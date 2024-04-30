Европа должна увеличить размер помощи Украине до уровня США, - Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна увеличить помощь для Украины до уровня США.

Об этом он заявил в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду давать (Украине деньги. - Ред.), если Европа не начнет уравнивать счет (предоставленной помощи. - Ред.). Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить?" - подчеркнул он.

По словам Трампа, война гораздо больше повлияла на Европу, чем на США.

"Между нами существует океан. Между ними (Украиной и Европой. - Ред.) его нет", - добавил он.

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