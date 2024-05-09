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Новости
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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Зеленський підписав закони щодо продовженя мобілізації та воєнного стану

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают срок действия военного положения в Украине, а также продление срока проведения всеобщей мобилизации с 14 мая до 11 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточки законопроектов 3685-ІХ, 3684-ІХ.

Оба документа на сайте парламента имеют статус: "Подписано".

Продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине

Как известно, 12 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Соответственно, оба срока были продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней - до 13 мая 2024 года.

8 мая 2024 года во время заседания Верховная Рада продлила еще на 90 дней действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Отметим, что сегодня было уже 11-е решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.

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Автор: 

закон (3176) Зеленский Владимир (20255) мобилизация (2744) военное положение (506)


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Топ комментарии
+4
То вже за 95кагалом прийдуть з повістками?
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09.05.2024 18:43
+4
Володимир Зеденський підписав графік замахів на 2024 рік.
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09.05.2024 20:03
+3
А от якби не підписав - то війна скінчилася б!
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09.05.2024 18:25
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А от якби не підписав - то війна скінчилася б!
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09.05.2024 18:25 Ответить
Ви нє панімаєтє, єво Парашенка заставляєт...
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09.05.2024 21:16 Ответить
маладьєц!
якшо це все шо президент добить за день, то мабуть він стомився....
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09.05.2024 18:36 Ответить
УКАЗ

Вибiть турецкого хана с iзюмського шляху.

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09.05.2024 18:42 Ответить
А цар то вже не справжній.
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09.05.2024 19:03 Ответить
То вже за 95кагалом прийдуть з повістками?
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09.05.2024 18:43 Ответить
Молодята
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09.05.2024 18:47 Ответить
Одноху@ственные двойники...
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09.05.2024 19:17 Ответить
Якщо та бабка воювала, то їй років 100 повинно бути..
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09.05.2024 19:24 Ответить
Володимир Зеденський підписав графік замахів на 2024 рік.
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09.05.2024 20:03 Ответить
Що не кажіть) але на фото цей хрипатий ******** такий серйозний виглядає.....
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10.05.2024 00:35 Ответить
Та шоб ты сдох вже с.ка.
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10.05.2024 17:50 Ответить
 
 