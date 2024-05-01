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У Конгресі США закликали передати Україні більше касетних бомб: "У нас є надлишки, які необхідно знищити"

у Конгресі закликали передати Україні більше касетних бомб

Під час слухань у Палаті представників США конгресмен-республіканець Джо Вілсон закликав передати Україні більше касетних бомб. Він заявив, що це треба зробити якомога швидше.

Про це пишуть "Букви", передає Цензор.НЕТ.

Конгресмен зазначив, що США мають надлишки касетних бомб. За його словами, надання їх Україні стане чудовим способом для США позбутися їх і водночас це підтримає Збройні Сили України.

"Я сподіваюся, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше. У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб, як знищити їх – відправити їх народу України", - заявив американський політик.

Читайте також: У Пентагоні розкрили зміст нового пакету військової допомоги Україні на 6 млрд дол.

Раніше заступниця прессектератаря Пентагону заявила, що українці використовують касетні боєприпаси на полі бою відповідально, відстежуючи локації снарядів.

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8291) касетні боєприпаси (123)


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Топ коментарі
+13
Хочуть знищити? - так в Украіні можна знищити з користю для людства
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01.05.2024 10:40
+7
Чудово! Може "томагавки" просроченні є? Давайте, допоможем з "утилізацією".
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01.05.2024 10:43
+5
Ось як виглядає правильний американець здорового Конгресу.
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01.05.2024 11:18
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Хочуть знищити? - так в Украіні можна знищити з користю для людства
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01.05.2024 10:40 Відповісти
Это словоблудие, чтобы передать нам бесплатно.
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01.05.2024 10:41 Відповісти
Хто там ще хоче знищити зброю? Ми знаємо як
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01.05.2024 10:59 Відповісти
Так что ещё вопрос, кто кому полезнее.
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01.05.2024 10:40 Відповісти
Знамо перец: кацапы - полезнее списанным кассетным бомбам.
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01.05.2024 10:43 Відповісти
Чудово! Може "томагавки" просроченні є? Давайте, допоможем з "утилізацією".
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01.05.2024 10:43 Відповісти
Там на часi может быть списанным пока шо тока "Гавк"- ровесник С-200.
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01.05.2024 10:48 Відповісти
Модифіковані С-200 непогано збивають літачки ДРЛО та стратегичні бомбардувальники.
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01.05.2024 12:27 Відповісти
Дякуємо США, за вчасну і корисну допомогу Українцям, бо з асфальтом, вийшло КРИВАВО у Зеленського з приблудами95…
Оманщина, вона не за Українну!
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01.05.2024 10:44 Відповісти
Ну останні 6 місяців ЗСУ були сам на сам з асфальтом і кварталом 95... Фронт вже падає. Тому не сказав би, що допомога США вчасна...
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01.05.2024 23:19 Відповісти
Краще всі касетні ATCAMS і на 165 і на 300 км
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01.05.2024 10:44 Відповісти
Гарна ідея, але... це ж негуманно.
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01.05.2024 10:46 Відповісти
Это по отношению к людям негуманно,а российский скот нужно забивать в промышленных масштабах,так что это просто рационализация.
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01.05.2024 12:58 Відповісти
Це негуманно але як подолати опір трирівневої борони в глибину та стримувати рашистів ще до підходу до наших позицій. Без м'яса техніку палити зручніше
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01.05.2024 13:53 Відповісти
Та я кепкую.
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01.05.2024 13:56 Відповісти
Все вірно, треба кацапсячу нечисть нищити, нищити і ще раз нищити!
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01.05.2024 10:55 Відповісти
Республиканцы призывают демократов....
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01.05.2024 11:00 Відповісти
В республиканской партии есть раскол
Но все таки именно республиканская партия
- лендлиз и санкции в январе 2022
- летом 2023 - продлить лендлиз на 2024
- передать ракеты атакамс - наверное 1.5 года требует
- план победы Украины от республиканцев
- помощь Украине справились за 2 месяца после Сената, разделив законы и внеся дополнения:
разработать план победы Украины,
дать ракеты атакамс
закон "мир через силу в 21 веке", где один из разделов "процветание и восстановление Украины"
- возобновить лендлиз до 2026 года

принимаемые законы, должны быть лучше, чем "дайте денег" без плана, что делать...
например, требование разработать "план победы Украины" включает пункт, оценить какие вооружения, которые еще не дали, могут изменить поле боя.
т.к. сейчас, пресс-релизы утверждают, что только на военную помощь выделено 46млрд от США

Военной техники на эту сумму, поставляется мало в сравнении с новостями, когда другие страны, закупают за меньшие суммы в разы больше техники
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01.05.2024 11:31 Відповісти
лендлиз и санкции в январе 2022

Санкцїї спільно із демократами, замість лендлізу демократи надали безповоротню допомогу.

