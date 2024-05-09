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Новини
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Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Зеленський підписав закони щодо продовженя мобілізації та воєнного стану

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують термін дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації з 14 травня до 11 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картки законопроєктів 3685-ІХ, 3684-ІХ.

Обидва документи на сайті парламенту мають статус: "Підписано".

Продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні

Як відомо, 12 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідно, обидва терміни було продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів - до 13 травня 2024 року.

8 травня 2024 року, під час засідання Верховна Рада продовжила ще на 90 днів дію воєнного стану та загальної мобілізації.

Зазначимо, що сьогодні було вже 11-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни в Україні.

Читайте: Вибори в Україні під час воєнного стану провести неможливо, - речник уряду Німеччини Гебештрайт

Автор: 

закон (2825) Зеленський Володимир (23715) мобілізація (3032) воєнний стан (568)


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Топ коментарі
+4
То вже за 95кагалом прийдуть з повістками?
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09.05.2024 18:43
+4
Володимир Зеденський підписав графік замахів на 2024 рік.
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09.05.2024 20:03
+3
А от якби не підписав - то війна скінчилася б!
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09.05.2024 18:25
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А от якби не підписав - то війна скінчилася б!
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09.05.2024 18:25 Відповісти
Ви нє панімаєтє, єво Парашенка заставляєт...
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09.05.2024 21:16 Відповісти
маладьєц!
якшо це все шо президент добить за день, то мабуть він стомився....
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09.05.2024 18:36 Відповісти
УКАЗ

Вибiть турецкого хана с iзюмського шляху.

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09.05.2024 18:42 Відповісти
А цар то вже не справжній.
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09.05.2024 19:03 Відповісти
То вже за 95кагалом прийдуть з повістками?
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09.05.2024 18:43 Відповісти
Молодята
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09.05.2024 18:47 Відповісти
Одноху@ственные двойники...
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09.05.2024 19:17 Відповісти
Якщо та бабка воювала, то їй років 100 повинно бути..
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09.05.2024 19:24 Відповісти
Володимир Зеденський підписав графік замахів на 2024 рік.
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09.05.2024 20:03 Відповісти
Що не кажіть) але на фото цей хрипатий ******** такий серйозний виглядає.....
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10.05.2024 00:35 Відповісти
Та шоб ты сдох вже с.ка.
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10.05.2024 17:50 Відповісти
 
 