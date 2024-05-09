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Зеленский и Павел обсудили продолжение оборонного сотрудничества

Зеленськмй провів телефонну розмову з Петером Павелрм

Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в соцсети Х.

Глава государства поблагодарил за чешскую инициативу по приобретению снарядов для Украины.

"Безотлагательная реализация этой инициативы будет иметь существенное значение на поле боя", - отметил Зеленский.

Кроме того стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества и насущные потребности украинских воинов.

Президент Павел подтвердил свое участие в Саммите мира.

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Саммит мира в Швейцарии

Напомним, 15-16 июня правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Чехия (1702) Павел Петр (121)


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Впевнений, що Павелу гидко спілкуватися з нашим полудурком
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09.05.2024 21:11 Ответить
Сраная имитация ублюдком бурной деятельности.
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09.05.2024 21:31 Ответить
"Павел-"якого Ти куя "зелепузін" ще досі не забрав **********,котрі я придбав для українських ЗСУ"""
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09.05.2024 21:36 Ответить
"...планує провести високого рівня. " Питання . Що це таке ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ? Там буде гражданин зеленский ? Для рівня !!! Можна будь-якого безхатченка запросити. Він теж громадянин. І що це "... учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру..." ? У темній кімнаті ? У сортирі кремля ? Краще б пошукали у своїх урядах та парламентах. Зброю, РАКЕТИ, фінанси.
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09.05.2024 22:28 Ответить
 
 