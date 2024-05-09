ВСУ получают первую партию снарядов в рамках чешской инициативы в июне, - Павел
Первая партия из почти 180 000 единиц боеприпасов будет доставлена в Украину в июне. Дальнейшие контракты будут заключены на пяти-шестизначное количество снарядов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкому телеканалу ARD рассказал президент Чехии Петр Павел.
"Я и наш премьер-министр Петр Фиала предполагаем, что первая партия из почти 180 000 единиц боеприпасов будет доставлена в июне, а дальнейшие контракты будут заключены на пяти-шестизначное количество снарядов", - сказал Павел.
Что касается задержки, то, по мнению Павела, это произошло из-за конкуренции, которая возникла из-за того, что многие стороны знали об усилиях Чехии по срочному поиску снарядов. Партнерам Украины пришлось открыто говорить об этой инициативе, чтобы привлечь к этим усилиям как можно больше стран, пояснил Павел, но таким образом они также "раскрыли свои карты", чем воспользовалась Россия.
Россия намного сильнее Украины, и, несмотря на поддержку Запада, приближается момент, когда человеческие ресурсы ВСУ и поддержка среди украинского населения будут все больше ограничивать усилия Украины.
"В этой ситуации, и я уже давно об этом говорю, важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла дать понять российскому агрессору, что нет смысла продолжать войну, что Россия не достигнет никаких дальнейших военных успехов. Потому что пока у России есть хоть какая-то надежда на успех, у нее нет никаких оснований вести мирные переговоры", - считает чешский президент.
Напомним, ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что первые поставки боеприпасов, собранных по чешской инициативе, ожидаются в конце мая - начале июня текущего года.
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Тож до кінця червня потрібні поставки *********** з інших джерел. Саме про це має боліти голова в зеленських і умєрових!
чи там броненехніки, підвищілася в рази.
вас не засмучює відсутніть цифр?
і ні - це не є державною таємницею,
бо партнери кажуть прямо з такої кількості
до такої за продовження такого то чясу.
а в нас з пів міни, умовно, на 10 за місяць так цеж вже в 20 разів!
і доповідь і локшина і державна таємниця!
на яких він галопірує:
папередники,
*****(єдине що правда)
і захід...
і на цих конях він вас буде шпорити,
і ви будете бігти..
https://www.youtube.com/watch?v=-k5u-IRxqjs Черная метка Зеленскому из Иерусалима
поки війна - незміняємий хто?
і да долбануті яки своїм голосом спровокували війну - не признаються ніколи в тому, що саме вони її спровокували...
коли влада у ненормального дяді, нормальні або за гратами, а бо послами в Брітанію.
впевнені? - ну чекайте...
шо ненормальний стане нормальним...
посла в Британію назвати?
Дякуємо Чехії, за допомогу та підтримку України! Вони не чекають мовчки, дивлячись, як злодій московський, убиває сусідів Українців !!
Слава Україні!
І то не так, і там, не тут, і не вчасно, і довго….
Точна копія, дій Зеленського та приблуд95 з 2019 року!!
Співпадіння…. Чи за одними методиками ?