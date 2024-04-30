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Европа должна увеличить размер помощи Украине до уровня США, - Трамп

дональд,трамп

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна увеличить помощь для Украины до уровня США.

Об этом он заявил в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду давать (Украине деньги. - Ред.), если Европа не начнет уравнивать счет (предоставленной помощи. - Ред.). Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить?" - подчеркнул он.

По словам Трампа, война гораздо больше повлияла на Европу, чем на США.

"Между нами существует океан. Между ними (Украиной и Европой. - Ред.) его нет", - добавил он.

Также читайте: Позиция Трампа по войне РФ не такая "черно-белая", его отношение к Украине меняется, - Сикорский

Автор: 

Европа (1833) США (26401) Трамп Дональд (5083)


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Топ комментарии
+15
Наче, цю руду мавпу - афериста й покидька - хтось питав. Але збільшити ж таки треба!
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30.04.2024 15:25
+15
Вот же ж бовдур, Європа вже випередила США. Таке відчуття що ця істота зі "слуги народа".
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30.04.2024 15:29
+10
Копия наш пустобрех!
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30.04.2024 15:30
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Наче, цю руду мавпу - афериста й покидька - хтось питав. Але збільшити ж таки треба!
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30.04.2024 15:25 Ответить
Копия наш пустобрех!
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30.04.2024 15:30 Ответить
Я не розумію, ця руда мавпа як ти кажеш, тисне на багату і багатолюдну Європу щоб та як мінімум зрівнялася з допомогою США для України? Зараз військова допомога ЄС - третина допомоги США. Ти рахуєш Україні не бракує озброєння і снарядів?

Ти насправді такий тупий?

Я не любитель трампа, і ніколи за нього не голосував би, але я дам йому належне що саме такі вислови примусили країни ЕС тратити 2% на свою оборону, і думаю такі ж висловлювання примусять Європу подвоїти допомогу Україні.
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30.04.2024 15:59 Ответить
Европа полагалась на то что США её защищают. За это платила США лояльностью. Если США откажутся защищать, и заставят делать это самим - это сильно поменяет расклады.
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30.04.2024 16:32 Ответить
А что такое 'лояльность'? Ее можно как то пощупать, увидеть? С Европой был (и есть) договор - все тратим 2% своего бюджета на вс. Не тратите? Значит нарушаете договор, лояльны вы или нет.
яТрампа терпеть не могу, но если чувак говорит разумные вещи, то я не могу этого не признавать.
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30.04.2024 17:02 Ответить
Ведь РФ не против Европы (может быть за исключением Англии), а против США. С Европой она взаимовыгодно торговала. Европе оно надо, нести убытки из за чужой войны?
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30.04.2024 17:36 Ответить
Кацапи = вороги Західної цивілізації.
Це війна екзистенційна, і війна це саме Європи, і йде вона саме у Європі.
Послухайте салавьова, чи ще якогось скабєєвського рашиста, "французе".
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30.04.2024 17:56 Ответить
А с США казластан невыгодно торговал?!Раися не против США, а против Украины. Включите мозги или выключите раша тодей. Путька возрождает сасер, который Европу держал в страхе и ужасе, эта война в первую очередь - европейская. А США, как уже не раз было, вынуждены вмешаться.
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30.04.2024 20:38 Ответить
Ти поки що нічого не заплатило.
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30.04.2024 15:27 Ответить
Вот же ж бовдур, Європа вже випередила США. Таке відчуття що ця істота зі "слуги народа".
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30.04.2024 15:29 Ответить
Брат за духом. Популіст і егоїст.
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30.04.2024 15:42 Ответить
Він мав на увазі «щоб допомога Європи зрівнялась з подвійною допомогою від США»

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30.04.2024 16:46 Ответить
Under Biden and a bipartisan Congress, the U.S. has sent more than $100 billion to Ukraine https://time.com/6329188/ukraine-volodymyr-zelensky-interview/ to defend itself. It's unlikely Trump would extend the same support to Kyiv. After Orban visited Mar-a-Lago in March, he said Trump "wouldn't give a penny" to Ukraine. "I wouldn't give unless Europe starts equalizing," Trump hedges in our interview. "If Europe is not going to pay, why should we pay? They're much more greatly affected. We have an ocean in between us. They don't."

