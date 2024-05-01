РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8257 посетителей онлайн
Новости
9 259 59

Трамп: Постараюсь помочь Украине, но Европа также должна делать свою работу

трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах он "попытается" помочь Украине в борьбе с Россией. Однако он потребует от Европы таких же усилий.

Об этом он заявил в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, продолжит ли он военную и гуманитарную помощь Украине, Трамп ответил: "Я буду пытаться помочь Украине, но Европа также должна не отставать и делать свою работу".

По словам экс-президента США, Европа сейчас "не платит справедливую долю", чтобы помочь Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна увеличить размер помощи Украине до уровня США, - Трамп

Трамп также прокомментировал заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Он после встречи с Трампом в марте заявил, что тот не даст ни копейки Украине в случае переизбрания.

В ответ на это он уточнил, что не даст денег, если "Европа не начнет выравниваться".

"Европа должна заплатить. На нас сваливается гораздо больше, чем на европейские страны. Это очень несправедливо по отношению к нам", - добавил Трамп.

Читайте также: Зеленский о возможном избрании Трампа президентом США: "Надеюсь, что он не будет против Украины"

Автор: 

Европа (1833) помощь (7760) Трамп Дональд (5083)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
рыжую белку шатает от в стороны в стороны в зависимости от рейтингов.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:17
+12
Європа не наполягала на роззброєнні України у 90-ті. Це була ініціатива США та кацапії.
Рудий нехай мандрує за кораблем зі своїми примітивними маніпуляціями
показать весь комментарий
01.05.2024 09:20
+11
Для нього програш на виборах - це цугундер. От і викручується всіма можливими способами.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рыжую белку шатает от в стороны в стороны в зависимости от рейтингов.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:17 Ответить
Для нього програш на виборах - це цугундер. От і викручується всіма можливими способами.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:24 Ответить
до виборів він ще не таке заспіває
показать весь комментарий
01.05.2024 09:24 Ответить
Європа не наполягала на роззброєнні України у 90-ті. Це була ініціатива США та кацапії.
Рудий нехай мандрує за кораблем зі своїми примітивними маніпуляціями
показать весь комментарий
01.05.2024 09:20 Ответить
Будьте снисходительны к нему, ведь не может такая персона как Донни стремительно "переобуться" на лету от "ни цента" до "будем поддерживать". Избиратель, которому промывали мозги всякие "Фоксы и Карлсоны", такого не поймет.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:29 Ответить
та ладно. ізбіратєль донні навіть вухом не поведе. просто вони не хочуть, шоб демівські пропагандисти тикали в них пальцями і сміялися з перевзування в повітрі. як і будь-які авторитарії вони досить толерантно сприймають ненависть, обожнюють страх, але не терплять глуму.
показать весь комментарий
01.05.2024 10:42 Ответить
Не будем.
показать весь комментарий
01.05.2024 16:00 Ответить
Підписантом Будапештського меморандому є в тому числі Велика Британія. Це не Європа?
показать весь комментарий
01.05.2024 12:46 Ответить
Наче ні - вони вийшли з ЄС, і географічно вони теж не континент.
показать весь комментарий
01.05.2024 13:50 Ответить
Знайшовся намагатель-допомогатор.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:21 Ответить
Біполярка.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:21 Ответить
Трамп рівняє США з європейськими країнами, які, не зважаючи нв об'єднання в ЄС і НАТО, як показала новітня історія, "Сполученими штатами Європи" так і не стали.
Бо в кожної країни - свій его-інтерес і право вето.
От нехай в Америці запровадить право вето для кожноого штата на рішення федеральних органів, от тоді і рівняє.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:22 Ответить
Лучше наоборот, централизовать власть в Евросоюзе. А то каждая мразь вроде венгрии может гадить до бесконечности.
показать весь комментарий
01.05.2024 16:02 Ответить
Щось, таваріщ, я тєбє нє вєрю.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:23 Ответить
тоне людина... натовп вирішує, як краще допомогти (і чи допомагати взагалі)... кремезний юнак - чемпіон з плавання: а чому я? нехай інші теж щось роблять таке, як і я!... зачекаю, поки погодяться...
показать весь комментарий
01.05.2024 09:24 Ответить
Зроби Америку великою знову - здохни, курво!
показать весь комментарий
01.05.2024 09:25 Ответить
Гандон. Уже помог ---- полгода блокировал помощь, теперь фронт на грани обрушения.
Спасибо, больше не надо.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:25 Ответить
Факт
закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text/eas H.R.815 - Making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2024, and for other purposes ."
закінчили правити та проголосували в Сенаті в лютому 2024 (Engrossed Amendment Senate (02/13/2024))

