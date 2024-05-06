Україна почала виробляти артилерійські боєприпаси, але їх не достатньо. Розраховуємо на постачання від партнерів, - Камишін
Попри те, що Україна поновила власне виробництво артилерійських боєприпасів, як і раніше розраховує постачання снарядів від країн-партнерів. Адже Сили оборони потребують величезний обсяг боєприпасів
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
"Ми почали виробляти артилерійські боєприпаси, але, як і по інших позиціях, їх ніколи не буде достатньо вироблятись в Україні. Скільки б ми не виробляли і як би ми не збільшували власні спроможності, ми будемо й далі залежати від постачання ззовні", - зауважив український урядовець.
Він зазначив, що у цій війні Україна потребує боєприпасів більше, ніж оборонні спроможності всіх країн вільного світу разом.
"Тому ми не говоримо зараз про забезпечення повної потреби наших Сил оборони – вона дуже велика. Ми говоримо про те, що ми стали вагомим внеском у таке (забезпечення) Сил оборони", - додав Камишін.
Він наголосив, що зараз українська оборона промисловість зіштовхнулась трьома складнощами. По-перше, це фінансування, по-друге – постійні обстріли і по-третє, в тому, що стосується виробництва артилерійських боєприпасів, - це глобальний дефіцит вибухових речовин та пороху.
Камишін підкреслив, що українська оборонна промисловість активно змінюється і стає іншою. Це є важливим елементом відкритості та транспарентності України у відносинах з європейськими партнерами та для того, щоб європейські кошти почали заходити в Україну для розвитку спроможностей української оборонної промисловості.
Нагадаємо, 6 травня у Брюселі відкрився Форум оборонної промисловості ЄС-Україна
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Боррель підтримав закупівлю країнами ЄС зброї для України в українського ОПК
2014
Про причини такого важкого рішення в ексклюзивному коментарі для Defense Express повідомив очільник ДАХК "Артем" Володимир Зімін. "На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаояд ОФ29 та РС-80. З першого кварталу 2021 року "Артем" вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 осіб. Працювати повний тиждень залишиться лише "ядро" з 500-600 фахівців. Вони будуть виконувати наявні контракти, в тому числі експортні, які ще тримають підприємство "на плаву", - сповістив Володимир Зімін. Як додав керівник підприємства, наразі існування ДАХК "Артем" проходить виключно завдяки іноземним замовленням. А роботи по постачанню "Вільхи" та "Нептуна" і досі знаходяться на етапі обговорення.
https://defence-ua.com/news/*************************************************************************************************************-2447.html ДАХК "Артем" отримала велике замовлення на ракети "Нептун" та РС-80, підприємство переходить на звичайний режим роботи
22 січня 2021
https://defence-ua.com/news/dohid_dahk_artem_maje_zrosti_na_220_u_pershomu_kvartali_2021_roku_prezident_kompaniji_volodimir_zimin-2662.html Дохід ДАХК "Артем" має зрости на 220% у першому кварталі 2021 року - Президент компанії Володимир Зімін
Дата вашої статті про ДАХК Артем - 22 січня 2021 р. І тут керівник Артема висловлює сподівання на поліпшення ситуації. А ось яка була реальна ситуація з виконанням ДОЗ (державного оборонного замовлення) станом на 22 квітня 2021 р.: "Чим воювати будемо?" - про черговий зрив оборонного замовлення. Оборонне замовлення у 2021 році від загрозою зриву, як і в минулому році, адже профільний комітет парламенту досі не отримав документ на свій розгляд. Про це сказав депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Є людина на прізвище Зеленський. Ця людина, відповідно до Конституції, є президентом, гарантом Конституції, гарантом територіальної цілісності, головою Ради національної безпеки і оборони і головнокомандувачем. Перерізання стрічок, "Велике будівництво", боротьба з бідністю та інші ласощі - все це не його, він може цим займатися у вільний від роботи час. У нього насправді є два функціонали - безпека і міжнародні відносини", - зауважив він.
"Можу просто сказати - державне оборонне замовлення 2020 року - зірване. Воно не виконане. На жаль, у подробиці вдаватися не можу, просто повірте мені на слово", - сказав політик.
