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Україна почала виробляти артилерійські боєприпаси, але їх не достатньо. Розраховуємо на постачання від партнерів, - Камишін

Виробництво 155-мм боєприпасів

Попри те, що Україна поновила власне виробництво артилерійських боєприпасів, як і раніше розраховує постачання снарядів від країн-партнерів. Адже Сили оборони потребують величезний обсяг боєприпасів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Ми почали виробляти артилерійські боєприпаси, але, як і по інших позиціях, їх ніколи не буде достатньо вироблятись в Україні. Скільки б ми не виробляли і як би ми не збільшували власні спроможності, ми будемо й далі залежати від постачання ззовні", - зауважив український урядовець.

Він зазначив, що у цій війні Україна потребує боєприпасів більше, ніж оборонні спроможності всіх країн вільного світу разом.

"Тому ми не говоримо зараз про забезпечення повної потреби наших Сил оборони – вона дуже велика. Ми говоримо про те, що ми стали вагомим внеском у таке (забезпечення) Сил оборони", - додав Камишін.

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Він наголосив, що зараз українська оборона промисловість зіштовхнулась трьома складнощами.  По-перше, це фінансування, по-друге – постійні обстріли і по-третє, в тому, що стосується виробництва артилерійських боєприпасів, - це глобальний дефіцит вибухових речовин та пороху. 

Камишін підкреслив, що українська оборонна промисловість активно змінюється і стає іншою. Це є важливим елементом відкритості та транспарентності України у відносинах з європейськими партнерами та для того, щоб європейські кошти почали заходити в Україну для розвитку спроможностей української оборонної промисловості.

Нагадаємо,  6 травня у Брюселі відкрився Форум оборонної промисловості ЄС-Україна

Автор: 

боєприпаси (2263) виробництво (1617) Камишін Олександр (163)


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Топ коментарі
+9
Нова лінія для виробництва снарядів була відкрита восени 2018. Чому досі вона не виробляла **********, грьобані ви ЗЕ-оманські курви??? П"ять років не виробляти власні снаряди, при наявності власної виробничої лінії... А тепер знов та сама пісенька "плахой запад дай"! "плахой запад нє дайот"! Хитродупі підмоскальські виродки, скільки ж українських життів вже на вас через ваш саботаж ???... Сотні тисяч!!!
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06.05.2024 11:42
+4
США з її 25% від світового ВВП не можуть забезпечити. А УКраїні з2014 по 2019 рік якось руки не доходили, а потім в очі одному херу мриєв другий хрін заглянути.
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06.05.2024 11:33
+4
Дефіцит пороху!!!
Чому досі немає можливості вирощування КОНОПЕЛЬ БЕЗ НАРКОТИ???
А Є МЕДИЧНІ КОНОПЛІ ТОБТО КАНАБІС???
Коноплі це ще краще ніж бавовна для ПОРОХУ!!!
Але щоб вирощувати треба дозвіл МВС, та ще х.. зна скільки різної фігні
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06.05.2024 11:50
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Чого не вистачає?
Чугунію?
Чи тротілію? 👿
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06.05.2024 11:33 Відповісти
Дві країни Заходу погодились профінансувати виробництво зброї в Україні
Боррель підтримав закупівлю країнами ЄС зброї для України в українського ОПК
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06.05.2024 11:58 Відповісти
андрій барісич не дозволяє да і патрушєв не одобрить таке
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06.05.2024 12:08 Відповісти
США з її 25% від світового ВВП не можуть забезпечити. А УКраїні з2014 по 2019 рік якось руки не доходили, а потім в очі одному херу мриєв другий хрін заглянути.
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06.05.2024 11:33 Відповісти
І саме з 2014...
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06.05.2024 11:49 Відповісти
Ви не з 2014 почніть...а з 2019...коли почали згортати всі оборонні та військові програми ...скорочувати літний чклад,Аеророзвідку,зупиняти Павлоградський Хімічний і припинили випуск САУ Богдана та ракет Нептунів...!
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06.05.2024 12:20 Відповісти
Саме з 2014 - бо тоді війна розпочалась !
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06.05.2024 12:33 Відповісти
"Ми побудуємо новий патронний завод ***********, ми в Харкові відновимо будівництво "Оплотів""