Республіканська партія не має більшості в Сенаті
показать весь комментарий
01.05.2024 11:39 Ответить
Ай, дурак(ватный). Дурбыцал не помнит, шо именно США "оккупировала" Западную Европу, после 2МВ, чтобы довлеть там. А ща шо случилось? У дурака клепки не вистачае? Такие действия приведут к супер милитаризации Германии, с последующим маразмом возобновить 4-ый рейх. ЗЫ ... В какие такие созвездия попала наша Земля, шо как ни шлепер с нариком - то такой же дурбыцал Трамп?
показать весь комментарий
01.05.2024 09:26 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2024 09:32 Ответить
Свет мой зеркальце, скажи !
Я ль на свете всех лысее? Развращёнеей? Розовее ?
показать весь комментарий
01.05.2024 09:37 Ответить
зачєм ви дєдушкі

красівих любітє ...
показать весь комментарий
01.05.2024 09:41 Ответить
Він тільки шкоду робив, але повчає когось
показать весь комментарий
01.05.2024 09:34 Ответить
тут треба зрозуміти одну просту річ: трамп робить все, щоб не потрапити до в'язниці, а не потрапити туди він може тільки одним шляхом - ставши президентом. вся його риторика направлена саме на це, на Україну ж йому срати, як і на Америку зрештою також.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:35 Ответить
Путінскій пудель знову затявкал,як і шавка єрмака-безугла.Та кобила вже на шабаше у мусійчучки вже верещіть про то,що україну розділять між собою "відомі" геополітичні ігрокі.А перед цим мусійчучка 10 хвилин цітувала рос.пропагандонів і говорящих голов слово в слово.І це все проходило на любімом стадом каналі 1+1 з кварталом і ш...мі.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:41 Ответить
Влада знову змінилась. Трамп дуже хоче стати стариганом-президентом. А виборців треба заманювати ... обіцянками. Байден - 81. Америка старіє ?
показать весь комментарий
01.05.2024 10:12 Ответить
Американская баланда не очень. Хочется жрать от персонального повара.
показать весь комментарий
01.05.2024 10:24 Ответить
Ой як рижий брехливий перевертень заспівав перед виборами коли побачив що партія путіна в конгрессі просрала всі плани. Не верю я тебе Станиславский, не верю!
показать весь комментарий
01.05.2024 11:33 Ответить
Дивись, не зіпрій, бо допомагати Україні то є дуже важка робота.
показать весь комментарий
01.05.2024 11:40 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2024 11:57 Ответить
Благодетель ты наш. Не погуби!!!
показать весь комментарий
01.05.2024 12:48 Ответить
для начала яйца свои из тисков кремля вытащи, за свои похождения и "черный бизнес" в маЦковии в 80-90 года.....помощник....со второй шавкой орбаном...
показать весь комментарий
01.05.2024 13:19 Ответить
Та Європа й так робила свою роботу, поки ти блокував надання нам допомоги.
показать весь комментарий
01.05.2024 13:23 Ответить
Да куда этот чудила денется с американской ядерной подводной лодки. Пуйлу он глазки строил лишь чтоб он ему своей пропагандой не путался под копытами. До поры до времени ))
показать весь комментарий
01.05.2024 13:28 Ответить
Трамп в отличии от Зели глазки не строит, поэтому демократы идут на любые крайности пытаясь исключить его участие в выборах, Трамп это серьёзный человек, а не посредственный актёришка с языком до пупа.
показать весь комментарий
01.05.2024 14:05 Ответить
С оттягиванием республиканцами под эгидой Трампа помощи Украине в противостоянии нашествия восточной орде увидел весь мир.
показать весь комментарий
01.05.2024 15:35 Ответить
Бывших президентов не бывает. Бывают президенты и действующие президенты.
показать весь комментарий
01.05.2024 13:45 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2024 14:33 Ответить
За проголосований законопроект допомоги Україні треба дякувати особисто Трампу. Якби не його рішення, жодної допомоги Україна не отримала б до виборів президента США. Для республіканців підтримка закону про допомогу Україні становила серйозну проблему, оскільки виділення грошей Україні збільшувало бюджетний дефіцит США, при цьому не вирішуючи питання щодо південних кордонів. Проте для демократів відкриті кордони були взагалі не проблемою. Чотири місяці блокади будь-якої допомоги Україні адміністрацією Байдена - з 27 грудня 2023 року по 23 квітня 2024 року - показали весь ступінь цинізму Байдена та його оточення. Заради своїх політичних цілей, заради перемоги на виборах Байден був готовий придушити Україну та знищити власну країну, відкривши її для нелегалів. З'ясувалося, що Байден абсолютно байдужий не лише до життів українців, а й до