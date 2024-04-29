Позиция Трампа относительно войны РФ не такая "черно-белая", его отношение к Украине меняется, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не считает, что Дональд Трамп поддерживает Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам министра, разблокирование помощи Украине республиканцами в Конгресс США свидетельствует, что отношение Трампа к Украине меняется. Поэтому позиция Трампа относительно российско-украинской войны "не такая черно-белая, как думают некоторые люди".

"Я надеюсь, кандидат Трамп увидел, что противодействие помощи Украине на самом деле не является популярным в США, оно вредит его шансам быть переизбранным", - пояснил он.

Кроме того, Сикорский призвал не считать, что 45-й президент США в случае переизбрания оставит Украину без поддержки и будет играть на руку Кремлю.

"Дональд Трамп был прав в том, что призвал Европу быстро начать тратить больше на оборону", - сказал глава МИД Польши, добавив, что именно при каденции Трампа Украина впервые получила противотанковый комплекс Javelin.

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