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Новини
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ЗСУ отримають першу партію снарядів в межах чеської ініціативи у червні, - Павел

Чеська ініціатива: боєприпаси для України

Перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в Україну в червні. Подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD  розповів президент Чехії Петр Павел.

"Я і наш прем'єр-міністр Петр Фіала припускаємо, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в червні, а подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів", – сказав Павел.

Щодо затримки, то на думку Павела, це сталося через конкуренцію, яка виникла через те, що багато сторін знали про зусилля Чехії з термінового пошуку снарядів. Партнерам України довелося відкрито говорити про цю ініціативу, аби залучити до цих зусиль якомога більше країн, пояснив Павел, але таким чином вони також "розкрили свої карти", чим скористалася Росія.

Росія набагато сильніша за Україну, і, попри підтримку Заходу, наближається момент, коли людські ресурси ЗСУ і підтримка серед українського населення дедалі більше обмежуватимуть зусилля України.

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"У цій ситуації, і я вже давно про це говорю, важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла дати зрозуміти російському агресору, що немає сенсу продовжувати війну, що Росія не досягне жодних подальших військових успіхів. Тому що доки у Росії є хоч якась надія на успіх, у неї немає жодних підстав вести мирні переговори", – вважає чеський президент.

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив,  що перші поставки боєприпасів, зібраних за чеською ініціативою, очікуються  наприкінці травня - на початку червня поточного року.

Автор: 

боєприпаси (2263) Україна (5868) Чехія (1608) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+9
Наполегливість народонаселення в голосуванні за регіоналів, зелених та комуняк на виборах всіх рівнів вражає ще більше.
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09.05.2024 08:18
+5
"Не буди лихо, допоки воно спить тихо", але прутін з московитами, зі своїми понтами, це забули….
Дякуємо Чехії, за допомогу та підтримку України! Вони не чекають мовчки, дивлячись, як злодій московський, убиває сусідів Українців !!
Слава Україні!
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09.05.2024 08:17
+5
Он, як московське лайно, зашумувало у вигрібній ямі, гадять прямо під себе!!
І то не так, і там, не тут, і не вчасно, і довго….
Точна копія, дій Зеленського та приблуд95 з 2019 року!!
Співпадіння…. Чи за одними методиками ?
показати весь коментар
09.05.2024 08:22
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Швидкість допомоги від партнерів під час важкої повномасшабної війни продовжує вражати...
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09.05.2024 08:13 Відповісти
Наполегливість народонаселення в голосуванні за регіоналів, зелених та комуняк на виборах всіх рівнів вражає ще більше.
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09.05.2024 08:18 Відповісти
Пане, садитесь -вам двойка(за непонимание ситуации). Те, кто проголосовал за зебила , составляют 21% от имеющих право голоса. Проблема у нас - с не пришедшими на избирательный участок 79% инфантилами.
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09.05.2024 08:52 Відповісти
Взагалі то згідно статистики по явці, вони складають не 21, а 44% відсотка від маючих право приймати участь у виборах, але це дійсно не більшість, особливо враховуючи результати першого туру, коли за Зеленського проголосувало загалом 30,24% виборців, отже він добирав вже з прихильників "руССкого мира" котрі голосували за таких як Бойко, Карамзін, Мороз...., та тих хто через брудну пропаганду були ПРОТИ Порошенко вважаючи що той "барига" та "збагатів на крові" (додам що є чимало тих хто й зараз "не в курсі", що усі ці звинувачення СПРОСТОВАНІ і вони продовжують перебувати в омані)!!!
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09.05.2024 09:30 Відповісти
Та ну нах - іх мабуть Магелан на кораблях везе круг Землі
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09.05.2024 08:16 Відповісти
Так. Як в народі кажуть: "Доки сонце зійде, то роса очі виїсть.".
Тож до кінця червня потрібні поставки *********** з інших джерел. Саме про це має боліти голова в зеленських і умєрових!
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09.05.2024 08:50 Відповісти
рєзнікова не боліла то й умєрова не заболить.
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09.05.2024 09:15 Відповісти
Шось вони дуже спішать, можна й пізніше це зробити.....
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09.05.2024 08:17 Відповісти
та і в Україні швидкість виробництва ***********,
чи там броненехніки, підвищілася в рази.
вас не засмучює відсутніть цифр?
і ні - це не є державною таємницею,
бо партнери кажуть прямо з такої кількості
до такої за продовження такого то чясу.
а в нас з пів міни, умовно, на 10 за місяць так цеж вже в 20 разів!
і доповідь і локшина і державна таємниця!
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09.05.2024 08:30 Відповісти
Тю, дык, в сравнении с производством в 1913 г це не то чтобы что-то, а це , просто, э-гэ-гэй...
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09.05.2024 08:47 Відповісти
в буби три винуватих коня,
на яких він галопірує:
папередники,
*****(єдине що правда)
і захід...
і на цих конях він вас буде шпорити,
і ви будете бігти..
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09.05.2024 08:57 Відповісти
https://youtu.be/NNcky0LHZgw Эгегей
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09.05.2024 08:59 Відповісти
Это я про нашего дурiка. А ваапше-та у него не так уж и много шансов -