американців, що він закінчений цинік і негідник. Але виявилося, що у США ще залишилися дорослі відповідальні люди. Це насамперед президент Трамп. Він зрозумів, що далі так далі продовжуватися не може, тому що Байден не піде ні на які поступки і не дасть закрити кордони США, тоді як ситуація в Україні та Ізраїлі без американської допомоги може кардинально погіршитися. Після обговорення ситуації з Джонсоном та іншими республіканцями вони вирішили ґрунтовно переробити пакет демократів, і замість одного законопроекту підготували п'ять. Потрібно було терміново допомогти Україні та Ізраїлю навіть ціною провалу законопроекту про кордони США. Питання про кордони може бути вирішене лише після перемоги Трампа на виборах. А поки що демократи досягли своєї мети, проваливши голосування щодо законопроекту про кордони США.
показать весь комментарий
01.05.2024 14:46 Ответить
Шо за сказка про белого бычка(ни очем). Придурок трамп эквилибрирует между креслом президента и местом на нарах. Увидел , шо его шантаж не прошел, насчет штатовских границ, дурак перестал препятствовать передаче оружия Украине. Дай бог , чтобы ему не видеть президентского кресла(из-за неба в клеточку).
показать весь комментарий
01.05.2024 15:19 Ответить
Республиканцы утверждают что за время правления Байдена в США незаконно проникли 15 миллионов латиносов, демократы говорят что всего восемь миллионов, восемь муликов это между прочим население Израиля. Не надо забывать что латиносы которые сейчас идут в США это не бедняки которые мечтают мыть машины и стричь газоны, эти пассажиры сразу вливаются в этнические банды, можешь ради интереса забить в поисковик "мара сальватруча", так сказать для общего развития и не забывай что этих банд большая куча и они заинтересованы в новых бойцах.
показать весь комментарий
01.05.2024 15:45 Ответить
Трампу, якщо він переможе, доведеться викидати це біосміття з країни. І всі захисники прав людини будуть волати, що він расист. Але йому доведеться чистити авгієві стайні після правління демократів.
показать весь комментарий
01.05.2024 16:25 Ответить
Восемь миллионов муслей на фоне 300 с фигом миллионов амеров скромно так смотрятся. Это питаРашке надо крепко думать имея на 145 питарашей 40 млн мусликов ))
В Израиле не 8 млн. Учи матчасть.
показать весь комментарий
01.05.2024 16:48 Ответить
Дай Бог, щоб Трамп став президентом США, інакше ти, дурнику, будеш кріпаком у расеї і кричатиме кримнаш по команді. Якщо переможе Байден, Америки не буде, і тоді України не буде.
показать весь комментарий
01.05.2024 16:16 Ответить
Ты себя поставь на место американцев, тогда тебе всё станет понятно. В Германии на этой неделе прошли демонстрации мусульман требующие объявить халифат, Меркель превед! Старая карга жопой думала когда заполоняла Германию игиловцами бегущих с востока и северной Африки.
показать весь комментарий
01.05.2024 16:27 Ответить
Щас дойчи им обьявят халифат пинком под задницу в аравии с отьемом гражданства ))))
показать весь комментарий
01.05.2024 16:46 Ответить
Твой Нетаньяху обещал за неделю порвать на тряпки хамас.))
показать весь комментарий
01.05.2024 17:17 Ответить
Наф-наф, геть в свои епеня, там будеш смердiти.
показать весь комментарий
01.05.2024 15:14 Ответить
"хахлов" и "маларосов" меньше всего волнует то, что себе там вражий отшметок намыслил. Это удел оккупанта - быть презираемым защитниками своей страны.
Так что шел бы ты ванек зюкать и вякать на пуйлососущие ресурсы, к своим рашистам zомбакам. Там ты найдешь полное понимание ))
показать весь комментарий
01.05.2024 15:37 Ответить
Узнал себя, маларос??
показать весь комментарий
01.05.2024 21:38 Ответить
"Між нами океан". Це все, що треба знати про тебе, Трамп.
Велич Америки коту під хвіст.
показать весь комментарий
01.05.2024 16:03 Ответить
А як ви хотіли? Щодня поливати брудом Трампа, Майка Джонсона, республіканців і щоб Америка вам мовчки допомагала? Спочатку прикусіть язика, а краще попросіть вибачення за хамство.
показать весь комментарий
01.05.2024 16:29 Ответить
Таке він каже про Європу, а не про Україну. Між Європою і ним, Трампом твоїм, океан. Второпав?
показать весь комментарий
01.05.2024 17:50 Ответить
Надеюсь его все же посадят, это был бы достойный финал рыжего клоуна. А там глядишь и до зелёного очередь дойдёт.
показать весь комментарий
01.05.2024 16:08 Ответить
Ну а следом Хантер Байден с Квасьневским и прочие совладельцы Бурисмы, или это другое?
показать весь комментарий
01.05.2024 21:32 Ответить
 
 