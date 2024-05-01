УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7893 відвідувача онлайн
Новини
9 259 59

Трамп: Намагатимусь допомогти Україні, але Європа також має робити свою роботу

Дональд Трамп пообіцяв допомогти Україні

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах він "спробує" допомогти Україні у боротьбі з Росією. Однак він вимагатиме від Європи таких самих зусиль.

Про це він заявив в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.

На питання, чи продовжить він військову та гуманітарну допомогу Україні, Трамп відповів: "Я намагатимусь допомогти Україні, але Європа також має не відставати й робити свою роботу".

За словами експрезидента США, Європа зараз "не платить справедливу частку", щоб допомогти Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа має збільшити розмір допомоги Україні до рівня США, - Трамп

Трамп також прокоментував заяви угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Він після зустрічі з Трампом у березня заявив, що той не дасть ані копійки Україні в разі переобрання.

У відповідь на це він уточнив, що не дасть грошей, якщо "Європа не почне вирівнюватися".

"Європа повинна заплатити. На нас звалюється набагато більше, ніж на європейські країни. Це дуже несправедливо відносно нас", - додав Трамп.

Читайте також: Зеленський про можливе обрання Трампа президентом США: "Сподіваюся, що він не буде проти України"

Автор: 

Європа (1790) допомога (8291) Трамп Дональд (5471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
рыжую белку шатает от в стороны в стороны в зависимости от рейтингов.
показати весь коментар
01.05.2024 09:17
+12
Європа не наполягала на роззброєнні України у 90-ті. Це була ініціатива США та кацапії.
Рудий нехай мандрує за кораблем зі своїми примітивними маніпуляціями
показати весь коментар
01.05.2024 09:20
+11
Для нього програш на виборах - це цугундер. От і викручується всіма можливими способами.
показати весь коментар
01.05.2024 09:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рыжую белку шатает от в стороны в стороны в зависимости от рейтингов.
показати весь коментар
01.05.2024 09:17 Відповісти
Для нього програш на виборах - це цугундер. От і викручується всіма можливими способами.
показати весь коментар
01.05.2024 09:24 Відповісти
до виборів він ще не таке заспіває
показати весь коментар
01.05.2024 09:24 Відповісти
Європа не наполягала на роззброєнні України у 90-ті. Це була ініціатива США та кацапії.
Рудий нехай мандрує за кораблем зі своїми примітивними маніпуляціями
показати весь коментар
01.05.2024 09:20 Відповісти
Будьте снисходительны к нему, ведь не может такая персона как Донни стремительно "переобуться" на лету от "ни цента" до "будем поддерживать". Избиратель, которому промывали мозги всякие "Фоксы и Карлсоны", такого не поймет.
показати весь коментар
01.05.2024 09:29 Відповісти
та ладно. ізбіратєль донні навіть вухом не поведе. просто вони не хочуть, шоб демівські пропагандисти тикали в них пальцями і сміялися з перевзування в повітрі. як і будь-які авторитарії вони досить толерантно сприймають ненависть, обожнюють страх, але не терплять глуму.
показати весь коментар
01.05.2024 10:42 Відповісти
Не будем.
показати весь коментар
01.05.2024 16:00 Відповісти
Підписантом Будапештського меморандому є в тому числі Велика Британія. Це не Європа?
показати весь коментар
01.05.2024 12:46 Відповісти
Наче ні - вони вийшли з ЄС, і географічно вони теж не континент.
показати весь коментар
01.05.2024 13:50 Відповісти
Знайшовся намагатель-допомогатор.
показати весь коментар
01.05.2024 09:21 Відповісти
Біполярка.
показати весь коментар
01.05.2024 09:21 Відповісти
Трамп рівняє США з європейськими країнами, які, не зважаючи нв об'єднання в ЄС і НАТО, як показала новітня історія, "Сполученими штатами Європи" так і не стали.
Бо в кожної країни - свій его-інтерес і право вето.
От нехай в Америці запровадить право вето для кожноого штата на рішення федеральних органів, от тоді і рівняє.
показати весь коментар
01.05.2024 09:22 Відповісти
Лучше наоборот, централизовать власть в Евросоюзе. А то каждая мразь вроде венгрии может гадить до бесконечности.
показати весь коментар
01.05.2024 16:02 Відповісти
Щось, таваріщ, я тєбє нє вєрю.
показати весь коментар
01.05.2024 09:23 Відповісти
тоне людина... натовп вирішує, як краще допомогти (і чи допомагати взагалі)... кремезний юнак - чемпіон з плавання: а чому я? нехай інші теж щось роблять таке, як і я!... зачекаю, поки погодяться...
показати весь коментар
01.05.2024 09:24 Відповісти
Зроби Америку великою знову - здохни, курво!
показати весь коментар
01.05.2024 09:25 Відповісти
Гандон. Уже помог ---- полгода блокировал помощь, теперь фронт на грани обрушения.
Спасибо, больше не надо.
показати весь коментар
01.05.2024 09:25 Відповісти
Факт
закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text/eas H.R.815 - Making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2024, and for other purposes ."
закінчили правити та проголосували в Сенаті в лютому 2024 (Engrossed Amendment Senate (02/13/2024))

