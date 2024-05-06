Украина начала производить артиллерийские боеприпасы, но их недостаточно. Рассчитываем на поставки от партнеров, - Камышин
Несмотря на то, что Украина возобновила собственное производство артиллерийских боеприпасов, по-прежнему рассчитывает на поставки снарядов от стран-партнеров. Ведь Силы обороны нуждаются в огромном объеме боеприпасов
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом Форума оборонной промышленности ЕС-Украина заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Мы начали производить артиллерийские боеприпасы, но, как и по другим позициям, их никогда не будет достаточно производиться в Украине. Сколько бы мы не производили и как бы мы не увеличивали собственные возможности, мы будем и дальше зависеть от поставок извне", - отметил украинский чиновник.
Он отметил, что в этой войне Украина нуждается в боеприпасах больше, чем оборонные возможности всех стран свободного мира вместе взятых.
"Поэтому мы не говорим сейчас об обеспечении полной потребности наших Сил обороны - она очень большая. Мы говорим о том, что мы стали весомым вкладом в такое (обеспечение) Сил обороны", - добавил Камышин.
Он отметил, что сейчас украинская оборонная промышленность столкнулась с тремя сложностями. Во-первых, это финансирование, во-вторых - постоянные обстрелы и в-третьих, в том, что касается производства артиллерийских боеприпасов, - это глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха.
Камышин подчеркнул, что украинская оборонная промышленность активно меняется и становится другой. Это является важным элементом открытости и транспарентности Украины в отношениях с европейскими партнерами и для того, чтобы европейские средства начали заходить в Украину для развития возможностей украинской оборонной промышленности.
Напомним, 6 мая в Брюсселе открылся Форум оборонной промышленности ЕС-Украина
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Боррель підтримав закупівлю країнами ЄС зброї для України в українського ОПК
2014
Про причини такого важкого рішення в ексклюзивному коментарі для Defense Express повідомив очільник ДАХК "Артем" Володимир Зімін. "На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаояд ОФ29 та РС-80. З першого кварталу 2021 року "Артем" вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 осіб. Працювати повний тиждень залишиться лише "ядро" з 500-600 фахівців. Вони будуть виконувати наявні контракти, в тому числі експортні, які ще тримають підприємство "на плаву", - сповістив Володимир Зімін. Як додав керівник підприємства, наразі існування ДАХК "Артем" проходить виключно завдяки іноземним замовленням. А роботи по постачанню "Вільхи" та "Нептуна" і досі знаходяться на етапі обговорення.
https://defence-ua.com/news/*************************************************************************************************************-2447.html ДАХК "Артем" отримала велике замовлення на ракети "Нептун" та РС-80, підприємство переходить на звичайний режим роботи
22 січня 2021
https://defence-ua.com/news/dohid_dahk_artem_maje_zrosti_na_220_u_pershomu_kvartali_2021_roku_prezident_kompaniji_volodimir_zimin-2662.html Дохід ДАХК "Артем" має зрости на 220% у першому кварталі 2021 року - Президент компанії Володимир Зімін
Дата вашої статті про ДАХК Артем - 22 січня 2021 р. І тут керівник Артема висловлює сподівання на поліпшення ситуації. А ось яка була реальна ситуація з виконанням ДОЗ (державного оборонного замовлення) станом на 22 квітня 2021 р.: "Чим воювати будемо?" - про черговий зрив оборонного замовлення. Оборонне замовлення у 2021 році від загрозою зриву, як і в минулому році, адже профільний комітет парламенту досі не отримав документ на свій розгляд. Про це сказав депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Є людина на прізвище Зеленський. Ця людина, відповідно до Конституції, є президентом, гарантом Конституції, гарантом територіальної цілісності, головою Ради національної безпеки і оборони і головнокомандувачем. Перерізання стрічок, "Велике будівництво", боротьба з бідністю та інші ласощі - все це не його, він може цим займатися у вільний від роботи час. У нього насправді є два функціонали - безпека і міжнародні відносини", - зауважив він.
"Можу просто сказати - державне оборонне замовлення 2020 року - зірване. Воно не виконане. На жаль, у подробиці вдаватися не можу, просто повірте мені на слово", - сказав політик.
