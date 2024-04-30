Європа має збільшити розмір допомоги Україні до рівня США, - Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп вважає, що Європа має збільшити допомогу для України до рівня США.

Про це він заявив в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.

"Я не даватиму (Україні гроші. - Ред.), якщо Європа не почне зрівнювати рахунок (наданої допомоги. - Ред.). Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити?" - наголосив він.

За словами Трампа, війна набагато більше вплинула на Європу, аніж на США.

"Між нами існує океан. Між ними (Україною та Європою. - Ред.) цього немає", - додав він.

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