Республіканська партія не має більшості в Сенаті
показати весь коментар
01.05.2024 11:39 Відповісти
Ай, дурак(ватный). Дурбыцал не помнит, шо именно США "оккупировала" Западную Европу, после 2МВ, чтобы довлеть там. А ща шо случилось? У дурака клепки не вистачае? Такие действия приведут к супер милитаризации Германии, с последующим маразмом возобновить 4-ый рейх. ЗЫ ... В какие такие созвездия попала наша Земля, шо как ни шлепер с нариком - то такой же дурбыцал Трамп?
показати весь коментар
01.05.2024 09:26 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2024 09:32 Відповісти
Свет мой зеркальце, скажи !
Я ль на свете всех лысее? Развращёнеей? Розовее ?
показати весь коментар
01.05.2024 09:37 Відповісти
зачєм ви дєдушкі

красівих любітє ...
показати весь коментар
01.05.2024 09:41 Відповісти
Він тільки шкоду робив, але повчає когось
показати весь коментар
01.05.2024 09:34 Відповісти
тут треба зрозуміти одну просту річ: трамп робить все, щоб не потрапити до в'язниці, а не потрапити туди він може тільки одним шляхом - ставши президентом. вся його риторика направлена саме на це, на Україну ж йому срати, як і на Америку зрештою також.
показати весь коментар
01.05.2024 09:35 Відповісти
Путінскій пудель знову затявкал,як і шавка єрмака-безугла.Та кобила вже на шабаше у мусійчучки вже верещіть про то,що україну розділять між собою "відомі" геополітичні ігрокі.А перед цим мусійчучка 10 хвилин цітувала рос.пропагандонів і говорящих голов слово в слово.І це все проходило на любімом стадом каналі 1+1 з кварталом і ш...мі.
показати весь коментар
01.05.2024 09:41 Відповісти
Влада знову змінилась. Трамп дуже хоче стати стариганом-президентом. А виборців треба заманювати ... обіцянками. Байден - 81. Америка старіє ?
показати весь коментар
01.05.2024 10:12 Відповісти
Американская баланда не очень. Хочется жрать от персонального повара.
показати весь коментар
01.05.2024 10:24 Відповісти
Ой як рижий брехливий перевертень заспівав перед виборами коли побачив що партія путіна в конгрессі просрала всі плани. Не верю я тебе Станиславский, не верю!
показати весь коментар
01.05.2024 11:33 Відповісти
Дивись, не зіпрій, бо допомагати Україні то є дуже важка робота.
показати весь коментар
01.05.2024 11:40 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2024 11:57 Відповісти
Благодетель ты наш. Не погуби!!!
показати весь коментар
01.05.2024 12:48 Відповісти
для начала яйца свои из тисков кремля вытащи, за свои похождения и "черный бизнес" в маЦковии в 80-90 года.....помощник....со второй шавкой орбаном...
показати весь коментар
01.05.2024 13:19 Відповісти
Та Європа й так робила свою роботу, поки ти блокував надання нам допомоги.
показати весь коментар
01.05.2024 13:23 Відповісти
Да куда этот чудила денется с американской ядерной подводной лодки. Пуйлу он глазки строил лишь чтоб он ему своей пропагандой не путался под копытами. До поры до времени ))
показати весь коментар
01.05.2024 13:28 Відповісти
Трамп в отличии от Зели глазки не строит, поэтому демократы идут на любые крайности пытаясь исключить его участие в выборах, Трамп это серьёзный человек, а не посредственный актёришка с языком до пупа.
показати весь коментар
01.05.2024 14:05 Відповісти
С оттягиванием республиканцами под эгидой Трампа помощи Украине в противостоянии нашествия восточной орде увидел весь мир.
показати весь коментар
01.05.2024 15:35 Відповісти
Бывших президентов не бывает. Бывают президенты и действующие президенты.
показати весь коментар
01.05.2024 13:45 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2024 14:33 Відповісти
За проголосований законопроект допомоги Україні треба дякувати особисто Трампу. Якби не його рішення, жодної допомоги Україна не отримала б до виборів президента США. Для республіканців підтримка закону про допомогу Україні становила серйозну проблему, оскільки виділення грошей Україні збільшувало бюджетний дефіцит США, при цьому не вирішуючи питання щодо південних кордонів. Проте для демократів відкриті кордони були взагалі не проблемою. Чотири місяці блокади будь-якої допомоги Україні адміністрацією Байдена - з 27 грудня 2023 року по 23 квітня 2024 року - показали весь ступінь цинізму Байдена та його оточення. Заради своїх політичних цілей, заради перемоги на виборах Байден був готовий придушити Україну та знищити власну країну, відкривши її для нелегалів. З'ясувалося, що Байден абсолютно байдужий не лише до життів українців, а й до американців, що