І де тут про подвійну допомогу?
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30.04.2024 16:54 Ответить
То була іронія
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01.05.2024 09:18 Ответить
Бовдур це ти. По військовій допомозі, допомога ЕС - половина допомоги США, в той час коли війна йде на кордонах ЕС, економіка ЕС, і населення ЕС є більшими аніж США
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30.04.2024 16:11 Ответить
"Я не даватиму (Україні гроші. - Ред.), якщо Європа не почне зрівнювати рахунок (наданої допомоги. - Ред.). Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити?" - рановато этот потенциальный заключенный "поверил в себя". Согласно последним опросам, "синий дед" уже опережает его на выборах.
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30.04.2024 15:31 Ответить
Шо за підар?
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30.04.2024 15:35 Ответить
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30.04.2024 16:47 Ответить
Європа може переплюнути США - населення Європи - 500млн - США - 330 млн
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30.04.2024 15:45 Ответить
ВВП США 28 мільярдів доларів, ВВП Європи 19 мільярдів
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30.04.2024 15:59 Ответить
трильонів
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30.04.2024 16:00 Ответить
Так і нагадаите мені де іде віина?
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30.04.2024 16:02 Ответить
Мы не против увеличения. И от Штатов тоже.
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30.04.2024 15:46 Ответить
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30.04.2024 15:48 Ответить
Перезувся до виборів,чи він прихований фетешист)
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30.04.2024 15:48 Ответить
Я не любитель трампа, але в його заяві є доцільність. По невійськовій допомозі, ЕС перевищив США, а по військовій допоoізі, якщо порахувати сумарну допомогу країн ЕС, то думаю навіть не буде і 25 мільярдів доларів. Плюс, обіцянки які дали країни ЕС по військовій допомозі, виконані на меньш аніж 50%.

Це війна в Європі, і ЕС повинні не меньш зацікавлені в допомозі України аніж США.

Коли був Ковід, то ЕС сумарно витратив трільйони євро на підтримку своїх економік. Не вірю що ЕС не може знайти 50 мільярдів на рік на військову допомогу Україні. Якщо не в змозі виробити озброєння, нехай купують в США, Південної Кореї, чи Японіі. Японія давно виробляє ракети для Патріотів а Південна Корея показала що може виробляти зброю в короткі терміни.
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30.04.2024 15:53 Ответить
Трам сам повинен щось таке, про що він інших докоряє
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30.04.2024 16:48 Ответить
"Між нами існує океан. Між ними (Україною та Європою. - Ред.) цього немає", -

Океан існує і між США та КНР. То чому ж він так боїться китайців?
Загалом, чудовий меседж для поляків, що помилково вважають себе філією США у Європі. Між ними океан, а 20 тис. солдат США у Польщі- то лише туристи, що їдуть захищати кордон з Мексикою
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30.04.2024 16:24 Ответить
А в каком месте он боится кнр? Полякам переживать нечего, они тратят на военные расходы даже больше обязательных по договору нато 2% бюджета..
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30.04.2024 17:05 Ответить
ЛоЛ

«Тратятся больше 2%»

В явні проблеми з логікою…
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01.05.2024 09:16 Ответить
прально !
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30.04.2024 16:33 Ответить
Лінас Лінкявічюс, колишній міністр закордонних справ і оборони Литви, а нині посол своєї країни у Швеції, зазначає, що нарешті "після болісної паузи мішок обіцянок для України розв'язався" і вона отримала мільярди доларів від США, довгоочікувані ATACMS, ракети Storm Shadow, а також додаткові установки Patriot.
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30.04.2024 16:38 Ответить
Авжеж Трамп в черговий раз правий з огляду на чисельність населення в ЄС яка складає 448 млн. Але які моральні якості у європейців? Чи є бажання у ледарів-сісілістів-пацифістів працювати на оборонку? Навіть снаряди їм легше закупити десь там ніж налагодити їх випуск в Європі.
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30.04.2024 16:46 Ответить
Проблема Європи це німецьки політичні ковбаски-тюфяки, що все тормозять й яких вже скоро ісламісти самих з Німеччини виженуть …