2014
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06.05.2024 14:05 Відповісти
Та де ті снаряди - на передку вже гармати зачохлюють - нєхрен чим стріляти
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06.05.2024 11:33 Відповісти
Новина для дибілів чи як? Вже писали що виготовляємо і тут знову, якесь дежавю.
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06.05.2024 11:38 Відповісти
Це ще шо за стратєг вєлікій і мудрий?
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06.05.2024 11:39 Відповісти
Нова лінія для виробництва снарядів була відкрита восени 2018. Чому досі вона не виробляла **********, грьобані ви ЗЕ-оманські курви??? П"ять років не виробляти власні снаряди, при наявності власної виробничої лінії... А тепер знов та сама пісенька "плахой запад дай"! "плахой запад нє дайот"! Хитродупі підмоскальські виродки, скільки ж українських життів вже на вас через ваш саботаж ???... Сотні тисяч!!!
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06.05.2024 11:42 Відповісти
Яка "лінія"? Звідки інфа? І що таке "лінія"? Це як СТО у гаражі? Продуктивність "лінії" яка? 100 снарядів/міс? Ціна яка? "Європа" х 2?
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06.05.2024 12:30 Відповісти
на таких горлопанах-нєпанімашках-какіхразніціа ота ЗЕлена офісна гиидота, яку ви наобирали, й тримається... замість того, щоб узнати чому ця лінія з 2019 припинила виготовляти снаряди, ви, зелені олєні, виправдовуєте якоюсь маячнею 5-річний саботаж у власному виробництві снарядів та верещите "запад дай снаряди!"... ви ж не Шольца з Макроном собі в преЗЕденти обирали, а ватного скомороха, але до нього у вас жодних питань... І спеціально для кварталопітеков - виробництво власної зброї це не лише незалежність від поставок з-за кордону, це й робочі місця й податки в бюджет, але вам же по "ЗЕ-шмарафонам" цього не розказують, бо то нєпрікольно ...
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06.05.2024 14:16 Відповісти
https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajina-shchomisjatsja-vihotovljaje-desjatki-tisjach-snarjadiv-doslidzhennja-945870.html Україна щомісяця виготовляє десятки тисяч снарядів
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07.05.2024 18:09 Відповісти
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає. https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html ДАХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонром", переходить на одноденний робочий тиждень. Це підприємство є одним з ключових виробників снарядів та ракетного озброєння України та бере участь у серійному виробництві таких високоточних систем, як "Нептун" та "Вільха".
Про причини такого важкого рішення в ексклюзивному коментарі для Defense Express повідомив очільник ДАХК "Артем" Володимир Зімін. "На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаояд ОФ29 та РС-80. З першого кварталу 2021 року "Артем" вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 осіб. Працювати повний тиждень залишиться лише "ядро" з 500-600 фахівців. Вони будуть виконувати наявні контракти, в тому числі експортні, які ще тримають підприємство "на плаву", - сповістив Володимир Зімін. Як додав керівник підприємства, наразі існування ДАХК "Артем" проходить виключно завдяки іноземним замовленням. А роботи по постачанню "Вільхи" та "Нептуна" і досі знаходяться на етапі обговорення.
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07.05.2024 18:34 Відповісти
28 грудня 2020 - пройшов місяць:
https://defence-ua.com/news/*************************************************************************************************************-2447.html ДАХК "Артем" отримала велике замовлення на ракети "Нептун" та РС-80, підприємство переходить на звичайний режим роботи
22 січня 2021
https://defence-ua.com/news/dohid_dahk_artem_maje_zrosti_na_220_u_pershomu_kvartali_2021_roku_prezident_kompaniji_volodimir_zimin-2662.html Дохід ДАХК "Артем" має зрости на 220% у першому кварталі 2021 року - Президент компанії Володимир Зімін
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07.05.2024 20:16 Відповісти
Може вам досі не відомо, але ДОЗ у 2020 та у 2021 роки було зірвано. Розумію, що на ЗЕ-шмарафонах вам про таке не кажуть... Читайте уважно те, що самі ж і постите і уважно дивіться на дати.
Дата вашої статті про ДАХК Артем - 22 січня 2021 р. І тут керівник Артема висловлює сподівання на поліпшення ситуації. А ось яка була реальна ситуація з виконанням ДОЗ (державного оборонного замовлення) станом на 22 квітня 2021 р.: "Чим воювати будемо?" - про черговий зрив оборонного замовлення. Оборонне замовлення у 2021 році від загрозою зриву, як і в минулому році, адже профільний комітет парламенту досі не отримав документ на свій розгляд. Про це сказав депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Є людина на прізвище Зеленський. Ця людина, відповідно до Конституції, є президентом, гарантом Конституції, гарантом територіальної цілісності, головою Ради національної безпеки і оборони і головнокомандувачем. Перерізання стрічок, "Велике будівництво", боротьба з бідністю та інші ласощі - все це не його, він може цим займатися у вільний від роботи час. У нього насправді є два функціонали - безпека і міжнародні відносини", - зауважив він.

