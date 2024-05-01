Трамп: Постараюсь помочь Украине, но Европа также должна делать свою работу

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах он "попытается" помочь Украине в борьбе с Россией. Однако он потребует от Европы таких же усилий.

Об этом он заявил в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, продолжит ли он военную и гуманитарную помощь Украине, Трамп ответил: "Я буду пытаться помочь Украине, но Европа также должна не отставать и делать свою работу".

По словам экс-президента США, Европа сейчас "не платит справедливую долю", чтобы помочь Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна увеличить размер помощи Украине до уровня США, - Трамп

Трамп также прокомментировал заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Он после встречи с Трампом в марте заявил, что тот не даст ни копейки Украине в случае переизбрания.

В ответ на это он уточнил, что не даст денег, если "Европа не начнет выравниваться".

"Европа должна заплатить. На нас сваливается гораздо больше, чем на европейские страны. Это очень несправедливо по отношению к нам", - добавил Трамп.

Читайте также: Зеленский о возможном избрании Трампа президентом США: "Надеюсь, что он не будет против Украины"