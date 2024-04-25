США через год утроят производство 155-мм снарядов до 100 тыс. единиц в месяц, – заместитель начальника штаба армии США Мингус

В американской армии рассчитывают на рост производства 155-мм артиллерийских снарядов после одобрения $61 млрд помощи Украине.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джеймс Мингус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Генерал-лейтенант заявил, что к следующему лету США достигнут производства 155-мм артиллерийских боеприпасов в 100 000 единиц ежемесячно или 1,2 млн единиц в год.

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Рост производства снарядов в США

Мингус отметил, что фактически речь идет о росте производства более чем в три раза, если сравнивать с сегодняшними показателями. По его словам, ожидается, что в апреле американская оборонка выпустит 30 000 единиц 155-мм артиллерийских снарядов.

Он отметил, что если сравнивать с февралем 2022 года, то производство увеличится в шесть раз.

Производство артснарядов в США

Напомним, что еще в прошлом году руководитель закупок армии США Дуг Буш отмечал, что Вашингтон расширяет производственные мощности и планирует открывать новые производства в Арканзасе, Канзасе и Техасе. Артснаряды являются одними из немногих боеприпасов, производство которых контролируется американским правительством, а не закупается у частных подрядчиков.

Напомним, что в рамках чешской инициативы около 20 стран выделили средства, чтобы приобрести для украинской армии 500 000 артиллерийских снарядов.

Также союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей. В частности, это танковая коалиция, коалиция по поставке бронетранспортеров, коалиция по разминированию, объединение по передаче самолетов F-16, которое возглавит США, коалиция по противовоздушной обороне, IT-коалиция, а также коалиция дронов.