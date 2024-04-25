УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8982 відвідувача онлайн
Новини
2 963 62

США через рік потроять виробництво 155-мм снарядів до 100 тис. одиниць на місяць, - заступник начальника штабу армії США Мінгус

США через рік потроять виробництво 155-мм снарядів

В американській армії розраховують на зростання виробництва 155-мм артилерійських снарядів після схвалення $61 млрд допомоги Україні.

Про це повідомив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Генерал-лейтенант заявив, що до наступного літа США досягнуть виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 000 одиниць щомісяця або 1,2 млн одиниць на рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ потрібні боєприпаси калібрів 105 та 155 мм, щоб зупинити росіян, - Міноборони

Зростання виробництва снарядів у США

Мінгус зазначив, що фактично йдеться про зростання виробництва понад утричі, якщо порівнювати із сьогоднішніми показниками. За його словами, очікується, що у квітні американська оборонка випустить 30 000 одиниць 155-мм артилерійських снарядів.

Він наголосив, що якщо порівнювати з лютим 2022 року, то виробництво збільшиться ушестеро.

Виробництво артснарядів у США

Нагадаємо, що ще минулого року керівник закупівель армії США Дуг Буш зазначав, що Вашингтон розширює виробничі потужності та планує відкривати нові виробництва в Арканзасі, Канзасі й Техасі. Артснаряди є одними з небагатьох боєприпасів, виробництво яких контролюється американським урядом, а не закуповується у приватних підрядників.

Нагадаємо, що у межах чеської ініціативи близько 20 країн виділили кошти, щоб придбати для української армії 500 000 артилерійських снарядів.

Також союзники України вже створили кілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Зокрема, це танкова коаліція, коаліція з постачання бронетранспортерів, коаліція з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з протиповітряної оборони, IT-коаліція, а також коаліція дронів.

Автор: 

