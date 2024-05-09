Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают срок действия военного положения в Украине, а также продление срока проведения всеобщей мобилизации с 14 мая до 11 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточки законопроектов 3685-ІХ, 3684-ІХ.

Оба документа на сайте парламента имеют статус: "Подписано".

Продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине

Как известно, 12 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Соответственно, оба срока были продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней - до 13 мая 2024 года.

8 мая 2024 года во время заседания Верховная Рада продлила еще на 90 дней действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Отметим, что сегодня было уже 11-е решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.

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