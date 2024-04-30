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Європа має збільшити розмір допомоги Україні до рівня США, - Трамп

дональд,трамп

Експрезидент США Дональд Трамп вважає, що Європа має збільшити допомогу для України до рівня США.

Про це він заявив в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.

"Я не даватиму (Україні гроші. - Ред.), якщо Європа не почне зрівнювати рахунок (наданої допомоги. - Ред.). Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити?" - наголосив він.

За словами Трампа, війна набагато більше вплинула на Європу, аніж на США.

"Між нами існує океан. Між ними (Україною та Європою. - Ред.) цього немає", - додав він.

Також читайте: Позиція Трампа щодо війни РФ не така "чорно-біла", його ставлення до України змінюється, - Сікорський

Автор: 

Європа (1790) США (22497) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+15
Наче, цю руду мавпу - афериста й покидька - хтось питав. Але збільшити ж таки треба!
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30.04.2024 15:25
+15
Вот же ж бовдур, Європа вже випередила США. Таке відчуття що ця істота зі "слуги народа".
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30.04.2024 15:29
+10
Копия наш пустобрех!
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30.04.2024 15:30
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Наче, цю руду мавпу - афериста й покидька - хтось питав. Але збільшити ж таки треба!
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30.04.2024 15:25 Відповісти
Копия наш пустобрех!
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30.04.2024 15:30 Відповісти
Я не розумію, ця руда мавпа як ти кажеш, тисне на багату і багатолюдну Європу щоб та як мінімум зрівнялася з допомогою США для України? Зараз військова допомога ЄС - третина допомоги США. Ти рахуєш Україні не бракує озброєння і снарядів?

Ти насправді такий тупий?

Я не любитель трампа, і ніколи за нього не голосував би, але я дам йому належне що саме такі вислови примусили країни ЕС тратити 2% на свою оборону, і думаю такі ж висловлювання примусять Європу подвоїти допомогу Україні.
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30.04.2024 15:59 Відповісти
Европа полагалась на то что США её защищают. За это платила США лояльностью. Если США откажутся защищать, и заставят делать это самим - это сильно поменяет расклады.
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30.04.2024 16:32 Відповісти
А что такое 'лояльность'? Ее можно как то пощупать, увидеть? С Европой был (и есть) договор - все тратим 2% своего бюджета на вс. Не тратите? Значит нарушаете договор, лояльны вы или нет.
яТрампа терпеть не могу, но если чувак говорит разумные вещи, то я не могу этого не признавать.
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30.04.2024 17:02 Відповісти
Ведь РФ не против Европы (может быть за исключением Англии), а против США. С Европой она взаимовыгодно торговала. Европе оно надо, нести убытки из за чужой войны?
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30.04.2024 17:36 Відповісти
Кацапи = вороги Західної цивілізації.
Це війна екзистенційна, і війна це саме Європи, і йде вона саме у Європі.
Послухайте салавьова, чи ще якогось скабєєвського рашиста, "французе".
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30.04.2024 17:56 Відповісти
А с США казластан невыгодно торговал?!Раися не против США, а против Украины. Включите мозги или выключите раша тодей. Путька возрождает сасер, который Европу держал в страхе и ужасе, эта война в первую очередь - европейская. А США, как уже не раз было, вынуждены вмешаться.
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30.04.2024 20:38 Відповісти
Ти поки що нічого не заплатило.
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30.04.2024 15:27 Відповісти
Вот же ж бовдур, Європа вже випередила США. Таке відчуття що ця істота зі "слуги народа".
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30.04.2024 15:29 Відповісти
Брат за духом. Популіст і егоїст.
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30.04.2024 15:42 Відповісти
Він мав на увазі «щоб допомога Європи зрівнялась з подвійною допомогою від США»

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30.04.2024 16:46 Відповісти
Under Biden and a bipartisan Congress, the U.S. has sent more than $100 billion to Ukraine https://time.com/6329188/ukraine-volodymyr-zelensky-interview/ to defend itself. It's unlikely Trump would extend the same support to Kyiv. After Orban visited Mar-a-Lago in March, he said Trump "wouldn't give a penny" to Ukraine. "I wouldn't give unless Europe starts equalizing," Trump hedges in our interview. "If Europe is not going to pay, why should we pay? They're much more greatly affected. We have an ocean in between us. They don't."