боєприпаси (2262) США (22473)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Дрони скоріше за все звичайне складання "конструктора" з китайських комплектуючих, яке не потребує спеціалізованого обладнання, а виробництво снарядів значно складніше та більш небезпечне. Але, скоріше за все просто не мають великого бажання - ЗЕвладі простіше випрошувати снаряди в партнерів, ніж напружуватися побудовою захищеного виробництва, закупівлі обладнання і т.п. (не кажучи вже про необхідність вкласти чималі кошти, які вони краще вкрадуть).
показати весь коментар
25.04.2024 20:11
+3
А ми ЖОДНОГО ..тільки пісдЭЖ
показати весь коментар
25.04.2024 19:57
+3
І це парадокс, бо фпв-дрони ми клепаємо тисячами вже. А це ж більш трудоємке виробництво ніж снаряди. Може тому, що дрони робить приватний бізнес, а снаряди обіцяла робити держава?
показати весь коментар
25.04.2024 20:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ми ЖОДНОГО ..тільки пісдЭЖ
показати весь коментар
25.04.2024 19:57 Відповісти
І це парадокс, бо фпв-дрони ми клепаємо тисячами вже. А це ж більш трудоємке виробництво ніж снаряди. Може тому, що дрони робить приватний бізнес, а снаряди обіцяла робити держава?
показати весь коментар
25.04.2024 20:02 Відповісти
Дрони скоріше за все звичайне складання "конструктора" з китайських комплектуючих, яке не потребує спеціалізованого обладнання, а виробництво снарядів значно складніше та більш небезпечне. Але, скоріше за все просто не мають великого бажання - ЗЕвладі простіше випрошувати снаряди в партнерів, ніж напружуватися побудовою захищеного виробництва, закупівлі обладнання і т.п. (не кажучи вже про необхідність вкласти чималі кошти, які вони краще вкрадуть).
показати весь коментар
25.04.2024 20:11 Відповісти
Снаряди зараз продають втридорого порівняно з довоєнним часом. Якщо побудувати в Україні пороховий завод, виробляти свою сировину, то за рік можна заробляти мільярди доларів тільки на держзамовленні. Дивно, що нашим ділкам це не цікаво. Вигода не гірше, ніж з майнінгом криптовалют.
показати весь коментар
25.04.2024 20:22 Відповісти
Поки що влада розповідає про те, що постійно чогось бракує для власного виробництва і не схоже, що вони планують це вирішувати. Тому, малоймовірно що найближчим часом зможуть налагодити виробництво для власних потреб (не кажучи вже про продаж).
показати весь коментар
25.04.2024 20:32 Відповісти
1) сама железка из которой сделан снаряд - это только начало. Нужна мощная химическая промышленность для производства взрывчатки и пороха
2) как оказалось, для пороха нужен хлопок специальных марок, а его даже Европа и США не могут достать в нужном количестве. Его источники в сфере влияния РФ и Китая. Откуда его брать Украине? Забирать те крохи что есть, из под носа у союзников?
3) вся технологическая цепочка массового производства снарядов - десятки больших заводов. Откуда у Украины деньги чтоб из строить, и что РФ помешает их разбомбить?
показати весь коментар
25.04.2024 20:33 Відповісти
Ясно! Інколи достатньо одного слова в коментарі - щоб зробить висновок : написав НЕУК!!!
По-перше: різноманіття у рослинних видах іменується "сортами" - а не "марками" ("марки" застосовуються при виплавці сплавів металів) По-друге: для виготовлення пороху можливе застосування будь-якого виду рослинного волокна - воно найлегше та найдешевше в переробці Наші порохові заводи працювали при СРСР саме на волокні льону Бавовна стала вимушеною заміною - бо льонарство з розвалом Союзу знищили (порівняно з бавовною волокно льону дорожче у вирощенні та виробництві) Так що ніякі "спеціальні марки" не потрібні Просто зараз "бум" порохового виробництва - бо багато країн світу різко почали оновлення та поповнення запасів *********** А для нього не вистачає ні бавовни ні виробництв
По-третє - для виробництва "снарядів" порох не застосовують Бо порох - "метальна ВР - а не "бризантна" Снаряд начиняється тротилом гексогеном чи іншою подібною вибуховою речовиною А порохом начиняється "гільза" Якщо вона поєднана зі "снарядом" то у армії це іменується "патроном" або "пострілом"
показати весь коментар
25.04.2024 21:53 Відповісти
Господи. Ну сорт. (да, как инженеру - машиностроителю мне действительно ближе слово "марка"). Знаю. Нитроцеллюлоза делается вообще из любой целлюлозы, путём обработки нитрирующей смесью из серной и азотной кислот (на сколько знаю она вообще была открыта когда химик разлил нитрирующую смесь, вытер её хлопчатобумажной тряпкой, и обнаружил что тряпка стала отлично гореть). В ВОВ СССР делал двигатели снарядов для Катюш именно из хлопка. Причём каналы в топливных прутках тупо сверлились на токарном станке. По 7 прутков на снаряд. А вращение снаряда не придавало гироскопический эффект как артиллерийскому снаряду (скорость была недостаточна), а компенсировала неравномерность тяги не откалиброванных прутков.
Слышал что то о том - что разное сырьё даёт разную по качеству нитроцеллюлозу. При смене сырья, как минимум придётся переписывать таблицы для наведения снарядов. А в худшем случае может заметно упасть дальность. В конце концов, вроде здесь же на Цензоре недавно была статья о том что Россия через Турцию скупает хлопок, в том числе и у Европейцев, а те испытывают его дефицит.

А снарядом можно куда то выстрелить без метательного заряда в гильзе?
показати весь коментар
25.04.2024 22:56 Відповісти
От тобі й "Господи!" А к я це закричав - коли прочитав про "марки"? Уявляєш?
І зараз "кричать" ппродовжую! Порох для "катюш" робили переважно з американської бавовни Частина пороху взагалі поставлялася в готовому вигляді з США Щодо "свердління каналів на токарному станку " - не чув Сперечаться не хочу (Хоча знаючи фізико-хімічні властивості бездимного пороху - сильно в цьому сумніваюся - при роботі ріжучих інструментів та терті різко піднімається температура оброблюваної деталі Чим це загрожує пороху - пояснювать потреби не бачу А в матрицю пресу який штампує порохові шашки неважко додать штифти які створять ці канали) В снарядах "катюш" не було "прутків порохового заряду" Там стояв пакет з порохових шашок (як і зараз у твердопаливних реактивних снарядах - починаючи від снаряду С-5 і закінчуючи Точкою-У" та "Буком") "Вращаться" снаряду "катюші" не було потреби - там стояли прямі стабілізатори Канали не "запобігали гіроскопічному ефекту" а просто збільшували площу горіння та стабілізували його горіння Американці та німці для своїх НУРС якраз застосовували "гіроскопічний ефект" - їх снаряди оберталися в повітрі як артснаряди
Різна сировина дійсно дає різну нітроцелюлозу І вона відрізняється по "партіях" Так само партіями робляться і заряди до *********** Саме тому на них наноситься відповідне маркування де ОБОВ"ЯЗКОВО вказується патрія пороху в гільзі та ВР у снаряді І ті артилерійські таблиці уже розписані під різні партії *********** - у відповідності з партією метального пороху (візьми банку мисливського пороху "Сокіл" "Барс" чи нашого "Крука" Там на етикетці написано таблицю заряджання саме для тієї партії пороху яка туди засипана - тридцять років нею керуюсь при спорядженні патронів!)
А що Росія закуповує в Туреччині - то це просто з-за дефіциту сировини в світі(те саме було і після відмови США продавать гелій для аеростатів та дирижаблів (США були тоді монополістами у його виробництві) Гітлер тоді звинувачував США у "кознях" - бо "Якби США дали Німеччині гелій - то не згорів-би "Гінденбург і не загинули люди" Ну - прямо як Путін зараз звинувачує Європу і США за те що вони заважають йому озброюваться - не даючи технологій та мікроелектроніки)

