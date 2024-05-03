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Новости Война
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Конгресс США вдвое увеличил затраты на производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов

Конгрес США удвічі збільшив витрати на виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів

Конгресс США вдвое удвоил финансирование на закупки и производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для того, чтобы увеличить запасы, истощенные поставками в Украину и Израиль. Всего на производство боеприпасов выделено около 6 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что спрос на 155-миллиметровые снаряды резко возрос после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Из-за поставок этих боеприпасов Киеву, запасы союзников для собственной обороны сократились.

По словам главного закупщика оружия для армии США Дага Буша, вместо суммы 3,1 миллиард долларов, которую попросили изначально, Конгресс выделил около 6 миллиардов.

"По моим подсчетам, в дополнении мы запросили около 3,1 млрд долларов на производство 155 единиц продукции и увеличение производства. Похоже, мы получили 6 миллиардов долларов. Так что это, я думаю, вотум доверия, поскольку мы движемся к 100 тысячам снарядов в месяц", - сказал Буш.

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Отмечается, что армия США включила 3,1 млрд долларов на закупку артиллерийских снарядов и расширение производства в недавно подписанный законопроект о дополнительных расходах в размере 95 млрд долларов.

Даг Буш добавил, что США планируют увеличить ежемесячный объем производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч единиц боеприпасов к лету 2025 года.

Рост производства снарядов в США

Ранее заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джеймс Мингус заявил, что в американской армии рассчитывают на рост производства 155-мм артиллерийских снарядов после одобрения $61 млрд помощи Украине.

По его словам, к следующему лету США достигнут производства 155-мм артиллерийских боеприпасов в 100 000 единиц ежемесячно или 1,2 млн единиц в год. О чем также заявил и вышеупомянутый главный закупщик оружия для армии США Даг Буш.

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Автор: 

боеприпасы (2330) Конгресс США (1229) США (26422)


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Топ комментарии
+6
Проблема берліну втому що забагато победітелей в німеччині. Як тільки почнуть від них позбавлятись то і заводи перестануть палати.
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03.05.2024 15:33
+3
Україні потрібно 200 тисяч на місяць так що продовжуйте нарощувати виробництво і бажано біля українського кордону щоб з конвейера і на фронт.
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03.05.2024 15:35
+2
Русня не буде спокійно спостерігати за тим, як Європа озброюється та озброює Україну.
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03.05.2024 15:33
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У Берліні палає металургійний завод, який виготовляє ППО «IRIS-T» та *********** до них, - Bild.
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03.05.2024 15:26 Ответить
Русня не буде спокійно спостерігати за тим, як Європа озброюється та озброює Україну.
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03.05.2024 15:33 Ответить
Проблема берліну втому що забагато победітелей в німеччині. Як тільки почнуть від них позбавлятись то і заводи перестануть палати.
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03.05.2024 15:33 Ответить
Рядовий побєдітєль такого не зробить. Руки криві, та й засцить.
Тут шпілі-вілі працювали.
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03.05.2024 16:20 Ответить
Европейцы до сих пор выдают турвизы кацапне и те через эрдоганию просачиваются в ЕС.
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03.05.2024 16:49 Ответить
Каналами вже понеслась інформація, першоджерело якої - руЗМІ, що нібито палає самий завод з виробництва IRIS-T. Це не так.

Пожежа - на металургійному заводі, що займається виробництвом та пресуванням різних речей з латуні.

Компанія «Diehl» має понад 10 заводів на території Німеччини, і ті, що працюють на «сферу оборони» знаходяться у інших частинах країни
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03.05.2024 16:47 Ответить
https://www.bild.de/regional/berlin/feuerwehr-warnt-riesen-rauchwolke-*****-berlin-feuer-in-metall-firma-6634ba27c3c1b82723673739
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03.05.2024 16:51 Ответить
А треба б в мінімум в 10 разів!!!!
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03.05.2024 15:31 Ответить
то нам треба. Штатам не так сильно треба, в них же океан...
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03.05.2024 17:21 Ответить
Україні потрібно 200 тисяч на місяць так що продовжуйте нарощувати виробництво і бажано біля українського кордону щоб з конвейера і на фронт.
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03.05.2024 15:35 Ответить
Райнметалл так и хотел, но шота идея построить завод в Украине за 4-6 месяцев затухла, видимо опа своим безразличием задавила эту инициативу на корню.
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03.05.2024 16:55 Ответить
Здається, Конгрес почав потихеньку прокидатися.
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03.05.2024 15:50 Ответить
тобто кожен снаряд для України подорожчав вдвічі
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03.05.2024 16:43 Ответить
в пятьдесят восемь раз...
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03.05.2024 16:48 Ответить
Схерали таки выводы?
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03.05.2024 17:09 Ответить
евгению коваленко эта цифра будет приятней...\могу ему написать - в 100500 раз...)\
а что ты подумал...?)
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03.05.2024 17:20 Ответить
Подумал? Почем килограмм бредятины)
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03.05.2024 17:27 Ответить
по 38 попугаев и одно крылышко - цена действительна до конца дня...!
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03.05.2024 17:52 Ответить
Потом будишь говорить, шо не живадеришь? Нах крылья обрывать?
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03.05.2024 18:11 Ответить
 
 