https://www.youtube.com/watch?v=-k5u-IRxqjs Черная метка Зеленскому из Иерусалима
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09.05.2024 09:01 Відповісти
ви помиляєтесь, пан Саня - в нього всі шанси.
поки війна - незміняємий хто?
і да долбануті яки своїм голосом спровокували війну - не признаються ніколи в тому, що саме вони її спровокували...
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09.05.2024 09:08 Відповісти
Тю, да он бессменный до тек пор , пока умные дяди не найдут выход из этого тупика. Кста в видяхе на это и акцент.
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09.05.2024 09:11 Відповісти
ЗЫ... бо если Украина проиграет, то придется кирзовому амерсапогу ступить на многострадальные земли Европы и это будет ваш невозврат - 3-я мировая с ядерной зимой.
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09.05.2024 09:14 Відповісти
вже стільки раз пералякалися, що дощь мене лякає більше - діти неодягнені на вулиці...
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09.05.2024 09:20 Відповісти
К слову, F-16уже у наших границ переоборудуются под амер-французские в 2 000 кг планирующие бомбы. Румыния , возле балтии - мощныые контингенты амер-НАТО войск и сил немедленного реагирования. Ядерные НАТОвские и амер ядерные бомбы - уже у границ с мордоро-вейшнорией 3 минуты лету до москвы. Вооружением уже нас подзавалили , ща судорожно готовятся следующие партии. Вот с пополнением наших рядов новобранцами, зебил завалил программу. Не выправит в ближайшее время, считайте большие дяди найдут выход из этой зебилоситуйовины.
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09.05.2024 09:21 Відповісти
Пробачте "alexandr shamov", але в країнах НАТО не виробляються та не використовуються авіабомби з таким потужним зарядом. Більше того, з ТАКОЮ бойовою частиною не має КАБів і в рашистів а номер бомби у назві означає її сукупну вагу, а не вагу боєзаряду! Тож бажання Ваші розділяю, але за фактом вони нездійсненні, та й поки носіями КАБів серед американських винищувачів були лише F-15 та F-18, а F-16 використовувались лише із ракетами!!!
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09.05.2024 09:41 Відповісти
Кто бы спорил?
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09.05.2024 17:33 Відповісти
ви бачите нормальних дядей? - я вже ні...
коли влада у ненормального дяді, нормальні або за гратами, а бо послами в Брітанію.
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09.05.2024 09:16 Відповісти
А когда им припечет, а это мы уже наблюдаем, то дяди становятся нормальными, иначе это им самим вылезет боком. А этого даже ненормальный себе не пожелает.
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09.05.2024 09:22 Відповісти
"А когда им припечет, а это мы уже наблюдаем, то дяди становятся нормальными"
впевнені? - ну чекайте...
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09.05.2024 09:25 Відповісти
А где еще нормальности поискать, если дядина ядерка уже стоит под носом у муйла, всего за 3 минуты подлета(имеется ввиду бомба). Я уже не говорю о ракете.
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09.05.2024 09:41 Відповісти
а ви не переймайтеся - все є надія і навіть ознаки,
шо ненормальний стане нормальним...
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09.05.2024 09:45 Відповісти
Хто саме з "нормальних дядей" у в'язниці і в якій країні?! Перелік в студію будь ласка!
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09.05.2024 09:44 Відповісти
Червінський...
посла в Британію назвати?