Просто після розвалу СРСР в середньоазіатських країнах (колишніх республіках СРСР) стали відходить від бавовняної монокультури (бо треба щось їсти) І бавовни стали вирощувать менше Афганістан перейшов на вирощування маку А Індії Пакистану та Ірану порох і самим потрібен
Останнє питання ідіотське - відповідь на нього шукай сам
показати весь коментар
26.04.2024 05:54 Відповісти
1. У нас вже був пороховий завод у м. Шостка, який успішно виробляв вибухівку до вторгнення. Інженери з того заводу пропонували відновити виробництво, але наші чиновники не бачили в цьому інтересу.
2. Наче прийняли закони по вирощуванню бавовника в Україні.
3. У Києві достатньо працює підприємств ВПК. Якось захищені. Особливо цінні працюють під землею.
4. Щодо грошей пояснюю. Україна витрачає 5-10 млрд дол. щорічно на снаряди. Якщо усе своє, то собівартість була б 1-3 млрд за довоєнними цінами. За п'ять років війни можете порахувати прибуток. Немає грошей, нехай візьмуть кредит. Я не кажу вже про запуск промисловості, мільярдні податки і багато робочих місць, ну і власне виробництво важливе для держбезпеки.
показати весь коментар
25.04.2024 21:54 Відповісти
Саме так, Шостку знищили. Патронний завод не побудували за 8 років війни( до 2022). Це і камень в город Порошенка у тому числі.
показати весь коментар
26.04.2024 10:13 Відповісти
Может потому что дроны более ефективнее и в несколько раз дешевле чем снаряды. Да и дроны можно собирать в любом гараже а для снарядов нужно строить сеть заводов которые рашисты каждый день бомбят
показати весь коментар
25.04.2024 20:45 Відповісти
Проблема с порохом.
показати весь коментар
25.04.2024 20:56 Відповісти
Даже минометные мины не смогли поставить на поток а это даже не разгильдяйство их можно точить в любой мастерской.
показати весь коментар
25.04.2024 20:06 Відповісти
сотнями тисяч виробляємо...
показати весь коментар
26.04.2024 00:11 Відповісти
Это вам солдаты рассказали?Они такого не видят.
показати весь коментар
26.04.2024 07:07 Відповісти
ніт, це арахамія видав, сциль нижче
показати весь коментар
26.04.2024 08:11 Відповісти
ви шо, арахамії не вірете?))
https://www.tiktok.com/@einarr17/video/7338550098349116678
з 1:50
показати весь коментар
26.04.2024 00:08 Відповісти
Дуже мало,треба півмільйона,щоб кацапію стирати в щебінь.І то вже,цього року
показати весь коментар
25.04.2024 20:00 Відповісти
Відосики найвеличнішого дивись!
показати весь коментар
25.04.2024 20:35 Відповісти
Як чим - он з прошлої осіні траса Миколаїв-Одеса, щей досі полірують, бетонують - бетону стіки, шо можна було десятка з три ротно-опорних пункта для ЗСУ бетоном залити. Перепрошуйте за снаряди у презедента котрого ви обирали - жодних питань до Байдена.
показати весь коментар
25.04.2024 21:02 Відповісти
за 10 років догнати та випередити північгу корею!!!
показати весь коментар
25.04.2024 20:18 Відповісти
Може неварто оприлюднювати свою неготовність? подивіться на кнр там жодної інфи звідти не витягнеш.
показати весь коментар
25.04.2024 20:20 Відповісти
США все ще сильна промислова держава. Але про колишню могутність 1940-80-х можна тільки згадувати. Тепер №1 Китай. Він легко може подвоїти, потроїти, подесятерити випуск снарядів, якщо захоче.
показати весь коментар
25.04.2024 20:25 Відповісти
И как тут не вспомнить о сравнении ВВП по номиналу и по ППС.

