США через год утроят производство 155-мм снарядов до 100 тыс. единиц в месяц, – заместитель начальника штаба армии США Мингус
В американской армии рассчитывают на рост производства 155-мм артиллерийских снарядов после одобрения $61 млрд помощи Украине.
Об этом сообщил заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джеймс Мингус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Генерал-лейтенант заявил, что к следующему лету США достигнут производства 155-мм артиллерийских боеприпасов в 100 000 единиц ежемесячно или 1,2 млн единиц в год.
Рост производства снарядов в США
Мингус отметил, что фактически речь идет о росте производства более чем в три раза, если сравнивать с сегодняшними показателями. По его словам, ожидается, что в апреле американская оборонка выпустит 30 000 единиц 155-мм артиллерийских снарядов.
Он отметил, что если сравнивать с февралем 2022 года, то производство увеличится в шесть раз.
Производство артснарядов в США
Напомним, что еще в прошлом году руководитель закупок армии США Дуг Буш отмечал, что Вашингтон расширяет производственные мощности и планирует открывать новые производства в Арканзасе, Канзасе и Техасе. Артснаряды являются одними из немногих боеприпасов, производство которых контролируется американским правительством, а не закупается у частных подрядчиков.
Напомним, что в рамках чешской инициативы около 20 стран выделили средства, чтобы приобрести для украинской армии 500 000 артиллерийских снарядов.
Также союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей. В частности, это танковая коалиция, коалиция по поставке бронетранспортеров, коалиция по разминированию, объединение по передаче самолетов F-16, которое возглавит США, коалиция по противовоздушной обороне, IT-коалиция, а также коалиция дронов.
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2) как оказалось, для пороха нужен хлопок специальных марок, а его даже Европа и США не могут достать в нужном количестве. Его источники в сфере влияния РФ и Китая. Откуда его брать Украине? Забирать те крохи что есть, из под носа у союзников?
3) вся технологическая цепочка массового производства снарядов - десятки больших заводов. Откуда у Украины деньги чтоб из строить, и что РФ помешает их разбомбить?
По-перше: різноманіття у рослинних видах іменується "сортами" - а не "марками" ("марки" застосовуються при виплавці сплавів металів) По-друге: для виготовлення пороху можливе застосування будь-якого виду рослинного волокна - воно найлегше та найдешевше в переробці Наші порохові заводи працювали при СРСР саме на волокні льону Бавовна стала вимушеною заміною - бо льонарство з розвалом Союзу знищили (порівняно з бавовною волокно льону дорожче у вирощенні та виробництві) Так що ніякі "спеціальні марки" не потрібні Просто зараз "бум" порохового виробництва - бо багато країн світу різко почали оновлення та поповнення запасів *********** А для нього не вистачає ні бавовни ні виробництв
По-третє - для виробництва "снарядів" порох не застосовують Бо порох - "метальна ВР - а не "бризантна" Снаряд начиняється тротилом гексогеном чи іншою подібною вибуховою речовиною А порохом начиняється "гільза" Якщо вона поєднана зі "снарядом" то у армії це іменується "патроном" або "пострілом"
Слышал что то о том - что разное сырьё даёт разную по качеству нитроцеллюлозу. При смене сырья, как минимум придётся переписывать таблицы для наведения снарядов. А в худшем случае может заметно упасть дальность. В конце концов, вроде здесь же на Цензоре недавно была статья о том что Россия через Турцию скупает хлопок, в том числе и у Европейцев, а те испытывают его дефицит.
А снарядом можно куда то выстрелить без метательного заряда в гильзе?