"Можу просто сказати - державне оборонне замовлення 2020 року - зірване. Воно не виконане. На жаль, у подробиці вдаватися не можу, просто повірте мені на слово", - сказав політик.

"Що стосується ДОЗ на 2021 рік - підзаконні акти на 21-й рік досі повністю не написані, хоча мали бути написана ще торік. І це не дозволяє запроваджувати закон "Про оборонні закупівлі". Президент як голова РНБО погрожував відповідним міністерствам, але нічого не зроблено. Але навіть це не найгірше. Торік ДОЗ зайшов на погодження в профільний парламентський комітет, членом якого я є, в першій половині березня 2020 року, і вважалося, що це запізно. Тому що ДОЗ розписаний на 12 місяців, і кожен місяць має певний етап. І тільки після погодження нашого йде Кабмін, і тільки після цього Мінфін починає проплати, і щоб гроші ці потрапляли хоча б у квітні, а не в жовтні, як торік, - треба, щоб ДОЗ заходив раніше", - пояснив депутат.

На його думку, з такими темпами підготовки та виконання оборонного замовлення Україна до війни не готова.

"Зайшов до нас ДОЗ? Вже квітень 2021 року на дворі, а він ще не погоджений. Радбез позавчора, якщо не помиляюся, ще тільки погодив основні параметри. Процедура погодження ДОЗ триватиме ще довго. Війна завтра - чим воювати будемо?", - наголосив Рахманін.
https://www.5.ua/polityka/chym-voiuvaty-budemo-rakhmanin-pro-cherhovyi-zryv-oboronnoho-zamovlennia-241022.html
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07.05.2024 20:38 Відповісти
Зрада моя зрадонька... Читаємо далі... (Обережно! Такого не скажуть на 5-му каналі!)
20 серпня 2021:
https://defence-ua.com/news/dahk_artem_dostrokovo_vikonala_zamovlennja_z_postachannja_nar_rs_80_zsu_video-4562.html ДАХК "Артем" достроково виконала замовлення з постачання НАР РС-80 ЗСУ
У 2020 році Збройні сили України вперше замовили й https://defence-ua.com/news/zs_ukrajini_dostrokovo_otrimajut_partiju_novih_raket_rs_80-1849.html отримали партію нових ракет (кілька сотень одиниць). Однак восени минулого року https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html стало відомо , що подальшого замовлення на ці вироби в ДОЗ-2021 незаплановано (як і деяких інших видів виробів держпідприємства), що ставило під загрозу повноцінну роботу компанії у цьому році.
Після проведення нових перемовин, підприємству вдалось досягти "https://defence-ua.com/news/minoboroni_ukrajini_na_2021rik_zbilshilo_udvichi_derzhavne_oboronne_zamovlennja_dlja_dahk_artem-2181.html повного порозуміння із Міністерством оборони України" й отримати https://defence-ua.com/news/*************************************************************************************************************-2447.html додаткове замовлення на некеровані авіаційні ракети РС-80, крилаті ракети (Р-360) для ракетного комплексу РК-360 МЦ "Нептун" та 300-мм кориговані реактивні снаряди Р-624М для комплексу "Вільха" на суму близько 900 млн грн.
17 червня 2021:
https://defence-ua.com/army_and_war/artem_perehodit_do_viprobuvan_pershih_ukrajinskih_155_mm_artilerijskih_snarjadiv-3982.html "Артем" переходить до випробувань перших українських 155-мм артилерійських снарядів
У створенні першого вітчизняного 155-мм снаряду ми рухаємось відповідно затверджених планів та графіків. На цьому тижні вже завершується спорядження корпусів снарядів дослідної партії, які найближчим часом будуть випробувані підривом..., - повідомив очільник ДАКХ "Артем".

