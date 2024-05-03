Конгрес США удвічі збільшив витрати на виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів
Конгрес США удвічі подвоїв фінансування на закупівлі та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів задля того, щоб збільшити запаси, виснажені поставками в Україну та Ізраїль. Загалом на виробництво боєприпасів виділено близько 6 млрд доларів.
Про це повідомив головний закупівельник зброї для армії США Даг Буш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Зазначається, що попит на 155-міліметрові снаряди різко зріс після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Через постачання цих боєприпасів Києву, запаси союзників для власної оборони скоротилися.
За словами Буша, замість суми 3,1 мільярд доларів, яку попросили спочатку, Конгрес виділив близько 6 мільярдів.
"За моїми підрахунками, у доповненні ми запросили близько 3,1 млрд доларів на виробництво 155 одиниць продукції та збільшення виробництва. Схоже, ми отримали 6 мільярдів доларів. Так що це, я думаю, вотум довіри, оскільки ми рухаємося до 100 тисяч снарядів на місяць", - сказав він.
Зазначається, що армія США включила 3,1 млрд доларів на закупівлю артилерійських снарядів і розширення виробництва в нещодавно підписаний законопроєкт про додаткові витрати в розмірі 95 млрд доларів.
Буш додав, що США планують збільшити щомісячний обсяг виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів до 100 тисяч одиниць боєприпасів до літа 2025 року.
Зростання виробництва снарядів у США
Раніше заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус заявив, що в американській армії розраховують на зростання виробництва 155-мм артилерійських снарядів після схвалення $61 млрд допомоги Україні.
За його словами, до наступного літа США досягнуть виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 000 одиниць щомісяця або 1,2 млн одиниць на рік. Про що також заявив і вищезгаданий головний закупівельник зброї для армії США Даг Буш.
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