Конечно номинально, какой-нибудь мощный машиностроительный завод, и близко не сравнится по стоимости с корпорациями типа Фейсбука или Амазона. Но когда наступает время войны - он может делать танки, а Facebook может только освещать как все плохо без танковых заводов.

По ППС ВВП страны G7 уже отстают от стран БРИКС.
показати весь коментар
25.04.2024 20:49 Відповісти
ВВП (номінал) взагалі нікому з економістів не цікавий. Це лише проміжна стадія для розрахунку ВВП (ПКС).
показати весь коментар
25.04.2024 21:03 Відповісти
В США є танки.Не менше ніж в Китаю.На складах тисячі стоять,які ніде зараз не задіяні.США величезні кораблі будує,в Китаю їх немає.
показати весь коментар
25.04.2024 21:40 Відповісти
Танки у США есть готовые старые. Но сколько их США способны произвести с нуля сейчас?

Кораблей США производит что то около 10 в год, а для восполнения состава флота нужно больше минимум в 2 раза. Их флот постепенно стареет. (хотя Китай именно крупные боевые корабли сам производит ещё меньше. Не умеет (пока)).
показати весь коментар
25.04.2024 23:01 Відповісти
А скільки Китай може танків виготовити?В них їх не дуже й багато.Та й танки нищаться дуже легко зараз.Технологічно США по озброєнню набагато вище.В них і авіації більше і ракет.Там не дурні сидять.І найбагатші люди себе вміють захищати.
показати весь коментар
25.04.2024 23:11 Відповісти
Танковые заводы США по прежнему работают в обычном, довоенном режиме и производят 12 Абмамсов в месяц. Что касается кораблей и подводных лодок, то извините, тут совсем другая история - строятся ежегодно, причем все - от авианоцсев и подводных ракетоносцев до крейсеров и минных тральщиков.
показати весь коментар
25.04.2024 23:42 Відповісти
Не дотягує китайська промислловість,до США.Не мають вони такої військової машини,як в США.
показати весь коментар
25.04.2024 21:38 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2024 23:31 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2024 23:32 Відповісти
Світове суднобудування в 2015 році за тоннажем.
показати весь коментар
25.04.2024 23:40 Відповісти
А скільки в них ядерних підводних човнів,авіаносців,кораблів з крилатими ракетами?
показати весь коментар
25.04.2024 23:44 Відповісти
Військова промисловість США №1 у світі. Але це поки що. Я навів дані по загальній промисловості для розуміння як змінився світ. Адже зовсім недавно США виробляли ВСЕ, від скріпок і телевізорів до комп'ютерів і літаків.
показати весь коментар
26.04.2024 00:10 Відповісти
Немає в китайців технологій,щоб США обігнати в цьому.США і зараз це виробляє,чи може виробляти може виробляти.
показати весь коментар
26.04.2024 00:20 Відповісти
Цієї стаття про виробництво снарядів. Тут у США немає шансів проти Китаю.
показати весь коментар
26.04.2024 00:26 Відповісти
В Іраку було більше снарядів і що? Як снарядами Китай має воювати проти США?В хід підке авіація і ракети і будуть на морях і океанах воювати.Снаряди це при такій війні.як в Україні і то би цього не було,як в України були ракети і більше авіації,бо по москалям майже нічого не прилітає,маю на увазі їхню територію.
показати весь коментар
26.04.2024 00:34 Відповісти
это по гражданским судам, по военным совсем другая картина.
показати весь коментар
25.04.2024 23:52 Відповісти
Картина така, що флот Китаю раптово перевершив флот рф і став №2 у світі. Це сталося дуже швидко.
показати весь коментар
26.04.2024 00:20 Відповісти
хе-хе, так флот рф вообще быстро сокращается, если вы не заметили?
показати весь коментар
26.04.2024 02:18 Відповісти
Китай номер1, действительно так. Производит 28% мировой пром продукции. США на втором месте - 17%. Но не забываем, значительная часть китайского производстава это, грубо говоря, трусы, майки и кофеварки. В Штатах тоже шьют носки, но совсем в небольших количествах, а основная доля производства приходится на авиа и автоиндустрию, электродвигатели, тепловозы и электровозы и прочую тяжелую индустрию. Так что рано их списывать. Вот вам пример: как начался Ковид, то поначалу якобы нехватало вентиляторов. Презик (тогда Трамп, но это не важно) воспользовался законом, принятым в 40х годах и ПРИКАЗАЛ заводам форда производить те вентиляторы. Уже нерез несколько месяцев их наклепали столько, что не знали, что с ними делать и куда девать, и сейчас еще не знают. Так что, если прижмет то и удвоят и утроят и упятерят.
показати весь коментар
25.04.2024 23:48 Відповісти
Я не списую США. Вони безсумнівно залишаться однією з великих держав, але вже не наддержавою. Зараз вони дуже швидко намагаються повернути виробництво до себе. Але проблеми ті ж, що в рф - нікому працювати на заводах. Всі пішли в стилісти, юристи, програмісти або просто сидять на посібниках.
показати весь коментар
26.04.2024 00:15 Відповісти
мне конечно интересно узнать, откуда у вас такие данные, но боюсь ответ может "удивить )). К вашему сведению, в США примерно треть работоспособного населения не занята ничем. От слова вообще - или с капитала живут или перебиваются случайными заработками за наличные или на штатной помощи. Так что "некому работать" будет немножко преувеличение.
Кстати, пойти в юристы здесь стоит дурных денег, сложной и продолжительной учебы, а потом тяжелого экзамена.
показати весь коментар
26.04.2024 02:26 Відповісти
"В американській армії розраховують на зростання виробництва 155-мм артилерійських снарядів після схвалення $61 млрд допомоги"

