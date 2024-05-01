Трамп: Постараюсь помочь Украине, но Европа также должна делать свою работу
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах он "попытается" помочь Украине в борьбе с Россией. Однако он потребует от Европы таких же усилий.
Об этом он заявил в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос, продолжит ли он военную и гуманитарную помощь Украине, Трамп ответил: "Я буду пытаться помочь Украине, но Европа также должна не отставать и делать свою работу".
По словам экс-президента США, Европа сейчас "не платит справедливую долю", чтобы помочь Украине.
Трамп также прокомментировал заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Он после встречи с Трампом в марте заявил, что тот не даст ни копейки Украине в случае переизбрания.
В ответ на это он уточнил, что не даст денег, если "Европа не начнет выравниваться".
"Европа должна заплатить. На нас сваливается гораздо больше, чем на европейские страны. Это очень несправедливо по отношению к нам", - добавил Трамп.
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Рудий нехай мандрує за кораблем зі своїми примітивними маніпуляціями
Бо в кожної країни - свій его-інтерес і право вето.
От нехай в Америці запровадить право вето для кожноого штата на рішення федеральних органів, от тоді і рівняє.
Спасибо, больше не надо.
закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text/eas H.R.815 - Making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2024, and for other purposes ."
закінчили правити та проголосували в Сенаті в лютому 2024 (Engrossed Amendment Senate (02/13/2024))
Республіканська партія не має більшості в Сенаті
Я ль на свете всех лысее? Развращёнеей? Розовее ?
красівих любітє ...
В Израиле не 8 млн. Учи матчасть.
Так что шел бы ты ванек зюкать и вякать на пуйлососущие ресурсы, к своим рашистам zомбакам. Там ты найдешь полное понимание ))
Велич Америки коту під хвіст.