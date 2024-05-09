ВСУ получают первую партию снарядов в рамках чешской инициативы в июне, - Павел

Первая партия из почти 180 000 единиц боеприпасов будет доставлена в Украину в июне. Дальнейшие контракты будут заключены на пяти-шестизначное количество снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкому телеканалу ARD рассказал президент Чехии Петр Павел.

"Я и наш премьер-министр Петр Фиала предполагаем, что первая партия из почти 180 000 единиц боеприпасов будет доставлена в июне, а дальнейшие контракты будут заключены на пяти-шестизначное количество снарядов", - сказал Павел.

Что касается задержки, то, по мнению Павела, это произошло из-за конкуренции, которая возникла из-за того, что многие стороны знали об усилиях Чехии по срочному поиску снарядов. Партнерам Украины пришлось открыто говорить об этой инициативе, чтобы привлечь к этим усилиям как можно больше стран, пояснил Павел, но таким образом они также "раскрыли свои карты", чем воспользовалась Россия.

Россия намного сильнее Украины, и, несмотря на поддержку Запада, приближается момент, когда человеческие ресурсы ВСУ и поддержка среди украинского населения будут все больше ограничивать усилия Украины.

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"В этой ситуации, и я уже давно об этом говорю, важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла дать понять российскому агрессору, что нет смысла продолжать войну, что Россия не достигнет никаких дальнейших военных успехов. Потому что пока у России есть хоть какая-то надежда на успех, у нее нет никаких оснований вести мирные переговоры", - считает чешский президент.

Напомним, ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что первые поставки боеприпасов, собранных по чешской инициативе, ожидаются в конце мая - начале июня текущего года.