То як, ситуація поліпшилась? Скільки часу ще можна тягнути цю ретроспективну зраду? Чого ти фіксуєшся на зраді, а не дивишся далі на розвиток ситуації? Вже ж 3 роки пройшло...
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08.05.2024 12:16 Відповісти
"9 серпня 2018 року, на заводі ДАХК "Артем" у Києві тодішній президент Петро Порошенко урочисто відкрив виробничу лінію з виготовлення артилерійських снарядів 152-мм калібру. Втім, протягом року завод не отримував замовлень, а останні ********** випустили ще в серпні 2018-го і їх було лише 80 штук."

ЗЕ-оманські курви - вони такі. Ще у 2018 заборонили Порошенку закуповувати снаряди.
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06.05.2024 14:09 Відповісти
Порошенко з травня 2019 вже не президент, чи ви не в курсє??? Чи у зелєбобіков Порошенко й надалі відповідає за всі злочини, які з 2019 по сьогодні наробив ваш обранець - зе-лідОр??? Чому у вас не виникає жодних запитань - якобо біса з травня 2019 аж по травень 2024 ця лінія не виготовляла снаряди, а лише зараз розпочалося виробництво??? І хто за це відповідає??? Може Порошенко, Шольц, Макрон чи Байден???
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06.05.2024 14:27 Відповісти
Спробуйте не тільки прочитати, а й зрозуміти, що саме написано.
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07.05.2024 10:01 Відповісти
Упоротим марно розповідати про те, що ніяких "ліній з виробництва снарядів" не буває. Буває завод із виробництва ***********. А "лінії" бувають щоб їх "урочисто відкривати" і годувати гарними картинками свою паству.
ЗЕ-оманські курви також зруйнували всі склади з ************. Вони ж заборонили випускати танки. І вони ж змусили у 2017-2018 звільнитися 50% л/с ЗСУ.
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06.05.2024 15:26 Відповісти
Сосредоточились бы на минометных минах всех калибров... там и взрывчатки поменьше надо и делать их проще...
Закрыли бы хотя бы этот дефицит.
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06.05.2024 11:44 Відповісти
Це анекдот чи як?
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06.05.2024 11:46 Відповісти
Дефіцит пороху!!!
Чому досі немає можливості вирощування КОНОПЕЛЬ БЕЗ НАРКОТИ???
А Є МЕДИЧНІ КОНОПЛІ ТОБТО КАНАБІС???
Коноплі це ще краще ніж бавовна для ПОРОХУ!!!
Але щоб вирощувати треба дозвіл МВС, та ще х.. зна скільки різної фігні
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06.05.2024 11:50 Відповісти
Це майже як в расеї " я упала с самасвала тармазила галавой"одна хуцпа...
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06.05.2024 11:53 Відповісти
Вже вкотре він говорить одне й теж саме.

Але факт в тому що навіть ЄС і американці (останні менше) у намаганні збільшити виробництво снарядів стали залежні від китайської сировини. Про це вони самі пишуть.
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06.05.2024 12:15 Відповісти
Зато прийнято закон про марихуану...це на часі..
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06.05.2024 16:00 Відповісти
Не пройшло і двох років- і ось нарешті "бадьорий" звіт...!)
А що там з "мільйоном " дронів..?!
До кінця року побачимо...?!
Чи грошей "не вистачає"...?!!
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06.05.2024 12:16 Відповісти
Відновлено!А хто ж зупинив виробництво?
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06.05.2024 12:40 Відповісти
Чергова локшина по колу...
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06.05.2024 12:53 Відповісти
Одні відмазки власної профнепридатності. Московитам з 0,8% світового ВВП якось вистачає снарядів, бомб і ракет.
З таким оборонпромом що неможе навіть снаряд чи бомбу зробити люди закінчаться швидко.

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06.05.2024 12:56 Відповісти
 
 