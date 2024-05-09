Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают срок действия военного положения в Украине, а также продление срока проведения всеобщей мобилизации с 14 мая до 11 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточки законопроектов 3685-ІХ, 3684-ІХ.
Оба документа на сайте парламента имеют статус: "Подписано".
Продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине
Как известно, 12 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
Соответственно, оба срока были продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней - до 13 мая 2024 года.
8 мая 2024 года во время заседания Верховная Рада продлила еще на 90 дней действие военного положения и всеобщей мобилизации.
Отметим, что сегодня было уже 11-е решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.
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якшо це все шо президент добить за день, то мабуть він стомився....
Вибiть турецкого хана с iзюмського шляху.