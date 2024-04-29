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Позиція Трампа щодо війни РФ не така "чорно-біла", його ставлення до України змінюється, - Сікорський

трамп

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не вважає, що Дональд Трамп підтримує Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами міністра, розблокування допомоги Україні республіканцями у Конгрес США свідчить, що ставлення Трампа до України змінюється. Тому позиція Трампа щодо російсько-української війни "не така чорно-біла, як думають деякі люди".

"Я сподіваюся, кандидат Трамп побачив, що протидія допомозі Україні насправді не є популярною в США, вона шкодить його шансам бути переобраним", - пояснив він.

Крім того, Сікорський закликав не вважати, що 45-й президент США у разі переобрання залишить Україну без підтримки і гратиме на руку Кремля.

"Дональд Трамп мав рацію у тому, що закликав Європу швидко почати витрачати більше на оборону", - сказав очільник МЗС Польщі, додавши, що саме за каденції Трампа Україна вперше отримала протитанковий комплекс Javelin.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Немає жодних доказів, що Путін готується застосувати ядерну зброю, - Сікорський

Автор: 

Польща (8474) Сікорський (241) США (22497) Трамп (5471)


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Топ коментарі
+9
Це не ставлення до України в нього змінюється, а посилюється бажання потрапити в крісло президента, щоб не потрапити до в'язниці.
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29.04.2024 10:03
+7
З усіма потрібно розмовляти. І з Трампом, і з Сенаторами, і з Конгресменами. І не тільки з ними, а й їхніми громадами у Штатах.
Наприклад - в Порошенка була запланована зустріч з тим же Майком Джонсоном, але єрмак його черговий раз не випустив з Країни...
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29.04.2024 10:10
+6
Якби наші дипломати та політики мали хоч трохи розму. І більш менш розумілися на дипломатії.
То з Трампом можно було би домовитися. Але це вище їх розуміня
Що минула влада, що теперешняя. Тіки і могли, що кричати який Трамп поганий (да і не тільки про нього). А потім дивуются чого таке погане відношення до нас
Зате всяких ідіотів облизувати любят...
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29.04.2024 10:11
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Це не ставлення до України в нього змінюється, а посилюється бажання потрапити в крісло президента, щоб не потрапити до в'язниці.
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29.04.2024 10:03 Відповісти
наведи мені приклад хоч одного екс-Президента США який сів у в'язницю

