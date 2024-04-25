США через рік потроять виробництво 155-мм снарядів до 100 тис. одиниць на місяць, - заступник начальника штабу армії США Мінгус

В американській армії розраховують на зростання виробництва 155-мм артилерійських снарядів після схвалення $61 млрд допомоги Україні.

Про це повідомив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Генерал-лейтенант заявив, що до наступного літа США досягнуть виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 000 одиниць щомісяця або 1,2 млн одиниць на рік.

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Зростання виробництва снарядів у США

Мінгус зазначив, що фактично йдеться про зростання виробництва понад утричі, якщо порівнювати із сьогоднішніми показниками. За його словами, очікується, що у квітні американська оборонка випустить 30 000 одиниць 155-мм артилерійських снарядів.

Він наголосив, що якщо порівнювати з лютим 2022 року, то виробництво збільшиться ушестеро.

Виробництво артснарядів у США

Нагадаємо, що ще минулого року керівник закупівель армії США Дуг Буш зазначав, що Вашингтон розширює виробничі потужності та планує відкривати нові виробництва в Арканзасі, Канзасі й Техасі. Артснаряди є одними з небагатьох боєприпасів, виробництво яких контролюється американським урядом, а не закуповується у приватних підрядників.

Нагадаємо, що у межах чеської ініціативи близько 20 країн виділили кошти, щоб придбати для української армії 500 000 артилерійських снарядів.

Також союзники України вже створили кілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Зокрема, це танкова коаліція, коаліція з постачання бронетранспортерів, коаліція з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з протиповітряної оборони, IT-коаліція, а також коаліція дронів.