він закінчений цинік і негідник. Але виявилося, що у США ще залишилися дорослі відповідальні люди. Це насамперед президент Трамп. Він зрозумів, що далі так далі продовжуватися не може, тому що Байден не піде ні на які поступки і не дасть закрити кордони США, тоді як ситуація в Україні та Ізраїлі без американської допомоги може кардинально погіршитися. Після обговорення ситуації з Джонсоном та іншими республіканцями вони вирішили ґрунтовно переробити пакет демократів, і замість одного законопроекту підготували п'ять. Потрібно було терміново допомогти Україні та Ізраїлю навіть ціною провалу законопроекту про кордони США. Питання про кордони може бути вирішене лише після перемоги Трампа на виборах. А поки що демократи досягли своєї мети, проваливши голосування щодо законопроекту про кордони США.
показати весь коментар
01.05.2024 14:46 Відповісти
Шо за сказка про белого бычка(ни очем). Придурок трамп эквилибрирует между креслом президента и местом на нарах. Увидел , шо его шантаж не прошел, насчет штатовских границ, дурак перестал препятствовать передаче оружия Украине. Дай бог , чтобы ему не видеть президентского кресла(из-за неба в клеточку).
показати весь коментар
01.05.2024 15:19 Відповісти
Республиканцы утверждают что за время правления Байдена в США незаконно проникли 15 миллионов латиносов, демократы говорят что всего восемь миллионов, восемь муликов это между прочим население Израиля. Не надо забывать что латиносы которые сейчас идут в США это не бедняки которые мечтают мыть машины и стричь газоны, эти пассажиры сразу вливаются в этнические банды, можешь ради интереса забить в поисковик "мара сальватруча", так сказать для общего развития и не забывай что этих банд большая куча и они заинтересованы в новых бойцах.
показати весь коментар
01.05.2024 15:45 Відповісти
Трампу, якщо він переможе, доведеться викидати це біосміття з країни. І всі захисники прав людини будуть волати, що він расист. Але йому доведеться чистити авгієві стайні після правління демократів.
показати весь коментар
01.05.2024 16:25 Відповісти
Восемь миллионов муслей на фоне 300 с фигом миллионов амеров скромно так смотрятся. Это питаРашке надо крепко думать имея на 145 питарашей 40 млн мусликов ))
В Израиле не 8 млн. Учи матчасть.
показати весь коментар
01.05.2024 16:48 Відповісти
Дай Бог, щоб Трамп став президентом США, інакше ти, дурнику, будеш кріпаком у расеї і кричатиме кримнаш по команді. Якщо переможе Байден, Америки не буде, і тоді України не буде.
показати весь коментар
01.05.2024 16:16 Відповісти
Ты себя поставь на место американцев, тогда тебе всё станет понятно. В Германии на этой неделе прошли демонстрации мусульман требующие объявить халифат, Меркель превед! Старая карга жопой думала когда заполоняла Германию игиловцами бегущих с востока и северной Африки.
показати весь коментар
01.05.2024 16:27 Відповісти
Щас дойчи им обьявят халифат пинком под задницу в аравии с отьемом гражданства ))))
показати весь коментар
01.05.2024 16:46 Відповісти
Твой Нетаньяху обещал за неделю порвать на тряпки хамас.))
показати весь коментар
01.05.2024 17:17 Відповісти
Наф-наф, геть в свои епеня, там будеш смердiти.
показати весь коментар
01.05.2024 15:14 Відповісти
"хахлов" и "маларосов" меньше всего волнует то, что себе там вражий отшметок намыслил. Это удел оккупанта - быть презираемым защитниками своей страны.
Так что шел бы ты ванек зюкать и вякать на пуйлососущие ресурсы, к своим рашистам zомбакам. Там ты найдешь полное понимание ))
показати весь коментар
01.05.2024 15:37 Відповісти
Узнал себя, маларос??
показати весь коментар
01.05.2024 21:38 Відповісти
"Між нами океан". Це все, що треба знати про тебе, Трамп.
Велич Америки коту під хвіст.
показати весь коментар
01.05.2024 16:03 Відповісти
А як ви хотіли? Щодня поливати брудом Трампа, Майка Джонсона, республіканців і щоб Америка вам мовчки допомагала? Спочатку прикусіть язика, а краще попросіть вибачення за хамство.
показати весь коментар
01.05.2024 16:29 Відповісти
Таке він каже про Європу, а не про Україну. Між Європою і ним, Трампом твоїм, океан. Второпав?
показати весь коментар
01.05.2024 17:50 Відповісти
Надеюсь его все же посадят, это был бы достойный финал рыжего клоуна. А там глядишь и до зелёного очередь дойдёт.
показати весь коментар
01.05.2024 16:08 Відповісти
Ну а следом Хантер Байден с Квасьневским и прочие совладельцы Бурисмы, или это другое?
показати весь коментар
01.05.2024 21:32 Відповісти
 
 