У Конгресі США закликали передати Україні більше касетних бомб: "У нас є надлишки, які необхідно знищити"
Під час слухань у Палаті представників США конгресмен-республіканець Джо Вілсон закликав передати Україні більше касетних бомб. Він заявив, що це треба зробити якомога швидше.
Про це пишуть "Букви", передає Цензор.НЕТ.
Конгресмен зазначив, що США мають надлишки касетних бомб. За його словами, надання їх Україні стане чудовим способом для США позбутися їх і водночас це підтримає Збройні Сили України.
"Я сподіваюся, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше. У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб, як знищити їх – відправити їх народу України", - заявив американський політик.
Раніше заступниця прессектератаря Пентагону заявила, що українці використовують касетні боєприпаси на полі бою відповідально, відстежуючи локації снарядів.
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Оманщина, вона не за Українну!
Но все таки именно республиканская партия
- лендлиз и санкции в январе 2022
- летом 2023 - продлить лендлиз на 2024
- передать ракеты атакамс - наверное 1.5 года требует
- план победы Украины от республиканцев
- помощь Украине справились за 2 месяца после Сената, разделив законы и внеся дополнения:
разработать план победы Украины,
дать ракеты атакамс
закон "мир через силу в 21 веке", где один из разделов "процветание и восстановление Украины"
- возобновить лендлиз до 2026 года
принимаемые законы, должны быть лучше, чем "дайте денег" без плана, что делать...
например, требование разработать "план победы Украины" включает пункт, оценить какие вооружения, которые еще не дали, могут изменить поле боя.
т.к. сейчас, пресс-релизы утверждают, что только на военную помощь выделено 46млрд от США
Военной техники на эту сумму, поставляется мало в сравнении с новостями, когда другие страны, закупают за меньшие суммы в разы больше техники
Санкцїї спільно із демократами, замість лендлізу демократи надали безповоротню допомогу.
летом 2023 - продлить лендлиз на 2024
А толку, якщо лендлизом жодного разу ніхто не скористався, бо теж саме надавали безповоротньо.
передать ракеты атакамс - наверное 1.5 года требует
Хз хто там що вимагає, ракети атакамс передає адміністрація Байдена із Пентагоном.
план победы Украины от республиканцев
- помощь Украине справились за 2 месяца после Сената, разделив законы и внеся дополнения:
разработать план победы Украины,
дать ракеты атакамс
Гальмували два місяця, відпрацьовуючи москальский хабар. Ніякого плану так і не показали. Ракети атакамс дали так і не дочекавшись гальмівних республіканців.
Зараз видно, що санкції не працюють
Навіть вчора адміністрація дозволила росбанкам отримувати платежі за газ та нафту
По лендлізу було би значно більше.
Проте в Сенаті, підправили закон - скоротили термін дії до 1 жовтня 2023, та вилучили звітність президента.
Навіщо було скорочувати термін дії?
Адміністрація пояснила, що лендліз запрацює - як будуть проблеми з бюджетом.
Запрацював з осені 2023?
В Сенаті пояснили, що не будуть подовжувати дію лендлізу на прохання республіканців.
Тому що адміністрація має PDA.
Через пару тижнів, міноборони заявило "не комфортно" надавати PDA.
В законі такого терміну "не комфортно" не існує - просто вигадали
Таким чином півроку могли надавати лендліз - проте "обманули"
Атакамс https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text/enr вже в законі
навіть пояснення для чого
SEC. 505 (a) Transfer Of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.
Чому тоді цей закон правився та не голосувався в Сенаті 10.5 місяців?
З Placed on Calendar Senate (03/21/2023) до Engrossed Amendment Senate (02/13/2024)
Дя-ку-є-мо.
- затягують , а потім утилізують, але нам не подарують
- передадуть в стандартному пакеті допомоги (тобто зрублять грошей за хлам)