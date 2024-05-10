На Саммите мира мы заинтересованы в достижении самого широкого согласия между странами мира, - президент Чехии Павел
Президент Чешской Республики Петр Павел подтвердил свое участие в Саммите мира, который назвал важным шагом на пути к справедливому миру.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я с радостью принял приглашение Президента Украины Зеленского на конференцию по миру в Украине, которая состоится в середине июня в Швейцарии. Вместе мы заинтересованы в достижении широкого согласия между странами мира относительно условий мирного решения. Это важный шаг для прекращения страданий от войны и установления справедливого мира в Украине", - отметил Павел.
Прага, как известно, полностью поддерживает Мирный план Украины из 10 пунктов.
Вместе с Францией и Швецией Чехия сопредседательствует в рабочей группе, которая работает над пунктом мирного плана о ядерной безопасности. Речь идет, прежде всего, о захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции, а также о ядерной безопасности всей Украины в широком смысле.
Саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня.
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якнайкраща згода між країнами, це велика кількість снарядів у себе в схованках.