Украина начала производить артиллерийские боеприпасы, но их недостаточно. Рассчитываем на поставки от партнеров, - Камышин

Несмотря на то, что Украина возобновила собственное производство артиллерийских боеприпасов, по-прежнему рассчитывает на поставки снарядов от стран-партнеров. Ведь Силы обороны нуждаются в огромном объеме боеприпасов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом Форума оборонной промышленности ЕС-Украина заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Мы начали производить артиллерийские боеприпасы, но, как и по другим позициям, их никогда не будет достаточно производиться в Украине. Сколько бы мы не производили и как бы мы не увеличивали собственные возможности, мы будем и дальше зависеть от поставок извне", - отметил украинский чиновник.

Он отметил, что в этой войне Украина нуждается в боеприпасах больше, чем оборонные возможности всех стран свободного мира вместе взятых.

"Поэтому мы не говорим сейчас об обеспечении полной потребности наших Сил обороны - она очень большая. Мы говорим о том, что мы стали весомым вкладом в такое (обеспечение) Сил обороны", - добавил Камышин.

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Он отметил, что сейчас украинская оборонная промышленность столкнулась с тремя сложностями. Во-первых, это финансирование, во-вторых - постоянные обстрелы и в-третьих, в том, что касается производства артиллерийских боеприпасов, - это глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха.

Камышин подчеркнул, что украинская оборонная промышленность активно меняется и становится другой. Это является важным элементом открытости и транспарентности Украины в отношениях с европейскими партнерами и для того, чтобы европейские средства начали заходить в Украину для развития возможностей украинской оборонной промышленности.

Напомним, 6 мая в Брюсселе открылся Форум оборонной промышленности ЕС-Украина