Европа должна увеличить размер помощи Украине до уровня США, - Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна увеличить помощь для Украины до уровня США.
Об этом он заявил в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.
"Я не буду давать (Украине деньги. - Ред.), если Европа не начнет уравнивать счет (предоставленной помощи. - Ред.). Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить?" - подчеркнул он.
По словам Трампа, война гораздо больше повлияла на Европу, чем на США.
"Между нами существует океан. Между ними (Украиной и Европой. - Ред.) его нет", - добавил он.
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+15 CryptoShorts
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+15 Олександр Попов #546082
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+10 vadym sestritsyn
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Ти насправді такий тупий?
Я не любитель трампа, і ніколи за нього не голосував би, але я дам йому належне що саме такі вислови примусили країни ЕС тратити 2% на свою оборону, і думаю такі ж висловлювання примусять Європу подвоїти допомогу Україні.
яТрампа терпеть не могу, но если чувак говорит разумные вещи, то я не могу этого не признавать.
Це війна екзистенційна, і війна це саме Європи, і йде вона саме у Європі.
Послухайте салавьова, чи ще якогось скабєєвського рашиста, "французе".
І де тут про подвійну допомогу?
Це війна в Європі, і ЕС повинні не меньш зацікавлені в допомозі України аніж США.
Коли був Ковід, то ЕС сумарно витратив трільйони євро на підтримку своїх економік. Не вірю що ЕС не може знайти 50 мільярдів на рік на військову допомогу Україні. Якщо не в змозі виробити озброєння, нехай купують в США, Південної Кореї, чи Японіі. Японія давно виробляє ракети для Патріотів а Південна Корея показала що може виробляти зброю в короткі терміни.
Океан існує і між США та КНР. То чому ж він так боїться китайців?
Загалом, чудовий меседж для поляків, що помилково вважають себе філією США у Європі. Між ними океан, а 20 тис. солдат США у Польщі- то лише туристи, що їдуть захищати кордон з Мексикою
«Тратятся больше 2%»
В явні проблеми з логікою…
треба Україні брати владу в Європі в свої руки та очистити ЄС від ісламістської гадіни , дати підсрачник різним органам й сильною рукою скерувати переведення ЄС на військові рейки для Перемоги над паРашним недо-рейхом …
«Я витратив багато часу на дослідження поганих людей. Я вивчав їхні характери, їхні манери, надзвичайну банальність їхньої жорстокості. Але у Дональда Трампа є щось особливе.
Коли я дивлюся на нього, я не бачу поганої людини. Це правда.
Я бачу ПОГАНОГО чоловіка.
Протягом багатьох років я то тут, то там зустрічав гангстерів. Цей хлопець намагається бути одним із них, але не може. Є таке поняття як «честь у злодіїв».
Так, навіть злочинці зазвичай мають відчуття добра й зла. Інша історія, чи роблять вони правильно чи ні, але у них є моральний кодекс, яким би спотвореним він не був.
У Дональда Трампа такого немає. У нього немає ні моралі, ні етики. Немає відчуття правильного чи неправильного. Жодної поваги ні до кого, крім самого себе - ні до людей, яких він мав вести та захищати, ні до людей, з якими він має справу, ні до людей, які сліпо й віддано слідують за ним, навіть до тих, хто вважає його своїм другом».
Він зневажає їх усіх».
Robert De Niro:
Не те, що її більш не де немає, але ось вони і наслідки. Не те, що ми могли щось із цим робити ще в 90х чи 2000х але тепер все стало на свої місця. Все має свою причинно-наслідкову логіку...
"Суть влади полягає в баченні причини"