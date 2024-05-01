В Конгрессе США призвали передать Украине больше кассетных бомб: "У нас есть излишки, которые необходимо уничтожить"

Во время слушаний в Палате представителей США конгрессмен-республиканец Джо Уилсон призвал передать Украине больше кассетных бомб. Он заявил, что это надо сделать как можно скорее.

Об этом пишут "Буквы", передает Цензор.НЕТ.

Конгрессмен отметил, что США имеют излишки кассетных бомб. По его словам, предоставление их Украине станет отличным способом для США избавиться от них и одновременно это поддержит Вооруженные Силы Украины.

"Я надеюсь, что кассетные бомбы будут предоставлены Украине как можно скорее. У нас есть излишки, которые необходимо уничтожить. Я знаю способ, как уничтожить их - отправить их народу Украины", - заявил американский политик.

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Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что украинцы используют кассетные боеприпасы на поле боя ответственно, отслеживая локации снарядов.