летом 2023 - продлить лендлиз на 2024

А толку, якщо лендлизом жодного разу ніхто не скористався, бо теж саме надавали безповоротньо.

передать ракеты атакамс - наверное 1.5 года требует

Хз хто там що вимагає, ракети атакамс передає адміністрація Байдена із Пентагоном.

план победы Украины от республиканцев
- помощь Украине справились за 2 месяца после Сената, разделив законы и внеся дополнения:
разработать план победы Украины,
дать ракеты атакамс

Гальмували два місяця, відпрацьовуючи москальский хабар. Ніякого плану так і не показали. Ракети атакамс дали так і не дочекавшись гальмівних республіканців.
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01.05.2024 14:34 Відповісти
Санкції вимагались більш жорсткі.
Зараз видно, що санкції не працюють
Навіть вчора адміністрація дозволила росбанкам отримувати платежі за газ та нафту

По лендлізу було би значно більше.
Проте в Сенаті, підправили закон - скоротили термін дії до 1 жовтня 2023, та вилучили звітність президента.
Навіщо було скорочувати термін дії?

Адміністрація пояснила, що лендліз запрацює - як будуть проблеми з бюджетом.
Запрацював з осені 2023?

В Сенаті пояснили, що не будуть подовжувати дію лендлізу на прохання республіканців.
Тому що адміністрація має PDA.
Через пару тижнів, міноборони заявило "не комфортно" надавати PDA.
В законі такого терміну "не комфортно" не існує - просто вигадали

Таким чином півроку могли надавати лендліз - проте "обманули"

Атакамс https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text/enr вже в законі
навіть пояснення для чого
SEC. 505 (a) Transfer Of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.

Чому тоді цей закон правився та не голосувався в Сенаті 10.5 місяців?
З Placed on Calendar Senate (03/21/2023) до Engrossed Amendment Senate (02/13/2024)
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01.05.2024 16:49 Відповісти
Все оце добре. але головне, що республіканці показали нашим зеленским, що гроші, які нам дають треба не вважати своїми кишеньковими. Гроші ******* рахунок. Тим більш чужі. В. Спартц просто геніально показала дЄрмаківцям, що їх діяльність під контролем США. Шкода, що наші не зрозуміли чого вона добивається. Нам треба було одразу заволати в один голос, що або ДЄрмак, або йди зеленская воша за руцьким кораблем. Знову локшину нам навішали, що США нас "кинула". З жаргону шоу-бізнесу "нових руцьких".
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01.05.2024 21:17 Відповісти
Ось як виглядає правильний американець здорового Конгресу.
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01.05.2024 11:18 Відповісти
Під час слухань у Палаті представників США конгресмен-республіканець Джо Вілсон закликав передати Україні більше касетних бомб.
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01.05.2024 11:21 Відповісти
А в нас надлишки лемінгів! Взаємодопоможемо?
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01.05.2024 11:36 Відповісти
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01.05.2024 11:59 Відповісти
От біда з цим "секонд-хендом", який жертвують, але не забувають здерти останні копійки з Жебрака.
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01.05.2024 12:31 Відповісти
Много с тебя американцы содрали? Ну это ж не братушки из за поребрика,они бесплатно кабами города засыпают.
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01.05.2024 12:59 Відповісти
З мене, з тебе ще небагато. Але згадай про своїх дітей й онуків. Це їх борг, який треба сплатити.
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01.05.2024 21:18 Відповісти
об кацапню
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01.05.2024 12:31 Відповісти
За захист Європи й американських солдат не треба скупитись. Не забуваймо ! Скупий платить двічі.
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01.05.2024 12:34 Відповісти
Бідон вже знищив 3/4 мільйонів цих ***********. Ще трохи часу і знищить залишки.
Дя-ку-є-мо.
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01.05.2024 13:21 Відповісти
Буде одне з двох:
- затягують , а потім утилізують, але нам не подарують
- передадуть в стандартному пакеті допомоги (тобто зрублять грошей за хлам)
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01.05.2024 23:24 Відповісти
 
 