називается пакет допомога Україні, а виробництво відкривається в США
через півроку-рік закінчиться PDA, снаряди будуть виробляти, а поставляти в Україну не зможуть.
краще би виробництво відкривали в Україні
показати весь коментар
25.04.2024 20:28 Відповісти
Це не Залужний, котрий мямлив перед гнидою - ну, а може все ж таки на армію гроші - був посланий і пішов.
показати весь коментар
25.04.2024 20:35 Відповісти
Підари з англомовними ніками обсирають США!
показати весь коментар
25.04.2024 20:36 Відповісти
Непогано, але треба більше!
показати весь коментар
25.04.2024 20:59 Відповісти
Третій рік війни. Американці: нє ну може ми збільшимо виробництво. Ще через рік. А може й так буде.
показати весь коментар
25.04.2024 21:06 Відповісти
Якщо що, за рік вони можуть до 300 тисяч підняти виробництво в місяць не напрягаючись.
показати весь коментар
25.04.2024 21:12 Відповісти
Третий год войны, в которой США не участвуют. Не забываем, это важно. Кацапу конечно кажется что он воюет с Америкой, но Америка об этом не знает.
показати весь коментар
25.04.2024 23:54 Відповісти
Розказуй ще казочки, що вони не приймають участь в цій війні =)
показати весь коментар
26.04.2024 02:26 Відповісти
та не, лучше ты дублируй соловева и скабееву, что они воюют со всей НАТОй.
показати весь коментар
26.04.2024 02:29 Відповісти
Еще немного и США догонят северную корею а может даже Иран
показати весь коментар
25.04.2024 21:14 Відповісти
Есть стратегия локальных конфликтов с странами типа Панама. Или даже Ирак. Высокоточными выбивается ПВО, потом ракетами и авиацией вскрываются укреп районы. Десант берет в плен оставшихся в живых. Снаряды на года арт дуэлей не нужны.
В этой войне, высокоточку, ракеты, и авиацию не дадим. А снарядов.... мало.
И ваще, (мнение Запада) "Эти хохлы какие то **...тые" Никто в цивилизованном мире 3 года бы не воевал.
показати весь коментар
25.04.2024 21:28 Відповісти
Немножко не так. Мнение Запада: "эти хохлы какие-то **..тые, на них напали ровно десять лет назад, а они до сих пор так и не озаботились постройкой хотя бы одного снарядного завода".
показати весь коментар
25.04.2024 23:57 Відповісти
Немного не так. 2,5 года. С 22 по 24-й.
Завод по производств снарядов должен иметь (как всегда) импортное оборудование.
Кто бы продал Украине этот завод?
Америка самоустранилась, Меркель и Орланд были за выполнение минских договоренностей. Завод никак не вписывается
показати весь коментар
26.04.2024 07:30 Відповісти
на таку кількість снарядів зразу треба і стволи робити
показати весь коментар
25.04.2024 21:44 Відповісти
значить уряд США не бачить завершення війни найближчі років з 5
показати весь коментар
25.04.2024 22:07 Відповісти
 
 