треба Україні брати владу в Європі в свої руки та очистити ЄС від ісламістської гадіни , дати підсрачник різним органам й сильною рукою скерувати переведення ЄС на військові рейки для Перемоги над паРашним недо-рейхом …
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30.04.2024 16:52 Ответить
Мне иногда кажется, что здесь некоторые комментаторы или пьяные или на синтетических наркотиках сидят(((. Может Украине надо сперва хоть в село Бердычи свою власть вернуть? Я уже не говорю аж за целую Авдеевку
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30.04.2024 17:09 Ответить
Ну для такого как Вы, похоже, Искусство Войны ~ это непостижимая наука, поэтому не вижу даже смысла вступать в диалог….
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01.05.2024 09:15 Ответить
Америка, видимо реально обижена на Европу из-за несбалансированного взноса в общую безопасность! Ну и Трамп решил с єтим покончить... имеет полное право!
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30.04.2024 16:49 Ответить
Пусть это скажет Венгрии и Словакии, типа членам EU и NATO
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30.04.2024 16:57 Ответить
Хто підкаже яка країна ЄС в якому році підписала Будапештський меморандум ? Чи інші гарантії безпеки України ?
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30.04.2024 17:31 Ответить
Про Францію та БМ почитайте.
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30.04.2024 18:02 Ответить
Європа не роззброювала Україну і гарантій територіальній цілісності не давала. Рука діючого президента США перетнула океан і підписала - перекидайте військо, ставайте пліч о пліч з українцями і виконуйте гарантії… ************ ти кончени
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30.04.2024 17:36 Ответить
Зняли з язика!
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30.04.2024 17:41 Ответить
Роберт Де Ніро:

«Я витратив багато часу на дослідження поганих людей. Я вивчав їхні характери, їхні манери, надзвичайну банальність їхньої жорстокості. Але у Дональда Трампа є щось особливе.

Коли я дивлюся на нього, я не бачу поганої людини. Це правда.

Я бачу ПОГАНОГО чоловіка.

Протягом багатьох років я то тут, то там зустрічав гангстерів. Цей хлопець намагається бути одним із них, але не може. Є таке поняття як «честь у злодіїв».

Так, навіть злочинці зазвичай мають відчуття добра й зла. Інша історія, чи роблять вони правильно чи ні, але у них є моральний кодекс, яким би спотвореним він не був.

У Дональда Трампа такого немає. У нього немає ні моралі, ні етики. Немає відчуття правильного чи неправильного. Жодної поваги ні до кого, крім самого себе - ні до людей, яких він мав вести та захищати, ні до людей, з якими він має справу, ні до людей, які сліпо й віддано слідують за ним, навіть до тих, хто вважає його своїм другом».

Він зневажає їх усіх».
Robert De Niro:
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30.04.2024 17:47 Ответить
Він давно знає цього рудого покидька, тому і такий точний опис.
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30.04.2024 18:54 Ответить
Это и есть изоляционизм, за который в paшkе так любят узколобого трампа, который кроме $ больше ничего не видит. Он не способен понять, что идет война двух систем - демократической и авторитарно-мафиозной. Война света и тьмы. И что поражение Украины, Европы - это плохо и для США. Никакой океан не спасёт. Либо трамп на самом деле этого не понимает, либо играет на стороне тьмы.
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30.04.2024 19:02 Ответить
Як сумно тепер бути в положенні, клянчити допомогу і бути залежними від чужої волі! - Ось вона, ціна корупції.

Не те, що її більш не де немає, але ось вони і наслідки. Не те, що ми могли щось із цим робити ще в 90х чи 2000х але тепер все стало на свої місця. Все має свою причинно-наслідкову логіку...

"Суть влади полягає в баченні причини"
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30.04.2024 20:29 Ответить
 
 