І де тут про подвійну допомогу?
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30.04.2024 16:54 Відповісти
То була іронія
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01.05.2024 09:18 Відповісти
Бовдур це ти. По військовій допомозі, допомога ЕС - половина допомоги США, в той час коли війна йде на кордонах ЕС, економіка ЕС, і населення ЕС є більшими аніж США
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30.04.2024 16:11 Відповісти
"Я не даватиму (Україні гроші. - Ред.), якщо Європа не почне зрівнювати рахунок (наданої допомоги. - Ред.). Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити?" - рановато этот потенциальный заключенный "поверил в себя". Согласно последним опросам, "синий дед" уже опережает его на выборах.
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30.04.2024 15:31 Відповісти
Шо за підар?
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30.04.2024 15:35 Відповісти
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30.04.2024 16:47 Відповісти
Європа може переплюнути США - населення Європи - 500млн - США - 330 млн
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30.04.2024 15:45 Відповісти
ВВП США 28 мільярдів доларів, ВВП Європи 19 мільярдів
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30.04.2024 15:59 Відповісти
трильонів
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30.04.2024 16:00 Відповісти
Так і нагадаите мені де іде віина?
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30.04.2024 16:02 Відповісти
Мы не против увеличения. И от Штатов тоже.
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30.04.2024 15:46 Відповісти
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30.04.2024 15:48 Відповісти
Перезувся до виборів,чи він прихований фетешист)
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30.04.2024 15:48 Відповісти
Я не любитель трампа, але в його заяві є доцільність. По невійськовій допомозі, ЕС перевищив США, а по військовій допоoізі, якщо порахувати сумарну допомогу країн ЕС, то думаю навіть не буде і 25 мільярдів доларів. Плюс, обіцянки які дали країни ЕС по військовій допомозі, виконані на меньш аніж 50%.

Це війна в Європі, і ЕС повинні не меньш зацікавлені в допомозі України аніж США.

Коли був Ковід, то ЕС сумарно витратив трільйони євро на підтримку своїх економік. Не вірю що ЕС не може знайти 50 мільярдів на рік на військову допомогу Україні. Якщо не в змозі виробити озброєння, нехай купують в США, Південної Кореї, чи Японіі. Японія давно виробляє ракети для Патріотів а Південна Корея показала що може виробляти зброю в короткі терміни.
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30.04.2024 15:53 Відповісти
Трам сам повинен щось таке, про що він інших докоряє
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30.04.2024 16:48 Відповісти
"Між нами існує океан. Між ними (Україною та Європою. - Ред.) цього немає", -

Океан існує і між США та КНР. То чому ж він так боїться китайців?
Загалом, чудовий меседж для поляків, що помилково вважають себе філією США у Європі. Між ними океан, а 20 тис. солдат США у Польщі- то лише туристи, що їдуть захищати кордон з Мексикою
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30.04.2024 16:24 Відповісти
А в каком месте он боится кнр? Полякам переживать нечего, они тратят на военные расходы даже больше обязательных по договору нато 2% бюджета..
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30.04.2024 17:05 Відповісти
ЛоЛ

«Тратятся больше 2%»

В явні проблеми з логікою…
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01.05.2024 09:16 Відповісти
прально !
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30.04.2024 16:33 Відповісти
Лінас Лінкявічюс, колишній міністр закордонних справ і оборони Литви, а нині посол своєї країни у Швеції, зазначає, що нарешті "після болісної паузи мішок обіцянок для України розв'язався" і вона отримала мільярди доларів від США, довгоочікувані ATACMS, ракети Storm Shadow, а також додаткові установки Patriot.
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30.04.2024 16:38 Відповісти
Авжеж Трамп в черговий раз правий з огляду на чисельність населення в ЄС яка складає 448 млн. Але які моральні якості у європейців? Чи є бажання у ледарів-сісілістів-пацифістів працювати на оборонку? Навіть снаряди їм легше закупити десь там ніж налагодити їх випуск в Європі.
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30.04.2024 16:46 Відповісти
Проблема Європи це німецьки політичні ковбаски-тюфяки, що все тормозять й яких вже скоро ісламісти самих з Німеччини виженуть …

