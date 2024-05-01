Трамп: Намагатимусь допомогти Україні, але Європа також має робити свою роботу
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах він "спробує" допомогти Україні у боротьбі з Росією. Однак він вимагатиме від Європи таких самих зусиль.
Про це він заявив в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.
На питання, чи продовжить він військову та гуманітарну допомогу Україні, Трамп відповів: "Я намагатимусь допомогти Україні, але Європа також має не відставати й робити свою роботу".
За словами експрезидента США, Європа зараз "не платить справедливу частку", щоб допомогти Україні.
Трамп також прокоментував заяви угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Він після зустрічі з Трампом у березня заявив, що той не дасть ані копійки Україні в разі переобрання.
У відповідь на це він уточнив, що не дасть грошей, якщо "Європа не почне вирівнюватися".
"Європа повинна заплатити. На нас звалюється набагато більше, ніж на європейські країни. Це дуже несправедливо відносно нас", - додав Трамп.
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Рудий нехай мандрує за кораблем зі своїми примітивними маніпуляціями
Бо в кожної країни - свій его-інтерес і право вето.
От нехай в Америці запровадить право вето для кожноого штата на рішення федеральних органів, от тоді і рівняє.
Спасибо, больше не надо.
закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text/eas H.R.815 - Making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2024, and for other purposes ."
закінчили правити та проголосували в Сенаті в лютому 2024 (Engrossed Amendment Senate (02/13/2024))
Республіканська партія не має більшості в Сенаті
Я ль на свете всех лысее? Развращёнеей? Розовее ?
красівих любітє ...
В Израиле не 8 млн. Учи матчасть.
Так что шел бы ты ванек зюкать и вякать на пуйлососущие ресурсы, к своим рашистам zомбакам. Там ты найдешь полное понимание ))
Велич Америки коту під хвіст.