"Що стосується ДОЗ на 2021 рік - підзаконні акти на 21-й рік досі повністю не написані, хоча мали бути написана ще торік. І це не дозволяє запроваджувати закон "Про оборонні закупівлі". Президент як голова РНБО погрожував відповідним міністерствам, але нічого не зроблено. Але навіть це не найгірше. Торік ДОЗ зайшов на погодження в профільний парламентський комітет, членом якого я є, в першій половині березня 2020 року, і вважалося, що це запізно. Тому що ДОЗ розписаний на 12 місяців, і кожен місяць має певний етап. І тільки після погодження нашого йде Кабмін, і тільки після цього Мінфін починає проплати, і щоб гроші ці потрапляли хоча б у квітні, а не в жовтні, як торік, - треба, щоб ДОЗ заходив раніше", - пояснив депутат.
На його думку, з такими темпами підготовки та виконання оборонного замовлення Україна до війни не готова.
"Зайшов до нас ДОЗ? Вже квітень 2021 року на дворі, а він ще не погоджений. Радбез позавчора, якщо не помиляюся, ще тільки погодив основні параметри. Процедура погодження ДОЗ триватиме ще довго. Війна завтра - чим воювати будемо?", - наголосив Рахманін.
https://www.5.ua/polityka/chym-voiuvaty-budemo-rakhmanin-pro-cherhovyi-zryv-oboronnoho-zamovlennia-241022.html
20 серпня 2021:
https://defence-ua.com/news/dahk_artem_dostrokovo_vikonala_zamovlennja_z_postachannja_nar_rs_80_zsu_video-4562.html ДАХК "Артем" достроково виконала замовлення з постачання НАР РС-80 ЗСУ
У 2020 році Збройні сили України вперше замовили й https://defence-ua.com/news/zs_ukrajini_dostrokovo_otrimajut_partiju_novih_raket_rs_80-1849.html отримали партію нових ракет (кілька сотень одиниць). Однак восени минулого року https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html стало відомо , що подальшого замовлення на ці вироби в ДОЗ-2021 незаплановано (як і деяких інших видів виробів держпідприємства), що ставило під загрозу повноцінну роботу компанії у цьому році.
Після проведення нових перемовин, підприємству вдалось досягти "https://defence-ua.com/news/minoboroni_ukrajini_na_2021rik_zbilshilo_udvichi_derzhavne_oboronne_zamovlennja_dlja_dahk_artem-2181.html повного порозуміння із Міністерством оборони України" й отримати https://defence-ua.com/news/*************************************************************************************************************-2447.html додаткове замовлення на некеровані авіаційні ракети РС-80, крилаті ракети (Р-360) для ракетного комплексу РК-360 МЦ "Нептун" та 300-мм кориговані реактивні снаряди Р-624М для комплексу "Вільха" на суму близько 900 млн грн.
17 червня 2021:
https://defence-ua.com/army_and_war/artem_perehodit_do_viprobuvan_pershih_ukrajinskih_155_mm_artilerijskih_snarjadiv-3982.html "Артем" переходить до випробувань перших українських 155-мм артилерійських снарядів
У створенні першого вітчизняного 155-мм снаряду ми рухаємось відповідно затверджених планів та графіків. На цьому тижні вже завершується спорядження корпусів снарядів дослідної партії, які найближчим часом будуть випробувані підривом..., - повідомив очільник ДАКХ "Артем".
То як, ситуація поліпшилась? Скільки часу ще можна тягнути цю ретроспективну зраду? Чого ти фіксуєшся на зраді, а не дивишся далі на розвиток ситуації? Вже ж 3 роки пройшло...
ЗЕ-оманські курви - вони такі. Ще у 2018 заборонили Порошенку закуповувати снаряди.
ЗЕ-оманські курви також зруйнували всі склади з ************. Вони ж заборонили випускати танки. І вони ж змусили у 2017-2018 звільнитися 50% л/с ЗСУ.
Закрыли бы хотя бы этот дефицит.
Чому досі немає можливості вирощування КОНОПЕЛЬ БЕЗ НАРКОТИ???
А Є МЕДИЧНІ КОНОПЛІ ТОБТО КАНАБІС???
Коноплі це ще краще ніж бавовна для ПОРОХУ!!!
Але щоб вирощувати треба дозвіл МВС, та ще х.. зна скільки різної фігні
Але факт в тому що навіть ЄС і американці (останні менше) у намаганні збільшити виробництво снарядів стали залежні від китайської сировини. Про це вони самі пишуть.
А що там з "мільйоном " дронів..?!
До кінця року побачимо...?!
Чи грошей "не вистачає"...?!!
З таким оборонпромом що неможе навіть снаряд чи бомбу зробити люди закінчаться швидко.