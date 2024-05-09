Зеленский и Павел обсудили продолжение оборонного сотрудничества

Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в соцсети Х.

Глава государства поблагодарил за чешскую инициативу по приобретению снарядов для Украины.

"Безотлагательная реализация этой инициативы будет иметь существенное значение на поле боя", - отметил Зеленский.

Кроме того стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества и насущные потребности украинских воинов.

Президент Павел подтвердил свое участие в Саммите мира.

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Саммит мира в Швейцарии

Напомним, 15-16 июня правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.