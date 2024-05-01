В Конгрессе США призвали передать Украине больше кассетных бомб: "У нас есть излишки, которые необходимо уничтожить"
Во время слушаний в Палате представителей США конгрессмен-республиканец Джо Уилсон призвал передать Украине больше кассетных бомб. Он заявил, что это надо сделать как можно скорее.
Об этом пишут "Буквы", передает Цензор.НЕТ.
Конгрессмен отметил, что США имеют излишки кассетных бомб. По его словам, предоставление их Украине станет отличным способом для США избавиться от них и одновременно это поддержит Вооруженные Силы Украины.
"Я надеюсь, что кассетные бомбы будут предоставлены Украине как можно скорее. У нас есть излишки, которые необходимо уничтожить. Я знаю способ, как уничтожить их - отправить их народу Украины", - заявил американский политик.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что украинцы используют кассетные боеприпасы на поле боя ответственно, отслеживая локации снарядов.
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Оманщина, вона не за Українну!
Но все таки именно республиканская партия
- лендлиз и санкции в январе 2022
- летом 2023 - продлить лендлиз на 2024
- передать ракеты атакамс - наверное 1.5 года требует
- план победы Украины от республиканцев
- помощь Украине справились за 2 месяца после Сената, разделив законы и внеся дополнения:
разработать план победы Украины,
дать ракеты атакамс
закон "мир через силу в 21 веке", где один из разделов "процветание и восстановление Украины"
- возобновить лендлиз до 2026 года
принимаемые законы, должны быть лучше, чем "дайте денег" без плана, что делать...
например, требование разработать "план победы Украины" включает пункт, оценить какие вооружения, которые еще не дали, могут изменить поле боя.
т.к. сейчас, пресс-релизы утверждают, что только на военную помощь выделено 46млрд от США
Военной техники на эту сумму, поставляется мало в сравнении с новостями, когда другие страны, закупают за меньшие суммы в разы больше техники
Санкцїї спільно із демократами, замість лендлізу демократи надали безповоротню допомогу.
летом 2023 - продлить лендлиз на 2024
А толку, якщо лендлизом жодного разу ніхто не скористався, бо теж саме надавали безповоротньо.
передать ракеты атакамс - наверное 1.5 года требует
Хз хто там що вимагає, ракети атакамс передає адміністрація Байдена із Пентагоном.
план победы Украины от республиканцев
- помощь Украине справились за 2 месяца после Сената, разделив законы и внеся дополнения:
разработать план победы Украины,
дать ракеты атакамс
Гальмували два місяця, відпрацьовуючи москальский хабар. Ніякого плану так і не показали. Ракети атакамс дали так і не дочекавшись гальмівних республіканців.
Зараз видно, що санкції не працюють
Навіть вчора адміністрація дозволила росбанкам отримувати платежі за газ та нафту
По лендлізу було би значно більше.
Проте в Сенаті, підправили закон - скоротили термін дії до 1 жовтня 2023, та вилучили звітність президента.
Навіщо було скорочувати термін дії?
Адміністрація пояснила, що лендліз запрацює - як будуть проблеми з бюджетом.
Запрацював з осені 2023?
В Сенаті пояснили, що не будуть подовжувати дію лендлізу на прохання республіканців.
Тому що адміністрація має PDA.
Через пару тижнів, міноборони заявило "не комфортно" надавати PDA.
В законі такого терміну "не комфортно" не існує - просто вигадали
Таким чином півроку могли надавати лендліз - проте "обманули"
Атакамс https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text/enr вже в законі
навіть пояснення для чого
SEC. 505 (a) Transfer Of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.
Чому тоді цей закон правився та не голосувався в Сенаті 10.5 місяців?
З Placed on Calendar Senate (03/21/2023) до Engrossed Amendment Senate (02/13/2024)
Дя-ку-є-мо.
- затягують , а потім утилізують, але нам не подарують
- передадуть в стандартному пакеті допомоги (тобто зрублять грошей за хлам)