хоч deep state працює сам на себе, але статус екс-Президента нікого у в'язницю не приведе бо це уронить престиж самих США
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29.04.2024 12:01 Відповісти
Все буває вперше
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29.04.2024 12:51 Відповісти
ну, треба відрізняти ситуації "вперше" і "востаннє"
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29.04.2024 13:15 Відповісти
у вас на строке несчастные случаи были? (с)
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29.04.2024 23:20 Відповісти
Заспойтеся, якби Трамп мав потрапити до в'язниці, то він вже був би там.
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29.04.2024 13:47 Відповісти
"МЗС Польщі, додавши, що саме за каденції Трампа Україна вперше отримала протитанковий комплекс Javelin" - это была инициатива Палаты, а Трамп лишь не стал препятствовать, получив от кое-кого заверения решить интересующий его вопрос, через "своего прокурора".
Рановато некоторые, западные политики начали легитимизировать этого, потенциального арестанта.
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29.04.2024 10:05 Відповісти
З усіма потрібно розмовляти. І з Трампом, і з Сенаторами, і з Конгресменами. І не тільки з ними, а й їхніми громадами у Штатах.
Наприклад - в Порошенка була запланована зустріч з тим же Майком Джонсоном, але єрмак його черговий раз не випустив з Країни...
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29.04.2024 10:10 Відповісти
Якби наші дипломати та політики мали хоч трохи розму. І більш менш розумілися на дипломатії.
То з Трампом можно було би домовитися. Але це вище їх розуміня
Що минула влада, що теперешняя. Тіки і могли, що кричати який Трамп поганий (да і не тільки про нього). А потім дивуются чого таке погане відношення до нас
Зате всяких ідіотів облизувати любят...
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29.04.2024 10:11 Відповісти
А що робить та мордата тітка маркарова сьогодні? В цієї бариги тільки рестранчики і готельчики розцвітають, а не дипломатія. З такими дипломатами і ворогів не потрібно.
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29.04.2024 13:46 Відповісти
Русня веде з цивілізованим світом доволі складну гру, в яку можна і програти.
Ситуація з законом про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю тому приклад.
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29.04.2024 10:12 Відповісти
Половина республінанців вирішила більше Трампа не слухати. Дуже добре видно по голосуванню в Конгресі та Сенаті, диктатурі Трампа прийшов кінець. Трампісти всі голосували проти, а ле тепер мають нахабно брехати, що це їх заслуга по наданню допомоги Україні і це після пів року блокування та голосування проти. Трамп не змінівся, змінились обставини і він більше не лідер партії, по факту! Сікорський на жаль видає бажане за дійсне
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29.04.2024 10:13 Відповісти
Рудий nigap вже розплатився Україною перед xyů лом за допомогу в перемозі на виборах у США.
Все інше деталі.
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29.04.2024 10:38 Відповісти
Щось ти попутав. Повномасштабне вторгнення в Україну відбулося під час Байдена, а не Трампа. То при чому тут Трамп? Вторгення московитів в Україну в 2014 році сталося при Обамі. Ще раз питаю, де тут Трамп?
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29.04.2024 13:43 Відповісти
так само можна говорити і про те, що при Трампі ***** не повернуло Україні Крим і окуповану частину Донбасу. бо якщо вести лінію, що ху йло при Трампі боялось нападати, бо боялось Трампа, то якби дійсно воно боялось Трампа, то вивело би свої війська з України. але ж так не сталось... і навіть про той знаменитий розйоп вагнерів в Сирії.. там США запитували каців чи то їхні там іхтамнєти. каци сказали, що не їхні і таким чином підставили пригожина, який після цієї підстави і возненавидів шойгу... а от якби каци сказали тоді, шо то їхні іхтамнєти, то невідомо як би тоді вчинили Штати. чи валили би їх? чи закликали би дипломатично забратися від того нпз. невідомо.
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29.04.2024 15:19 Відповісти
Одностайно голосують лише комуністи. Це як раз про демократів у Конгресі. Вони одноголосно провалили 4-й законопроект республіканців про південні кордони США. Тобто, їм пофіг власна країна, пофіг, що з нею буде. А із республіканцями треба працювати, а не обсирати їх на всіх українських каналах. Ви напевно вважаєте, прихильники республіканців у США не знають, що про них пишуть в Україні?
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29.04.2024 12:13 Відповісти
В Україні негатив про республіканців в основному йде від владного олімпу.
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29.04.2024 13:39 Відповісти
обсирають тільки Марджорі, яка навіть у Конгресі відкрито уже транслює наративи кацапської пропаганди про біолабораторії і неонацистів в Україні.
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29.04.2024 15:27 Відповісти
З Трампом домовитися важко ,він ідейний путінист...компромату на нього віз та тележка...він підо*іл ...а перевзувся тому шо , або пан , або пропав ...кремль не пробачить йому , програшу на виборах
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29.04.2024 10:15 Відповісти
Якби було все так однозначно, він би кістьми ліг, а закон про допомогу Україні не пропустив.
Нє всьо так однозначно, як любить казати русня.
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29.04.2024 10:44 Відповісти
нюхніть нашатирю - допоможе !
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29.04.2024 12:02 Відповісти
Документи в студію, що Трамп путініст. А то получиться, що хтось тут БАЛОБОЛ.
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29.04.2024 13:38 Відповісти
Оксана , ви з телемарафону🤡, в масовці ? Я вас попрошу ...
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29.04.2024 18:45 Відповісти
Олекса
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29.04.2024 19:18 Відповісти
Сікорський теж "змінюєтьс" Він так плять змінився, або його "куйла вплив змінив " що він в ядерному озброєнні.котре куйло поставив до бульборусії не бачить ніякої загрози з боку 3,14дерації до застосування рашистом ядерної зброї...
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29.04.2024 10:39 Відповісти
А Виктория Спатц голосовала против помощи Ukraine..Ваша соотечественница...
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29.04.2024 11:12 Відповісти
Вона вже давно не соотечественіца, в неї інший шлях.
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29.04.2024 11:58 Відповісти
Це брехня. Вікторія Спартц була проти фінансової допомоги Україні, чудово знаючи, що ці гроші будуть роздерибанені "потужними менеджерами" ОП. Але вона завжди була за те, щоб Україна отримала всю необхідну зброю. Вікторія Спартц була однією з тих, хто домігся ухвалення закону про ленд-ліз для України у 2022 році. Але, як ви знаєте, цей закон проігнорув Байден. Вникайте, аналізуйте, робіть висновки, і не допомагайте поширювати брехню.
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29.04.2024 12:05 Відповісти
Якщо сидиш в мухосранську і не володієш ситуацією по Вікторії Спарт, то краще мовчи, ніж щось бовкнути, аби бовкнути.
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29.04.2024 13:35 Відповісти
Не разводи собачью чуж для читателей ,
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30.04.2024 17:55 Відповісти
Є тут такі які безпідставно обсирають Трампа. Трамп ніколи не міняв свою позицію відносно України, він її мав негативно по українській злодійській владі. Так заспокійтися обсирачі Трампа.
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29.04.2024 11:38 Відповісти
Жодної протидії допомозі Україні з боку Трампа не було. Це брехня, вигадана Білим домом і розповсюджена лівими американськими ЗМІ. А ось як було насправді:

