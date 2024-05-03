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Новини Війна
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Конгрес США удвічі збільшив витрати на виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів

Конгрес США удвічі збільшив витрати на виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів

Конгрес США удвічі подвоїв фінансування на закупівлі та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів задля того, щоб збільшити запаси, виснажені поставками в Україну та Ізраїль. Загалом на виробництво боєприпасів виділено близько 6 млрд доларів.

Про це повідомив головний закупівельник зброї для армії США Даг Буш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Зазначається, що попит на 155-міліметрові снаряди різко зріс після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Через постачання цих боєприпасів Києву, запаси союзників для власної оборони скоротилися.

За словами Буша, замість суми 3,1 мільярд доларів, яку попросили спочатку, Конгрес виділив близько 6 мільярдів.

"За моїми підрахунками, у доповненні ми запросили близько 3,1 млрд доларів на виробництво 155 одиниць продукції та збільшення виробництва. Схоже, ми отримали 6 мільярдів доларів. Так що це, я думаю, вотум довіри, оскільки ми рухаємося до 100 тисяч снарядів на місяць", - сказав він.

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Зазначається, що армія США включила 3,1 млрд доларів на закупівлю артилерійських снарядів і розширення виробництва в нещодавно підписаний законопроєкт про додаткові витрати в розмірі 95 млрд доларів.

Буш додав, що США планують збільшити щомісячний обсяг виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів до 100 тисяч одиниць боєприпасів до літа 2025 року.

Зростання виробництва снарядів у США

Раніше заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус заявив, що в американській армії розраховують на зростання виробництва 155-мм артилерійських снарядів після схвалення $61 млрд допомоги Україні.

За його словами, до наступного літа США досягнуть виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 000 одиниць щомісяця або 1,2 млн одиниць на рік. Про що також заявив і вищезгаданий головний закупівельник зброї для армії США Даг Буш.

Читайте також: ЗСУ потрібні боєприпаси калібрів 105 та 155 мм, щоб зупинити росіян, - Міноборони

Автор: 

боєприпаси (2262) Конгрес США (1223) США (22525)


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Топ коментарі
+6
Проблема берліну втому що забагато победітелей в німеччині. Як тільки почнуть від них позбавлятись то і заводи перестануть палати.
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03.05.2024 15:33
+3
Україні потрібно 200 тисяч на місяць так що продовжуйте нарощувати виробництво і бажано біля українського кордону щоб з конвейера і на фронт.
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03.05.2024 15:35
+2
Русня не буде спокійно спостерігати за тим, як Європа озброюється та озброює Україну.
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03.05.2024 15:33
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У Берліні палає металургійний завод, який виготовляє ППО «IRIS-T» та *********** до них, - Bild.
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03.05.2024 15:26 Відповісти
Русня не буде спокійно спостерігати за тим, як Європа озброюється та озброює Україну.
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03.05.2024 15:33 Відповісти
Проблема берліну втому що забагато победітелей в німеччині. Як тільки почнуть від них позбавлятись то і заводи перестануть палати.
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03.05.2024 15:33 Відповісти
Рядовий побєдітєль такого не зробить. Руки криві, та й засцить.
Тут шпілі-вілі працювали.
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03.05.2024 16:20 Відповісти
Европейцы до сих пор выдают турвизы кацапне и те через эрдоганию просачиваются в ЕС.
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03.05.2024 16:49 Відповісти
Каналами вже понеслась інформація, першоджерело якої - руЗМІ, що нібито палає самий завод з виробництва IRIS-T. Це не так.

Пожежа - на металургійному заводі, що займається виробництвом та пресуванням різних речей з латуні.

Компанія «Diehl» має понад 10 заводів на території Німеччини, і ті, що працюють на «сферу оборони» знаходяться у інших частинах країни
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03.05.2024 16:47 Відповісти
https://www.bild.de/regional/berlin/feuerwehr-warnt-riesen-rauchwolke-*****-berlin-feuer-in-metall-firma-6634ba27c3c1b82723673739
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03.05.2024 16:51 Відповісти
А треба б в мінімум в 10 разів!!!!
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03.05.2024 15:31 Відповісти
то нам треба. Штатам не так сильно треба, в них же океан...
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03.05.2024 17:21 Відповісти
Україні потрібно 200 тисяч на місяць так що продовжуйте нарощувати виробництво і бажано біля українського кордону щоб з конвейера і на фронт.
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03.05.2024 15:35 Відповісти
Райнметалл так и хотел, но шота идея построить завод в Украине за 4-6 месяцев затухла, видимо опа своим безразличием задавила эту инициативу на корню.
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03.05.2024 16:55 Відповісти
Здається, Конгрес почав потихеньку прокидатися.
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03.05.2024 15:50 Відповісти
тобто кожен снаряд для України подорожчав вдвічі
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03.05.2024 16:43 Відповісти
в пятьдесят восемь раз...
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03.05.2024 16:48 Відповісти
Схерали таки выводы?
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03.05.2024 17:09 Відповісти
евгению коваленко эта цифра будет приятней...\могу ему написать - в 100500 раз...)\
а что ты подумал...?)
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03.05.2024 17:20 Відповісти
Подумал? Почем килограмм бредятины)
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03.05.2024 17:27 Відповісти
по 38 попугаев и одно крылышко - цена действительна до конца дня...!
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03.05.2024 17:52 Відповісти
Потом будишь говорить, шо не живадеришь? Нах крылья обрывать?
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03.05.2024 18:11 Відповісти
 
 