треба Україні брати владу в Європі в свої руки та очистити ЄС від ісламістської гадіни , дати підсрачник різним органам й сильною рукою скерувати переведення ЄС на військові рейки для Перемоги над паРашним недо-рейхом …
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30.04.2024 16:52 Відповісти
Мне иногда кажется, что здесь некоторые комментаторы или пьяные или на синтетических наркотиках сидят(((. Может Украине надо сперва хоть в село Бердычи свою власть вернуть? Я уже не говорю аж за целую Авдеевку
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30.04.2024 17:09 Відповісти
Ну для такого как Вы, похоже, Искусство Войны ~ это непостижимая наука, поэтому не вижу даже смысла вступать в диалог….
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01.05.2024 09:15 Відповісти
Америка, видимо реально обижена на Европу из-за несбалансированного взноса в общую безопасность! Ну и Трамп решил с єтим покончить... имеет полное право!
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30.04.2024 16:49 Відповісти
Пусть это скажет Венгрии и Словакии, типа членам EU и NATO
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30.04.2024 16:57 Відповісти
Хто підкаже яка країна ЄС в якому році підписала Будапештський меморандум ? Чи інші гарантії безпеки України ?
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30.04.2024 17:31 Відповісти
Про Францію та БМ почитайте.
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30.04.2024 18:02 Відповісти
Європа не роззброювала Україну і гарантій територіальній цілісності не давала. Рука діючого президента США перетнула океан і підписала - перекидайте військо, ставайте пліч о пліч з українцями і виконуйте гарантії… ************ ти кончени
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30.04.2024 17:36 Відповісти
Зняли з язика!
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30.04.2024 17:41 Відповісти
Роберт Де Ніро:

«Я витратив багато часу на дослідження поганих людей. Я вивчав їхні характери, їхні манери, надзвичайну банальність їхньої жорстокості. Але у Дональда Трампа є щось особливе.

Коли я дивлюся на нього, я не бачу поганої людини. Це правда.

Я бачу ПОГАНОГО чоловіка.

Протягом багатьох років я то тут, то там зустрічав гангстерів. Цей хлопець намагається бути одним із них, але не може. Є таке поняття як «честь у злодіїв».

Так, навіть злочинці зазвичай мають відчуття добра й зла. Інша історія, чи роблять вони правильно чи ні, але у них є моральний кодекс, яким би спотвореним він не був.

У Дональда Трампа такого немає. У нього немає ні моралі, ні етики. Немає відчуття правильного чи неправильного. Жодної поваги ні до кого, крім самого себе - ні до людей, яких він мав вести та захищати, ні до людей, з якими він має справу, ні до людей, які сліпо й віддано слідують за ним, навіть до тих, хто вважає його своїм другом».

Він зневажає їх усіх».
Robert De Niro:
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30.04.2024 17:47 Відповісти
Він давно знає цього рудого покидька, тому і такий точний опис.
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30.04.2024 18:54 Відповісти
Это и есть изоляционизм, за который в paшkе так любят узколобого трампа, который кроме $ больше ничего не видит. Он не способен понять, что идет война двух систем - демократической и авторитарно-мафиозной. Война света и тьмы. И что поражение Украины, Европы - это плохо и для США. Никакой океан не спасёт. Либо трамп на самом деле этого не понимает, либо играет на стороне тьмы.
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30.04.2024 19:02 Відповісти
Як сумно тепер бути в положенні, клянчити допомогу і бути залежними від чужої волі! - Ось вона, ціна корупції.

Не те, що її більш не де немає, але ось вони і наслідки. Не те, що ми могли щось із цим робити ще в 90х чи 2000х але тепер все стало на свої місця. Все має свою причинно-наслідкову логіку...

"Суть влади полягає в баченні причини"
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30.04.2024 20:29 Відповісти
 
 