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09.05.2024 09:46 Відповісти
"Не буди лихо, допоки воно спить тихо", але прутін з московитами, зі своїми понтами, це забули….
Дякуємо Чехії, за допомогу та підтримку України! Вони не чекають мовчки, дивлячись, як злодій московський, убиває сусідів Українців !!
Слава Україні!
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09.05.2024 08:17 Відповісти
Це дійсно дивує, бо всякий раз, як я був в Празі, мене неприємно вражала кількість кацапів і толерантне ставлення до них місцевого населення.
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09.05.2024 08:37 Відповісти
Травень 2019 року, Прага, я є свідком того як якийсь неприглядного виду кацап чипляється до українських туристів, але майже миттєво отримує стусанів від двох чехів що на площі перед торгівельним центром у цей час розважали дітей великими мильними бульбашками а потім цього покидька ще й затримує поліція. Чи треба вважати це "толерантністю" до рашистів? Пригадую також екскурсію у один з чеських замків (на жаль назву зараз не згадаю) де екскурсовод розповідає про те що німці вважали чехів "штучним" народом і "штучною" вважали Чехію питаючи у українських туристів в присутності московитських (т.з. "роССійських") чи не бачать вони у цьому чогось схожого на ******* політику Кремля?! Тож чи каже це про те що чехі не знають як треба сприймати прихильників думок "руССкого миру"?! Отже я БАЧИВ що Ви "Onufri Zagloba", м'яко кажучи, не праві!
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09.05.2024 09:19 Відповісти
тей самий випадок, коли швидкість прискорює результат!
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09.05.2024 08:18 Відповісти
Он, як московське лайно, зашумувало у вигрібній ямі, гадять прямо під себе!!
І то не так, і там, не тут, і не вчасно, і довго….
Точна копія, дій Зеленського та приблуд95 з 2019 року!!
Співпадіння…. Чи за одними методиками ?
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09.05.2024 08:22 Відповісти
Оказывается разведка ***** не так была далека от истины когда заявляла что Украину можно захватить за три дня а Европу за неделю. Просто нужно было наступать не через Мариуполь а через Польшу и захватывать сначала Европу.
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09.05.2024 08:33 Відповісти
А за какие заказанные снаряды чехи прессингуют зебила, чтобы все же забрал, а то перепродадут кому-нить.
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09.05.2024 08:44 Відповісти
Дякуємо, друзі!
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09.05.2024 08:44 Відповісти
А коли до нашого війська надійдуть снаряди, закуплені Найвєлічайшим, ну тим, хто б мав це робити на протязі свого президентава.
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09.05.2024 08:51 Відповісти
Рашисти ******* про себе казати що вони "довго запрягають та швидко їдуть", але ця приказка швидше якраз не про них, а про країни Європи, бо ТАК ДОВГО ЗАПРЯГАЮТЬ, як виявилось на практиці, саме європейці. Сподіваюсь що й швидко їздити вони теж вміють!!!
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09.05.2024 09:07 Відповісти
Невже є ще такі, які в це вірять? Ці снаряди це морквина перед нашим носом. Як і Ф-16. Не буде ні першого ні другого. В крайньому випадку сунуть 1-2 тис. снарядів і 2-3 Ф-16. А крику про поставки буде до небес.
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09.05.2024 10:18 Відповісти
Будем чешские снаряды ждать, как ф16. Фуфло короче
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09.05.2024 11:23 Відповісти
 
 