Позиція Трампа щодо війни РФ не така "чорно-біла", його ставлення до України змінюється, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не вважає, що Дональд Трамп підтримує Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами міністра, розблокування допомоги Україні республіканцями у Конгрес США свідчить, що ставлення Трампа до України змінюється. Тому позиція Трампа щодо російсько-української війни "не така чорно-біла, як думають деякі люди".

"Я сподіваюся, кандидат Трамп побачив, що протидія допомозі Україні насправді не є популярною в США, вона шкодить його шансам бути переобраним", - пояснив він.

Крім того, Сікорський закликав не вважати, що 45-й президент США у разі переобрання залишить Україну без підтримки і гратиме на руку Кремля.

"Дональд Трамп мав рацію у тому, що закликав Європу швидко почати витрачати більше на оборону", - сказав очільник МЗС Польщі, додавши, що саме за каденції Трампа Україна вперше отримала протитанковий комплекс Javelin.

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