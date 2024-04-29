Позиція Трампа щодо війни РФ не така "чорно-біла", його ставлення до України змінюється, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не вважає, що Дональд Трамп підтримує Росію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За словами міністра, розблокування допомоги Україні республіканцями у Конгрес США свідчить, що ставлення Трампа до України змінюється. Тому позиція Трампа щодо російсько-української війни "не така чорно-біла, як думають деякі люди".
"Я сподіваюся, кандидат Трамп побачив, що протидія допомозі Україні насправді не є популярною в США, вона шкодить його шансам бути переобраним", - пояснив він.
Крім того, Сікорський закликав не вважати, що 45-й президент США у разі переобрання залишить Україну без підтримки і гратиме на руку Кремля.
"Дональд Трамп мав рацію у тому, що закликав Європу швидко почати витрачати більше на оборону", - сказав очільник МЗС Польщі, додавши, що саме за каденції Трампа Україна вперше отримала протитанковий комплекс Javelin.
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хоч deep state працює сам на себе, але статус екс-Президента нікого у в'язницю не приведе бо це уронить престиж самих США
Рановато некоторые, западные политики начали легитимизировать этого, потенциального арестанта.
Наприклад - в Порошенка була запланована зустріч з тим же Майком Джонсоном, але єрмак його черговий раз не випустив з Країни...
То з Трампом можно було би домовитися. Але це вище їх розуміня
Що минула влада, що теперешняя. Тіки і могли, що кричати який Трамп поганий (да і не тільки про нього). А потім дивуются чого таке погане відношення до нас
Зате всяких ідіотів облизувати любят...
Ситуація з законом про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю тому приклад.
Все інше деталі.
Нє всьо так однозначно, як любить казати русня.
Пакет Білого дому "Національна безпека США" був розібраний республіканцями на частини та з нього були виключені:
а) 5 млрд. дол. на підтримку нелегальних імігрантів, які проникають до США через мексиканський кордон;
б) 10 млрд. дол. на допомогу Газі.
Допомога різноманітним біженцям увійшла до пакету допомоги Ізраїлю, який витрачатиме ці кошти на свій розсуд. Це означає, що Газа зможе отримувати продуктову, медичну та деругу допомогу, як і раніше, але не отримає грошей на будівництво тунелів.
Ось у чому причина того, що пакет не приймався республіканцями. Адміністрація Байдена місяць за місяцем відмовлялася розібрати цей пакет на частини та виключити з нього пункти а) та б). Допомога Україні тут ні до чого, республіканці і Трамп не були проти неї. І це видно із проголосованого закону про допомогу Україні. Майку Джонсону вдалося знайти компроміс із демократами, і чотири пакети з шести було проголосовано. Але 5-й законопроект про південні кордони США демократи зірвали, проголосувавши одноголосно проти.
Тобто Трамп свідомо пішов на жертву, знаючи, яка доля чекає на 5-й законопроект, заради допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Адже, саме Байден, а не Трамп, блокував допомогу Україні, постійно обвиняючи в цьому республіканців.