Пакет Білого дому "Національна безпека США" був розібраний республіканцями на частини та з нього були виключені:
а) 5 млрд. дол. на підтримку нелегальних імігрантів, які проникають до США через мексиканський кордон;
б) 10 млрд. дол. на допомогу Газі.
Допомога різноманітним біженцям увійшла до пакету допомоги Ізраїлю, який витрачатиме ці кошти на свій розсуд. Це означає, що Газа зможе отримувати продуктову, медичну та деругу допомогу, як і раніше, але не отримає грошей на будівництво тунелів.

Ось у чому причина того, що пакет не приймався республіканцями. Адміністрація Байдена місяць за місяцем відмовлялася розібрати цей пакет на частини та виключити з нього пункти а) та б). Допомога Україні тут ні до чого, республіканці і Трамп не були проти неї. І це видно із проголосованого закону про допомогу Україні. Майку Джонсону вдалося знайти компроміс із демократами, і чотири пакети з шести було проголосовано. Але 5-й законопроект про південні кордони США демократи зірвали, проголосувавши одноголосно проти.

Тобто Трамп свідомо пішов на жертву, знаючи, яка доля чекає на 5-й законопроект, заради допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Адже, саме Байден, а не Трамп, блокував допомогу Україні, постійно обвиняючи в цьому республіканців.
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29.04.2024 11:56 Відповісти
Респубіканці які були проти, так і голосували. Спікер не ставив на голосування 5 місяців і його у відкриту шантажували магівці зняттям з посади, якщо він поставить на голосування, бо добре розуміли, що голосування покаже хто є хто. Так і сталося. Можете тебер брехати про свого Трампа скільки завгодно, але голосування показало що таке магівці.
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29.04.2024 12:05 Відповісти
Це все маячня для лохів.
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29.04.2024 12:30 Відповісти
позиція Трампа повністю залежить від його рейтингу. Забули про "друга Владимира" ?
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29.04.2024 12:41 Відповісти
Сікорський повний дебіл і нічого не знає про політичні ігри в США, особливо перед виборами. Трамп продасть свою душу (те, що від неї залишилося), щоб набрати додаткові голоси. А потрапивши в кабінет, він миттєво принесе Україну в жертву Путіну. Це факт.
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29.04.2024 14:40 Відповісти
 
 