І зараз "кричать" ппродовжую! Порох для "катюш" робили переважно з американської бавовни Частина пороху взагалі поставлялася в готовому вигляді з США Щодо "свердління каналів на токарному станку " - не чув Сперечаться не хочу (Хоча знаючи фізико-хімічні властивості бездимного пороху - сильно в цьому сумніваюся - при роботі ріжучих інструментів та терті різко піднімається температура оброблюваної деталі Чим це загрожує пороху - пояснювать потреби не бачу А в матрицю пресу який штампує порохові шашки неважко додать штифти які створять ці канали) В снарядах "катюш" не було "прутків порохового заряду" Там стояв пакет з порохових шашок (як і зараз у твердопаливних реактивних снарядах - починаючи від снаряду С-5 і закінчуючи Точкою-У" та "Буком") "Вращаться" снаряду "катюші" не було потреби - там стояли прямі стабілізатори Канали не "запобігали гіроскопічному ефекту" а просто збільшували площу горіння та стабілізували його горіння Американці та німці для своїх НУРС якраз застосовували "гіроскопічний ефект" - їх снаряди оберталися в повітрі як артснаряди
Різна сировина дійсно дає різну нітроцелюлозу І вона відрізняється по "партіях" Так само партіями робляться і заряди до *********** Саме тому на них наноситься відповідне маркування де ОБОВ"ЯЗКОВО вказується патрія пороху в гільзі та ВР у снаряді І ті артилерійські таблиці уже розписані під різні партії *********** - у відповідності з партією метального пороху (візьми банку мисливського пороху "Сокіл" "Барс" чи нашого "Крука" Там на етикетці написано таблицю заряджання саме для тієї партії пороху яка туди засипана - тридцять років нею керуюсь при спорядженні патронів!)
А що Росія закуповує в Туреччині - то це просто з-за дефіциту сировини в світі(те саме було і після відмови США продавать гелій для аеростатів та дирижаблів (США були тоді монополістами у його виробництві) Гітлер тоді звинувачував США у "кознях" - бо "Якби США дали Німеччині гелій - то не згорів-би "Гінденбург і не загинули люди" Ну - прямо як Путін зараз звинувачує Європу і США за те що вони заважають йому озброюваться - не даючи технологій та мікроелектроніки)
Просто після розвалу СРСР в середньоазіатських країнах (колишніх республіках СРСР) стали відходить від бавовняної монокультури (бо треба щось їсти) І бавовни стали вирощувать менше Афганістан перейшов на вирощування маку А Індії Пакистану та Ірану порох і самим потрібен
Останнє питання ідіотське - відповідь на нього шукай сам
2. Наче прийняли закони по вирощуванню бавовника в Україні.
3. У Києві достатньо працює підприємств ВПК. Якось захищені. Особливо цінні працюють під землею.
4. Щодо грошей пояснюю. Україна витрачає 5-10 млрд дол. щорічно на снаряди. Якщо усе своє, то собівартість була б 1-3 млрд за довоєнними цінами. За п'ять років війни можете порахувати прибуток. Немає грошей, нехай візьмуть кредит. Я не кажу вже про запуск промисловості, мільярдні податки і багато робочих місць, ну і власне виробництво важливе для держбезпеки.
https://www.tiktok.com/@einarr17/video/7338550098349116678
з 1:50
Конечно номинально, какой-нибудь мощный машиностроительный завод, и близко не сравнится по стоимости с корпорациями типа Фейсбука или Амазона. Но когда наступает время войны - он может делать танки, а Facebook может только освещать как все плохо без танковых заводов.
По ППС ВВП страны G7 уже отстают от стран БРИКС.
Кораблей США производит что то около 10 в год, а для восполнения состава флота нужно больше минимум в 2 раза. Их флот постепенно стареет. (хотя Китай именно крупные боевые корабли сам производит ещё меньше. Не умеет (пока)).
Кстати, пойти в юристы здесь стоит дурных денег, сложной и продолжительной учебы, а потом тяжелого экзамена.
називается пакет допомога Україні, а виробництво відкривається в США
через півроку-рік закінчиться PDA, снаряди будуть виробляти, а поставляти в Україну не зможуть.
краще би виробництво відкривали в Україні
В этой войне, высокоточку, ракеты, и авиацию не дадим. А снарядов.... мало.
И ваще, (мнение Запада) "Эти хохлы какие то **...тые" Никто в цивилизованном мире 3 года бы не воевал.
Завод по производств снарядов должен иметь (как всегда) импортное оборудование.
Кто бы продал Украине этот завод?
Америка самоустранилась, Меркель и Орланд были за выполнение минских договоренностей. Завод никак не вписывается