05.2024 11:23 Ответить
 
 