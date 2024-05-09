ЗСУ отримають першу партію снарядів в межах чеської ініціативи у червні, - Павел
Перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в Україну в червні. Подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD розповів президент Чехії Петр Павел.
"Я і наш прем'єр-міністр Петр Фіала припускаємо, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в червні, а подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів", – сказав Павел.
Щодо затримки, то на думку Павела, це сталося через конкуренцію, яка виникла через те, що багато сторін знали про зусилля Чехії з термінового пошуку снарядів. Партнерам України довелося відкрито говорити про цю ініціативу, аби залучити до цих зусиль якомога більше країн, пояснив Павел, але таким чином вони також "розкрили свої карти", чим скористалася Росія.
Росія набагато сильніша за Україну, і, попри підтримку Заходу, наближається момент, коли людські ресурси ЗСУ і підтримка серед українського населення дедалі більше обмежуватимуть зусилля України.
"У цій ситуації, і я вже давно про це говорю, важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла дати зрозуміти російському агресору, що немає сенсу продовжувати війну, що Росія не досягне жодних подальших військових успіхів. Тому що доки у Росії є хоч якась надія на успіх, у неї немає жодних підстав вести мирні переговори", – вважає чеський президент.
Нагадаємо, раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що перші поставки боєприпасів, зібраних за чеською ініціативою, очікуються наприкінці травня - на початку червня поточного року.
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Тож до кінця червня потрібні поставки *********** з інших джерел. Саме про це має боліти голова в зеленських і умєрових!
чи там броненехніки, підвищілася в рази.
вас не засмучює відсутніть цифр?
і ні - це не є державною таємницею,
бо партнери кажуть прямо з такої кількості
до такої за продовження такого то чясу.
а в нас з пів міни, умовно, на 10 за місяць так цеж вже в 20 разів!
і доповідь і локшина і державна таємниця!
на яких він галопірує:
папередники,
*****(єдине що правда)
і захід...
і на цих конях він вас буде шпорити,
і ви будете бігти..
https://www.youtube.com/watch?v=-k5u-IRxqjs Черная метка Зеленскому из Иерусалима
поки війна - незміняємий хто?
і да долбануті яки своїм голосом спровокували війну - не признаються ніколи в тому, що саме вони її спровокували...
коли влада у ненормального дяді, нормальні або за гратами, а бо послами в Брітанію.
впевнені? - ну чекайте...
шо ненормальний стане нормальним...
посла в Британію назвати?
Дякуємо Чехії, за допомогу та підтримку України! Вони не чекають мовчки, дивлячись, як злодій московський, убиває сусідів Українців !!
Слава Україні!
І то не так, і там, не тут, і не вчасно, і довго….
Точна копія, дій Зеленського та приблуд95 з 2019 року!!
Співпадіння…. Чи за одними методиками ?