У Конгресі США закликали передати Україні більше касетних бомб: "У нас є надлишки, які необхідно знищити"

Під час слухань у Палаті представників США конгресмен-республіканець Джо Вілсон закликав передати Україні більше касетних бомб. Він заявив, що це треба зробити якомога швидше.

Про це пишуть "Букви", передає Цензор.НЕТ.

Конгресмен зазначив, що США мають надлишки касетних бомб. За його словами, надання їх Україні стане чудовим способом для США позбутися їх і водночас це підтримає Збройні Сили України.

"Я сподіваюся, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше. У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб, як знищити їх – відправити їх народу України", - заявив американський політик.

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Раніше заступниця прессектератаря Пентагону заявила, що українці використовують касетні боєприпаси на полі бою відповідально, відстежуючи локації снарядів.