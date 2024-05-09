Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують термін дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації з 14 травня до 11 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картки законопроєктів 3685-ІХ, 3684-ІХ.

Обидва документи на сайті парламенту мають статус: "Підписано".

Продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні

Як відомо, 12 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідно, обидва терміни було продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів - до 13 травня 2024 року.

8 травня 2024 року, під час засідання Верховна Рада продовжила ще на 90 днів дію воєнного стану та загальної мобілізації.

Зазначимо, що сьогодні було вже 11-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни в Україні.

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