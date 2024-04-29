Позиция Трампа относительно войны РФ не такая "черно-белая", его отношение к Украине меняется, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский не считает, что Дональд Трамп поддерживает Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По словам министра, разблокирование помощи Украине республиканцами в Конгресс США свидетельствует, что отношение Трампа к Украине меняется. Поэтому позиция Трампа относительно российско-украинской войны "не такая черно-белая, как думают некоторые люди".
"Я надеюсь, кандидат Трамп увидел, что противодействие помощи Украине на самом деле не является популярным в США, оно вредит его шансам быть переизбранным", - пояснил он.
Кроме того, Сикорский призвал не считать, что 45-й президент США в случае переизбрания оставит Украину без поддержки и будет играть на руку Кремлю.
"Дональд Трамп был прав в том, что призвал Европу быстро начать тратить больше на оборону", - сказал глава МИД Польши, добавив, что именно при каденции Трампа Украина впервые получила противотанковый комплекс Javelin.
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хоч deep state працює сам на себе, але статус екс-Президента нікого у в'язницю не приведе бо це уронить престиж самих США
Рановато некоторые, западные политики начали легитимизировать этого, потенциального арестанта.
Наприклад - в Порошенка була запланована зустріч з тим же Майком Джонсоном, але єрмак його черговий раз не випустив з Країни...
То з Трампом можно було би домовитися. Але це вище їх розуміня
Що минула влада, що теперешняя. Тіки і могли, що кричати який Трамп поганий (да і не тільки про нього). А потім дивуются чого таке погане відношення до нас
Зате всяких ідіотів облизувати любят...
Ситуація з законом про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю тому приклад.
Все інше деталі.
Нє всьо так однозначно, як любить казати русня.
Пакет Білого дому "Національна безпека США" був розібраний республіканцями на частини та з нього були виключені:
а) 5 млрд. дол. на підтримку нелегальних імігрантів, які проникають до США через мексиканський кордон;
б) 10 млрд. дол. на допомогу Газі.
Допомога різноманітним біженцям увійшла до пакету допомоги Ізраїлю, який витрачатиме ці кошти на свій розсуд. Це означає, що Газа зможе отримувати продуктову, медичну та деругу допомогу, як і раніше, але не отримає грошей на будівництво тунелів.
Ось у чому причина того, що пакет не приймався республіканцями. Адміністрація Байдена місяць за місяцем відмовлялася розібрати цей пакет на частини та виключити з нього пункти а) та б). Допомога Україні тут ні до чого, республіканці і Трамп не були проти неї. І це видно із проголосованого закону про допомогу Україні. Майку Джонсону вдалося знайти компроміс із демократами, і чотири пакети з шести було проголосовано. Але 5-й законопроект про південні кордони США демократи зірвали, проголосувавши одноголосно проти.
Тобто Трамп свідомо пішов на жертву, знаючи, яка доля чекає на 5-й законопроект, заради допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Адже, саме Байден, а не Трамп, блокував допомогу Україні, постійно обвиняючи в цьому республіканців.