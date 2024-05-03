Конгресс США вдвое увеличил затраты на производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов

Конгресс США вдвое удвоил финансирование на закупки и производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для того, чтобы увеличить запасы, истощенные поставками в Украину и Израиль. Всего на производство боеприпасов выделено около 6 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что спрос на 155-миллиметровые снаряды резко возрос после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Из-за поставок этих боеприпасов Киеву, запасы союзников для собственной обороны сократились.

По словам главного закупщика оружия для армии США Дага Буша, вместо суммы 3,1 миллиард долларов, которую попросили изначально, Конгресс выделил около 6 миллиардов.

"По моим подсчетам, в дополнении мы запросили около 3,1 млрд долларов на производство 155 единиц продукции и увеличение производства. Похоже, мы получили 6 миллиардов долларов. Так что это, я думаю, вотум доверия, поскольку мы движемся к 100 тысячам снарядов в месяц", - сказал Буш.

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Отмечается, что армия США включила 3,1 млрд долларов на закупку артиллерийских снарядов и расширение производства в недавно подписанный законопроект о дополнительных расходах в размере 95 млрд долларов.

Даг Буш добавил, что США планируют увеличить ежемесячный объем производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч единиц боеприпасов к лету 2025 года.

Рост производства снарядов в США

Ранее заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джеймс Мингус заявил, что в американской армии рассчитывают на рост производства 155-мм артиллерийских снарядов после одобрения $61 млрд помощи Украине.

По его словам, к следующему лету США достигнут производства 155-мм артиллерийских боеприпасов в 100 000 единиц ежемесячно или 1,2 млн единиц в год. О чем также заявил и вышеупомянутый главный закупщик оружия для армии США Даг Буш.

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