"Що стосується ДОЗ на 2021 рік - підзаконні акти на 21-й рік досі повністю не написані, хоча мали бути написана ще торік. І це не дозволяє запроваджувати закон "Про оборонні закупівлі". Президент як голова РНБО погрожував відповідним міністерствам, але нічого не зроблено. Але навіть це не найгірше. Торік ДОЗ зайшов на погодження в профільний парламентський комітет, членом якого я є, в першій половині березня 2020 року, і вважалося, що це запізно. Тому що ДОЗ розписаний на 12 місяців, і кожен місяць має певний етап. І тільки після погодження нашого йде Кабмін, і тільки після цього Мінфін починає проплати, і щоб гроші ці потрапляли хоча б у квітні, а не в жовтні, як торік, - треба, щоб ДОЗ заходив раніше", - пояснив депутат.
На його думку, з такими темпами підготовки та виконання оборонного замовлення Україна до війни не готова.
"Зайшов до нас ДОЗ? Вже квітень 2021 року на дворі, а він ще не погоджений. Радбез позавчора, якщо не помиляюся, ще тільки погодив основні параметри. Процедура погодження ДОЗ триватиме ще довго. Війна завтра - чим воювати будемо?", - наголосив Рахманін.
https://www.5.ua/polityka/chym-voiuvaty-budemo-rakhmanin-pro-cherhovyi-zryv-oboronnoho-zamovlennia-241022.html
20 серпня 2021:
https://defence-ua.com/news/dahk_artem_dostrokovo_vikonala_zamovlennja_z_postachannja_nar_rs_80_zsu_video-4562.html ДАХК "Артем" достроково виконала замовлення з постачання НАР РС-80 ЗСУ
У 2020 році Збройні сили України вперше замовили й https://defence-ua.com/news/zs_ukrajini_dostrokovo_otrimajut_partiju_novih_raket_rs_80-1849.html отримали партію нових ракет (кілька сотень одиниць). Однак восени минулого року https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html стало відомо , що подальшого замовлення на ці вироби в ДОЗ-2021 незаплановано (як і деяких інших видів виробів держпідприємства), що ставило під загрозу повноцінну роботу компанії у цьому році.
Після проведення нових перемовин, підприємству вдалось досягти "https://defence-ua.com/news/minoboroni_ukrajini_na_2021rik_zbilshilo_udvichi_derzhavne_oboronne_zamovlennja_dlja_dahk_artem-2181.html повного порозуміння із Міністерством оборони України" й отримати https://defence-ua.com/news/*************************************************************************************************************-2447.html додаткове замовлення на некеровані авіаційні ракети РС-80, крилаті ракети (Р-360) для ракетного комплексу РК-360 МЦ "Нептун" та 300-мм кориговані реактивні снаряди Р-624М для комплексу "Вільха" на суму близько 900 млн грн.
17 червня 2021:
https://defence-ua.com/army_and_war/artem_perehodit_do_viprobuvan_pershih_ukrajinskih_155_mm_artilerijskih_snarjadiv-3982.html "Артем" переходить до випробувань перших українських 155-мм артилерійських снарядів
У створенні першого вітчизняного 155-мм снаряду ми рухаємось відповідно затверджених планів та графіків. На цьому тижні вже завершується спорядження корпусів снарядів дослідної партії, які найближчим часом будуть випробувані підривом..., - повідомив очільник ДАКХ "Артем".
То як, ситуація поліпшилась? Скільки часу ще можна тягнути цю ретроспективну зраду? Чого ти фіксуєшся на зраді, а не дивишся далі на розвиток ситуації? Вже ж 3 роки пройшло...
ЗЕ-оманські курви - вони такі. Ще у 2018 заборонили Порошенку закуповувати снаряди.
ЗЕ-оманські курви також зруйнували всі склади з ************. Вони ж заборонили випускати танки. І вони ж змусили у 2017-2018 звільнитися 50% л/с ЗСУ.
Закрыли бы хотя бы этот дефицит.
Чому досі немає можливості вирощування КОНОПЕЛЬ БЕЗ НАРКОТИ???
А Є МЕДИЧНІ КОНОПЛІ ТОБТО КАНАБІС???
Коноплі це ще краще ніж бавовна для ПОРОХУ!!!
Але щоб вирощувати треба дозвіл МВС, та ще х.. зна скільки різної фігні
Але факт в тому що навіть ЄС і американці (останні менше) у намаганні збільшити виробництво снарядів стали залежні від китайської сировини. Про це вони самі пишуть.
А що там з "мільйоном " дронів..?!
До кінця року побачимо...?!
Чи грошей "не вистачає"...?!!
З таким оборонпромом що неможе навіть снаряд чи бомбу зробити люди закінчаться швидко.